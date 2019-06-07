«Мобильный избиратель», эфирное время и другие новшества на выборах в Госсовет Татарстана

Республика перенимает опыт федеральных избирательных кампаний

Фото: Максим Платонов

Сегодня Центризбирком Татарстана озвучил новшества предстоящих выборов депутатов в Госсовет РТ и стоимость их проведения — 306 млн рублей, большую часть этой суммы направят на оплату труда 24 тысяч работников избиркомов. Республиканский ЦИК рассказал, как перенимает опыт федеральных кампаний в проведении выборов регионального уровня. В частности, впервые на выборах в татарстанский парламент можно будет проголосовать не на своем участке, а кандидатам расширяют возможности агитации. Следом, уже на выборах главы Татарстана в 2020 году, в республике появятся более сотни «цифровых участков». Подробнее — в материале «Реального времени».

Избиратели повысили мобильность

Впервые в ходе выборов в Госсовет РТ, которые пройдут 8 сентября 2019 года, татарстанцы смогут проголосовать на любом участке без открепительных удостоверений. Как рассказал сегодня глава татарстанского Центризбиркома (ЦИК РТ) Мидхат Шагиахметов, это станет возможно благодаря системе «Мобильный избиратель» — связана она не с мобильными приложениями, как может показаться по названию, а с мобильностью голосующих.

Система в целом схожа с той, которая применялась в последних федеральных избирательных кампаниях. Чтобы проголосовать не на своем участке, избиратель должен в срок с 24 июля по 4 сентября подать соответствующее заявление через любую территориальную или участковую избирательную комиссию в республике (ТИК либо УИК), многофункциональный центр и выбрать удобный участок. Сделать это можно и онлайн, через портал госуслуг.

При этом участок сменить можно и после 4 сентября, для этого уже нужно оформлять спецзаявление в ТИК или УИК. Крайний срок для этого — 7 сентября, 14.00.

Всего в день выборов для татарстанцев будут работать 2762 участка. Еще 49 УИК будут оборудованы в «местах временного пребывания граждан» — больницах, вокзалах, аэропортах.

Шагиахметов также рассказал о рекордном количестве наблюдателей на выборах в Госсовет РТ, которых смогут назначать как партии, так и Общественная палата РТ. Фото kazanfirst.ru

Эфирное время — всем и каждому

Глава ЦИК сегодня рассказал журналистам и о других нововведениях грядущих выборов, напомнив при этом, что параллельно с выборами депутатов Госсовета РТ 8 сентября также пройдут допвыборы муниципальных депутатов. В республиканский парламент, напомним, избирают 100 депутатов (из них 50 — по партийным спискам, 50 — по одномандатным округам), в муниципалитетах же подлежат замещению 186 мандатов.

Среди изменений, которые прямо затронут избирателей, — возможность проголосовать, не имея в момент голосования татарстанской прописки. Как пояснил Мидхат Шагиахметов, это должно затронуть в основном тех, кто, к примеру, в день выборов меняет прописку в связи со сменой места жительства. Для того чтобы проголосовать таким образом, также нужна предварительная регистрация через систему «Мобильный избиратель».

Отметим, что, по данным фонда «Общественное мнение — Татарстан», на выборах в Госсовет РТ прогнозируется довольно высокая явка — 78%. Шагиахметов не стал сегодня комментировать этот прогноз, равно как и не представил свой собственный. Он лишь отметил, что задача ЦИК РТ — зарегистрировать всех пришедших избирателей и провести выборы, а явка зависит в большей степени от активности кандидатов и политических партий.

Изменения коснулись и правил агитации. К примеру, в Татарстане убрали правило, по которому партии, не прошедшие на прошлых выборах в Госсовет РТ 3%-ный барьер, не получают право на бесплатное эфирное время и площади на страницах в печатных СМИ. Теперь у всех партий и кандидатов есть возможность бесплатно размещать в СМИ агитационные материалы и участвовать в теледебатах. Последнее, к слову, стало для всех кандидатов обязанностью. Как рассказал глава ЦИК, участие в дебатах, причем личное, является обязательным для партий и кандидатов-самовыдвиженцев. Агитационная кампания стартует 10 августа.

