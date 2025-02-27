Татарстан настоял на двухуровневой модели местного самоуправления

Госдума приняла поправки Госсовета о праве регионов решать, какой быть власти на местах

Фото: Реальное время

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой модели местного самоуправления с поправок, на которых настояли парламентарии Татарстана. Благодаря настойчивости республики российские регионы теперь смогут сами выбирать между изначально предлагавшейся законодателями в безальтернативном порядке одноуровневой системой МСУ и привычной двухуровневой. О сыгравших решающую роль доводах в пользу сохранения местной власти, преимуществах «вариативного» подхода и широких прав субъектов Федерации в этом вопросе и перспективах развития местного самоуправления — в материале «Реального времени».

Голос несогласных

Госдума приняла во втором чтении законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» с поправок, на которых настаивали татарстанские парламентарии. Несогласие с рядом положений документа они выразили недвусмысленно. В Татарстане подготовили 54 дополнения к законопроекту, 25 из которых было направлено на поддержку двухуровневого управления местных органов власти, прежде всего — поселений.

В Татарстане подготовили 54 дополнения к законопроекту, 25 из которых было направлено на поддержку двухуровневого управления местных органов власти. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перспектива перераспределения полномочий между субъектами РФ и муниципалитетами и переход на одноуровневую систему местного самоуправления вызвали в Госдуме дебаты — настолько серьезные, что заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению новой редакции закона в ноябре 2024 года провели в закрытом от СМИ режиме. К этому моменту на одноуровневую систему местного самоуправления уже перешли 20 субъектов РФ, где были одобрены соответствующие региональные законы. В связи с позицией несогласных, и в первую очередь Татарстана, было принято решение отодвинуть окончательный переход на одноуровневую систему на 10 лет — до 1 февраля 2035 года, однако предложенный компромисс к согласию не привел.

В итоге во втором чтении в законопроект были внесены поправки, исключающие безальтернативный переход регионов России на одноуровневую систему самоуправления. Часть 16 статьи 22 законопроекта, гласившая: «В структуру местной администрации городского округа, муниципального округа, как правило, входят территориальные органы местной администрации», была дополнена фразой: «Критерии для образования территориальных органов местной администрации устанавливаются законом субъекта Российской Федерации».

В случае принятия новый закон о принципах местного самоуправления начнет действовать через 90 дней после опубликования, а регионы в срок до 1 января 2027 года должны принять собственные законы, регулирующие вопросы организации местного самоуправления.

«Это нужно, чтобы обеспечить близость муниципальной власти к народу»

— Предложения Татарстана о праве регионов самостоятельно определять модель самоуправления были услышаны, — заявил после обсуждения законопроекта в Госдуме председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Он также сообщил, что при этом была поддержана дополнительная поправка от Татарстана, которая позволит сохранить до сентября 2030 года место главы муниципального образования в структуре органов местного самоуправления до истечения срока полномочий представительных органов муниципальных образований, избранных в сентябре 2025-го.

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев заявил «Реальному времени», что именно такого результата добивался Татарстан:

— Наши депутаты, депутаты Государственного совета хотели, чтобы регионам было дано право самостоятельно определять форму муниципального управления. У нас в регионе двухуровневая система муниципального управления зарекомендовала себя очень хорошо, показала свою состоятельность, и мы старались донести свое мнение о том, что ее можно и нужно сохранить. Нам предлагали переходный период до 2035 года, но нам удалось донести нашу позицию, в том числе до председателя Госдумы Вячеслава Володина, который ее понял и поддержал. Наша страна очень большая, у нас много регионов, они разные по территории и по населению, и нельзя применять везде один шаблон муниципального управления.

Он отметил, что право регионов самостоятельно выбирать систему организации местного самоуправления в первую очередь нужно, чтобы обеспечить максимальную близость муниципальной власти к народу.

