«Жизнь стала быстрая, а образовательные учреждения живут с советским стереотипом»

Фото: Ринат Назметдинов

Приказ министерства — фикция для предприятий

Тему подготовки кадров для предприятий председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Александр Тыгин назвал очень острой при ее «невинном» звучании. Именно с нее началось сегодня выездное заседание комитета в новом конференц-зале КГЭУ.

В квитанции на коммунальные услуги 70% по объему оплаты занимают две строчки: электроэнергия и теплоснабжение, а в этих сферах всегда нужны специалисты с соответствующими знаниями и умениями, привел взаимосвязь между подготовкой кадров для ЖКХ и КГЭУ его первый проректор Александр Леонтьев. Но, судя по его словам, такая квалификация, знания и умения, у новоиспеченных работников не всегда бывает.

— Руководители предприятий просят: «Научите их что-то делать, не только теории бакалавриата». Ноу-хау сделали по университету — даем рабочие профессии. Некоторые нас за это критикуют. Но мы создали мастерские и выдаем квалификацию на уровне первого-второго разрядов, — рассказал первый проректор вуза.

В августе прошлого года вышел приказ Минобрнауки РТ по практической подготовке обучающихся, напомнил Леонтьев. Есть требования к университету и к предприятиям по условиям, оснащению. По этому приказу руководителя практики на предприятии необходимо приравнять к педагогическому работнику, а для этого нужна медсправка, а также справка об отсутствии судимости,

— Правильные требования. Но приказы министерства никакой силы для предприятия не имеют. Если государственно подходить к улучшению качества подготовки специалистов во всех отраслях, не только ЖКХ, то, конечно, нужно и предприятия в этот процесс подключить не приказом Минобрнауки, а более серьезно. Необходимо выступить с законодательной инициативой, чтобы на уровне федерального закона эти требования закрепить за всеми юридическими лицами в РФ. И подключить к целевой подготовке какие-то предприятия, которые этим занимаются, для организации практики, на мировом уровне так и происходит, — высказался Александр Леонтьев.

Затем первый проректор КГЭУ остановился на целевом приеме и целевом обучении, заметив, что это — абсолютно разные вещи.

По его словам, целевое обучение — хорошая практика, когда работодатель на втором-третьем курсах отбирает студентов и заключает с ними договоры, поддерживает стипендией, берет на практику, помогает с темой дипломной, а потом — с трудоустройством.

— Целевой прием не урегулирован законодательно. Когда осуществляется целевой прием, абитуриент приносит договор с предприятием, и мы обязаны принять его по отдельному конкурсу, с низкими баллами, откровенных троечников. Его работодатель не видел, который подписал с ним договор. Где абитуриент потом собирается работать, он и сам не знает. Целевой прием вреден для всех, кроме абитуриента-троечника... В результате предприятие обязательства не выполняет, студент учится ни шатко ни валко. И по закону его не можем отчислить — мы не участники этого договора, — рассуждал спикер.

Он предложил отменить целевой прием для некоторых направлений, особенно на бакалавриате. «Пусть они все поступают на общих основаниях, а потом из поступивших надо выбирать — смысл нашего предложения», — добавил Леонтьев.

Он заметил, что сейчас квота целевого приема — 10%. Но когда в КГЭУ видят аттестат «откровенного двоечника», руководство университета убеждает предприятие не подписывать договор о целевом приеме с таким абитуриентом, из которого не получится хорошего специалиста. Для целевого же обучения компании отбирают ежегодно 46 человек — это небольшие объемы, но там серьезная работа, предприятия оплачивают обучение, стипендию студентов, отслеживают их успеваемость, пояснил первый проректор.

В заключение он предложил рекомендовать предприятиям шире использовать возможности Центра оценки квалификаций, который создан на базе КГЭУ, где экзамены принимают 17 аттестованных экспертов.

Для целевого же обучения компании отбирают ежегодно 46 человек — это небольшие объемы, но там серьезная работа, предприятия оплачивают обучение, стипендию студентов, отслеживают их успеваемость, пояснил первый проректор. Фото: Ринат Назметдинов

«Услышьте голос наших руководителей»

Помимо высшего образования, внимания требует и подготовка кадров в средних профессиональных учреждениях Татарстана, где обучаются около 74 тыс. студентов. Востребованы направления в сферах машиностроения, сельского хозяйства, строительства, наземного транспорта, нефтяной отрасли и нефтехимии, перечислила начальник управления профобразования Минобрнауки РТ Анна Сидоренко.

Кадры для ЖКХ готовят в 43 колледжах, там обучаются 14,5 тыс. студентов по 33 специальностям отрасли. Кроме того, при этих учебных заведениях созданы ресурсные центры. Практические навыки в строительстве, ЖКХ и сфере дорожного строительства студенты отрабатывают в 27 ресурсных центрах (65% от общего количества центров в республике), там занимаются более 11 тыс. студентов — 80% тех, кто готовится работать в этих отраслях. За 7 лет реализации республиканской программы в Татарстане вложили 5,8 млрд рублей в создание ресурсных центров, из них на строительство и транспорт — 3,3 млрд рублей.

Запросы и подготовка кадров ведутся по востребованным компетенциям, отметила Анна Сидоренко. В то же время она привела факты по нескольким специальностям, когда потребность составляет, например, 16 человек, республика выпускает 511, а профессиональным учреждениям все равно замечают, что и этого числа специалистов недостаточно.

— Необходимо усилить работу в рамках муниципалитетов и частных организаций, чтобы четко формировать запрос по потребностям предприятий, — считает начальник управления.

В качестве реплики Александр Леонтьев заметил, что раньше в вузы поступало 26—29% выпускников школ, а теперь — 70%.

В ответ на выступление Анны Сидоренко гендиректор СМУ-88 и депутат Госсовета РТ Илья Вольфсон обратил внимание, что выпускники не обращаются на производства по специальности, он не понимает, как происходит трудоустройство, и считает, что нужно поменять подход к этому процессу.

Сидоренко объяснила, что в определенных случаях приходится работать напрямую с предприятиями, четко выяснять, какие специалисты им нужны, на какую практику и на каком курсе к ним придут студенты.

«Нет в масштабах страны такого органа, куда могут прийти образовательные организации и предприятия и сказать, кто им нужен. Образование открыто для этого», — добавила начальник управления.

— Все открыты, — продолжал дискутировать Вольфсон.

— Услышьте голос наших руководителей. Логика простая: жизнь стала конкурентная, быстрая, а образовательные учреждения немного живут с советским стереотипом. Никто никуда не ходит. А все расталкивают локтями в конкурентной борьбе. Если у вас не будет студентов, вы не сможете себя кормить. Это тоже бизнес, — обратился к Анне Сидоренко Александр Тыгин.

По его словам, сегодня республика показывает, что база у системы образования — супер, но предприятия эту восторженность не разделяют. А на уровне ссузов еще не подошли к подготовке специалистов в плане безопасности.

— Это нормально, когда работодатель и учебное заведение ищут путь друг к другу максимально короткий. Ребенок вышел из школы, получил востребованную профессию с хорошей зарплатой, и экономика получает компетентный труд. Мы заинтересованы, чтобы наши ресурсные центры для нашей коммунальной сферы выдали лучших специалистов, — подчеркнул председатель комитета Госсовета РТ.

Однако по его замечанию, никаких общих площадок для учебных заведений и компаний современные условия не предполагают. «Профподготовка — это тоже бизнес. Никто на блюдечке с голубой каемочкой нашим строителям не подает объемы, и образовательная сфера тоже должна прийти к рыночной составляющей конкурентности, отметил Тыгин.

Кроме того, Анна Сидоренко предложила подумать, как привлекать компании к краткосрочным программам переподготовки кадров, ссузы республики располагают 48 такими образовательными программами. Тот же Казанский строительный колледж может предложить не шесть программ, как в прошлом году, и обучить не 62 человека, а гораздо больше.

Анна Сидоренко предложила подумать, как привлекать компании к краткосрочным программам переподготовки кадров, ссузы республики располагают 48 такими образовательными программами. Фото: Ринат Назметдинов

КРТ дает больше свободы жильцам, оперативнее Генплана, но не выше его

После подготовки кадров депутаты коротко обсудили внесение изменений в градостроительный закон республики в соответствии с федеральными нововведениями (№494-ФЗ).

«В ближайшее время это самый важный закон, который будет определять развитие городов республики на ближайшие годы», — подчеркнул руководитель парламентского комитета.

Он пояснил, что всего появилось 22 федеральные поправки. Из них девять должны быть обязательно приняты. По словам Александра Тыгина, Госсовет РТ планирует выполнить федеральные требования по девяти поправкам в первом чтении. Вместе с тем субъектам дают право сформировать еще 13 норм с учетом их специфики. Эти помогающие и стимулирующие поправки планируют принять в первом и втором кварталах этого года, выслушав экспертов, представителей компаний, обычных жителей Татарстана, добавил депутат.

Законодатели предлагают установить предельный срок для проведения общих собраний собственников МКД, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории (КРТ). Кроме того, предполагается освобождать от уплаты взносов за капремонт собственников жилья, дома которых расположены в зонах КРТ. При этом КРТ не будет иметь преимущества перед ПЗЗ или Генпланом, но станет оперативнее, документы для комплексного развития могут быть подготовлены и утверждены, а лишь потом внесены изменения в Генплан, пояснил Александр Тыгин.

Законодатель ввел термин, когда ремонт экономически не целесообразен. Жильцам, проживающим в доме, не имеющем статуса аварийности, ветхости, дано право решать судьбу жилого здания, добавил парламентарий. По его мнению, эти поправки дадут возможность осваивать новые нежилые территории, как, например, речной порт, строить там социальные объекты, школы и детсады, создавать функциональные зоны для бизнеса.

Екатерина Аблаева