Кроме того, возрастет предельный размер избирательных фондов: для партий — с 30 до 50 млн рублей, для кандидатов-одномандатников — с 3 млн до 5 млн рублей. Впрочем, опыт предыдущих кампаний показал, что достичь даже ранее установленных предельных значений удается далеко не всем: в 2014 году «Единая Россия» собрала 30 млн рублей, КПРФ — только 3,7 млн, «Справедливая Россия» — 5,2 млн, ЛДПР — 2,2 млн рублей.

Шагиахметов также рассказал о рекордном количестве наблюдателей на выборах в Госсовет РТ, которых смогут назначать как партии, так и Общественная палата РТ. По оценкам ЦИК РТ, на одном участке может быть до 25 наблюдателей.

Несмотря на запуск системы «Мобильный избиратель», в целом по применению новых технологий выборы в Госсовет РТ уступают как федеральным кампаниям, так и передовому опыту регионов. Фото Максима Платонова

Выборы в Госсовет пока отстают по IT

Несмотря на запуск системы «Мобильный избиратель», в целом по применению новых технологий выборы в Госсовет РТ уступают как федеральным кампаниям, так и передовому опыту регионов. К примеру, в Москве 8 сентября, в Единый день голосования, откроются 30 цифровых участков, где смогут проголосовать жители тех регионов, где в этот день пройдут губернаторские выборы и выборы депутатов Госдумы. Голосовать там можно будет без использования бюллетеня.

На текущих выборах в Госсовет РТ такую систему вводить не планируется, и у татарстанцев, которые в день выборов окажутся за пределами республики, возможности проголосовать не будет. Однако уже в следующую кампанию, по выборам президента РТ в 2020 году, Татарстан войдет в систему цифровых участков, более того, их число в республике достигнет 100.

В Москве в этом году впервые проводится эксперимент по онлайн-голосованию в ходе выборов муниципальных депутатов. При этом такое голосование для Татарстана уже не новшество: «Единая Россия» давала такую возможность в ходе своих праймериз (партии это сделать проще — предварительное голосование не регламентируется избирательным законодательством, в Москве же пришлось принимать специальный закон на федеральном уровне). Шагиахметов пообещал, что в ЦИК РТ также будут смотреть на московский опыт онлайн-голосования, однако планов по введению такого механизма у республиканского Центризбиркома пока нет — ни на этих, ни на следующих выборах в республике.

Тем не менее в ходе голосования так же, как и во время федеральных кампаний, будут применять электронные комплексы подсчета голосов и «электронные урны», правда, пока лишь на наиболее крупных участках. Кроме того, для более быстрого и точного подсчета голосов и внесения данных в систему протоколы голосования будут оснащены QR-метками.

К новшествам цифровизации следует отнести и мобильное приложение «Избиратель Татарстана», предназначенное, правда, не для самих избирателей, а для обучения членов республиканских УИК и ТИК. Оно содержит необходимые обучаемым материалы, в нем также можно проходить тесты на знание избирательного процесса. Шагиахметов рассказал, что приложение получило высокую оценку членов избирательных комиссий, экспертов, а также со стороны ЦИК РФ.



Сами избирательные участки глаз «Большого Брата» не увидит — только территориальные избирательные комиссии, которых на этих выборах будет 65. Фото Максима Платонова

На выборы (но не на видеокамеры) потратят 306 млн рублей

Как и в ходе федеральных кампаний, во время выборов в Госсовет РТ также будут применяться веб-камеры. Но сами избирательные участки глаз «Большого Брата» не увидит — только территориальные избирательные комиссии, которых на этих выборах будет 65. Для каждой ТИК — две камеры.

Комментируя отсутствие камер в помещениях УИК, Шагиахметов пояснил, что оборудовать даже один участок камерами — «недешевое удовольствие». «Живой наблюдатель лучше технического средства», — добавил он, вновь указав на рекордное количество наблюдателей на выборах.

К слову, Шагиахметов озвучил и общую стоимость проведения выборов в Госсовет РТ — она составляет 306 млн рублей. При этом около 75% этой суммы уйдет на выплаты сотрудникам ТИК и УИК, которых на выборах в Госсовет РТ будет более 21 тысячи человек.

Интересно, что расходы на видеокамеры для ТИК в эту сумму не входят вовсе. Шагиахметов пояснил, что заказчиком системы видеонаблюдения выступит Минкомсвязи РТ.