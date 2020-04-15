Как татарстанские депутаты приравняли самозанятых к предпринимателям

В Госсовете республики в онлайн-режиме поддержали ряд российских законопроектов

Сегодня депутаты Государственного совета Татарстана на заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству обсудили некоторые важные и долгожданные изменения в законодательных мерах поддержки предпринимательства. О том, как проходило первое в истории Татарстана парламентское слушание в режиме онлайн, — в репортаже «Реального времени».

Самозанятых поддержат, а заодно и пересчитают

На заседании комитета сегодня обсудили два федеральных законопроекта, которые, как предполагается, помогут устойчивому развитию республики. Первый — об изменениях в ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части поддержки самозанятых граждан, второй — в Закон РФ «О торгово-промышленных палатах…».

Одна из целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — увеличить численность МСП. На это и направлены поправки в соответствующий закон. Минэкономразвития России подсчитало, что за счет самозанятых количество предпринимателей может вырасти на 2,4 миллиона человек. Это можно обеспечить, разрешив самозанятым пользоваться всеми мерами поддержки, которые предусмотрены для субъектов МСП. То есть, по сути, выведя их из «домашнего режима» и включив в официальную когорту МСП.

Это позволит предоставить им ранее недоступные меры господдержки: «прежде всего финансовые, имущественные, информационные, консультационные и образовательные, а также меры поддержки, предоставляемые ПАО «Корпорация малого и среднего предпринимательства».

Принятие федерального закона создаст возможность участия самозанятых граждан в программах, предусматривающих кредитно-гарантийную поддержку, в льготных лизинговых программах, считает Гайзатуллин

— Они будут распространяться на физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — уточнил зампредседателя комитета Ринат Гайзатуллин. — Принятие федерального закона создаст возможность участия самозанятых граждан в программах, предусматривающих кредитно-гарантийную поддержку, в льготных лизинговых программах, [обеспечит] доступ к сервисам портала-агрегатора малого и среднего предпринимательства, а также участие в программах обучения.

А еще в законопроекте предлагается вести учет таких физлиц, получивших поддержку. По словам Гайзатуллина, формировать реестр, в который будут включать таких самозанятых, начнут с 20 декабря 2020 года.



Отметим, что возведение самозанятых в статус субъектов МСП — долгожданная мера, которая откроет плательщикам налога на профессиональный доход, которых в республике более 63 тысяч, доступ к широкому спектру госпрограмм поддержки предпринимательства. Об этом самозанятые просили и президента республики Рустама Минниханова.

Разговор без галстуков



На сегодняшнем заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству очно присутствовали всего шесть человек. Среди тех, кто рискнул нарушить социальную дистанцию в два метра, — зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель комитета Лутфулла Шафигуллин, его заместитель Ринат Гайзатуллин, депутаты Марат Галеев и Александр Комисаров, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

На сегодняшнем заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству очно присутствовали всего шесть человек

Остальные участники «заседали» дома. Перед началом, в процессе настройки Zoom, организаторы всех предупредили: работать следует сосредоточенно и не транжирить время зря, а то бесплатный 40-минутный сеанс связи оборвется на полуслове и «всем придется подключаться заново». А подключаться оказалось не самым простым делом: например, у Муслимы Латыповой все время «вылетал» звук.

У парламентариев возникали и чисто процедурные вопросы к регламенту заседания на «удаленке». Например, челнинский депутат Олег Коробченко был озадачен тем, надо ли соблюдать дресс-код хотя бы по пояс — в виде пиджака и галстука. Шутки на этот счет несколько снизили градус напряженности, но заседание прошло по-деловому и по сокращенному регламенту.



«Ситуация изменилась»

Сначала Лутфулла Шафигуллин обрисовал ситуацию в экономике:

— С начала 2020 года, в январе-феврале, экономика республики демонстрировала прогнозируемый рост относительно предыдущего периода. Темпы роста объема валового регионального продукта в январе 2020 года составили 101,7%, а индекс роста промышленного производства составил 105,1%. Но в настоящее время ситуация изменилась. Правительство утвердило план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики. Мы обсудим его в мае.



«Правительство утвердило план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики. Мы обсудим его в мае», — сообщил Шафигуллин

Часть этого плана — например, одобренный сегодня комитетом законопроект «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Закона РТ «О промышленной политике в РТ», в который после первого чтения поступили лишь две формальные поправки. Суть его в том, что в правовое поле вводятся инвестиционные контракты. Это документы, которые устанавливают сроки предоставления неизменных условий со дня инвестирования, в зависимости от размеров инвестиций».

Региональные ТПП включатся в поддержку МСП

Поддержали татарстанские парламентарии и внесение изменений в закон РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» — о том, чтобы дать региональным ТПП официальную функцию помогать малому и среднему бизнесу. Тем более что региональные ТПП уже и так фактически этим занимаются.



Важность принятия этого законопроекта подчеркнул председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев — он сообщил, что только за последнюю неделю борьбы с коронавирусом и самоизоляции бизнесмены засыпали палату просьбами о помощи:

— У нас за неделю было более четырех тысяч обращений, из них 2400 обращений — по форс-мажорным ситуациям! Я думаю, этот закон будет хорошим подспорьем.



Шамиль Агеев сообщил, что только за последнюю неделю борьбы с коронавирусом и самоизоляции бизнесмены засыпали ТПП просьбами о помощи

Депутат! Переходя на «дистанцию», помоги школьникам!

В заключение заседания комитета его председатель сделал два объявления. Одно — о том, что очередная сессия Госсовета планируется 23 апреля в дистанционном режиме.

Второе — о представившейся депутатам татарстанского парламента возможности поучаствовать в благотворительности. В связи с переходом школ на дистанционное обучение малообеспеченные семьи с детьми оказались в сложном положении: у многих просто не оказалось необходимого количества компьютеров, ноутбуков или даже смартфонов. Лутфулла Шафигуллин сообщил, что все желающие помочь могут принести в школы ненужные им гаджеты.