Право регионов самостоятельно выбирать систему организации местного самоуправления в первую очередь нужно, чтобы обеспечить максимальную близость муниципальной власти к народу. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эдуард Шарафиев два года работал главой Октябрьского сельского поселения Зеленодольского района РТ и 7 лет был муниципальным депутатом и, комментируя поправки в законопроект, сослался на этот опыт:

— Я знаю, как на местах нужна и важна эта работа. Ничего нет ближе к населению, чем власти сельских поселений — глава, местная администрация, местные депутаты. Они не всегда могут решить все проблемы и вопросы, не всегда хватает бюджета на местах, но это те люди, которые живут на этой земле, управляют этими территориями и делают все для того, чтобы муниципалитеты развивались и процветали, отстаивают их интересы, выходят с законодательными инициативами, доносят их потребности, чаяния и желания на республиканский уровень. Поэтому это нужная, важная система, она является элементом большой публичной власти.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сказал «Реальному времени», что полностью удовлетворен результатами второго чтения законопроекта о местном самоуправлении:

— Все предложения, которые поступили от Республики Татарстан, нашли поддержку, и все они учтены в новом проекте закона. Поэтому я удовлетворен полностью. Мне кажется, что федеративное устройство нашей страны и разнообразие, которое в нем есть, — это наше преимущество. И суть предложений Татарстана как раз и состояла в том, чтобы у субъектов было право выбрать модель самоуправления, исходя из волеизъявления людей, исходя из меняющейся ситуации.

Он подчеркнул, что сейчас в одних регионах сельское население убывает быстро, в других медленнее и решение об организации местного самоуправления везде будут принимать, исходя из учета конкретной ситуации, но это в любом случае «не для того, чтобы было выгодно или удобно власти, а для людей»:

— Именно этот вопрос очень системный и очень принципиальный! Местное самоуправление — это в первую очередь инструмент для волеизъявления людей и для создания доверия к власти. У каждого региона свои особенности, своя территория, и, исходя из этого, субъекты смогут выбирать свою модель. Поэтому это абсолютно правильный, рациональный подход для всех!

«Управлять одним шаблоном нельзя»

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был внесен в Государственную думу в декабре 2021 года, и его обсуждение шло очень непросто. И изначально он был воспринят в Татарстане с большой осторожностью. Вначале глава республики Рустам Минниханов призывал поддержать законопроект, не вступая в дискуссии, а вносить свои пожелания и предложения в процессе обсуждения. При этом он отметил:

— По большому счету это должно было случиться (переход к одноуровневой системе МСУ, — прим. ред.). Это абсурдно — двухуровневой системы муниципалитета нигде в мире нет. Понятно, что все это потребует каких-то действий. Я бы не говорил, что сегодня у нас система местного самоуправления не работает, но она очень сложная.

Вначале глава республики Рустам Минниханов призывал поддержать законопроект, не вступая в дискуссии, а вносить свои пожелания и предложения в процессе обсуждения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако спустя три года Рустам Минниханов уже однозначно выступил за включение в новый закон о местном самоуправлении возможности использования как двухуровневой, так и одноуровневой систем. И в доказательство разумности сохранения муниципальной власти на местах привел собственный опыт:

— Вот я работал на разных должностях в трех муниципалитетах. Всегда опирался на мнение сельсовета. Если ты хочешь работать с населением, то другой формы нет.

Раис республики неоднократно подчеркивал, что Россия — огромная страна и на всех ее территориях «управлять одним шаблоном нельзя». А татарстанские парламентарии неоднократно подчеркивали разумность выбора в пользу двухуровневой модели МСУ, исходя из того, что в республике на сегодня имеется 956 муниципальных образований, в том числе 872 сельских и 39 — городских поселения, 43 муниципальных района, два городских округа, где работают более 7,6 тысячи депутатов представительных органов, 914 глав муниципальных образований, 6,7 тысячи муниципальных служащих и 463 ТОС.