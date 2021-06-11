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В Госсовете РТ поздравили первого президента республики — Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева

10:33, 11.06.2021
В Госсовете РТ поздравили первого президента республики — Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева
Фото: Инна Серова

XXII заседание Госсовета Республики Татарстан началось сегодня с поздравления первого президента РТ Минтимера Шаймиева.

— Хочу вам напомнить, что 30 лет назад Верховным советом республики был учрежден пост президента Республики Татарстан, — обратился к депутатам председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он напомнил о том, что 12 июня 1991 года Минтимер Шаймиев был всенародно избран президентом Татарстана, и о том, насколько значительный вклад он внес в развитие государственности нашей республики, и тепло поздравил Государственного Советника РТ со знаменательной датой.

ОбществоВласть Татарстан Государственный Совет РТМухаметшин Фарид ХайрулловичШаймиев Минтимер Шарипович
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