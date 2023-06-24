Фарид Мухаметшин призвал татарстанцев объединиться вокруг президента России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал татарстанцев объединиться вокруг президента России Владимира Путина.

— Народ Татарстана, руководство республики, депутаты Государственного Совета поддерживают своевременное решение президента страны Владимира Путина по проведению специальной военной операции в условиях продолжающегося вооружения и идеологического противодействия фашиствующих элементов на Украине, — передает его слова пресс-служба Госсовета республики.

Он отметил, что Россия — это мирное государство, которое защищает своих людей как внутри страны, так и за ее пределами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика всецело поддерживает президента России Владимира Путина. Он также призвал объединиться вокруг главы государства и вместе противостоять тем, кто представляет угрозу стране и ее многонациональному народу.

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Полный текст обращения — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов