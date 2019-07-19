Депутаты Татарстана в роли «Хранителей»: «В нашей предвыборной реальности появилось новое явление»

Герои пародийного ролика про выборы в Госсовет РТ и эксперты оценивают креатив анонимов

Сегодня в соцсетях появился пародийный ролик, посвященный выборам в Госсовет РТ. За основу был взят супергеройский фильм «Хранители», а главные роли в нем «сыграли» видные политические деятели республики. «Реальное время» связалось с героями пародии, а также политологами и пиарщиками, которые оценили «народное творчество».

«8 сентября. Во всех школах страны»

Ролик, наделавший сегодня шума в соцсетях, является мини-пародией на супергеройский фильм «Хранители», который был снят в 2009 году по мотивам одноименного комикса DC. Лица главных героев были заменены при помощи видеомонтажа: Доктор Манхэттен превратился в Фарида Мухаметшина, Комедиант — в Хафиза Миргалимова, Роршах — в Ильшата Аминова, Шелковый Призрак — в Римму Ратникову, а Ночная Сова — в Равиля Зиганшина. Также авторы нарезали выступления депутатов и вставили их в ролик в качестве перебивок.

По сюжету первым в кадре появляется член КПРФ Артем Прокофьев: он выламывает ногой дверь кабинета в здании республиканского парламента, где притаился первый секретарь Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов, а затем выбрасывает своего прямого начальника из окна. Затем в кадре появляются гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие члены республиканского парламента. Все они участники команды супергероев, борющиеся с неведомым врагом. Заканчивается видео напоминанием о предстоящих выборах: «8 сентября. Во всех школах страны».

Стоит заметить, что сюжет о выборах в Татарстане довольно смешно лег на драматургию оригинального видео. К сожалению, авторы ролика до сих пор остаются неизвестными.

«Люди уже сами рисуют все сюжеты»

По просьбе «Реального времени» пародийный ролик прокомментировал генеральный директор телеканала ТНВ Ильшат Аминов. По словам собеседника нашего издания, это «очень необычно и непривычно».

— Я понимаю, что в основе лежит фильм «Хранители», я понимаю все политические аналогии — про КПРФ все понятно и так далее. Тем не менее это, конечно, оригинально. Это новая реальность, и нам надо быть к ней не то чтобы готовыми, а участвовать в ней. Те, кто делает подобные ролики, преподают нам некие уроки, а какие — хороший вопрос, — высказался Ильшат Аминов. — У меня нет негативной реакции, просто это непривычно. Непривычный формат и форма подачи. По крайней мере, я не помню раньше в ходе предвыборной кампании таких визуальных произведений. Это что-то новое. В нашей предвыборной реальности появилось новое явление. Будем с этой новой реальностью жить, адаптироваться к ней и соответствовать.

Другие татарстанские депутаты — герои видео — также позитивно отреагировали на ролик. Например, представитель КПРФ Артем Прокофьев, который «расправляется» с Хафизом Миргалимовым.

— Сегодня я уже два ролика с моим участием посмотрел. Видимо, кто-то на поток поставил их производство, — засмеялся Прокофьев. — Ролик вызывает улыбку. Конечно, к этим выборам у людей большой интерес, и пока избирательная кампания еще не вступила в активную фазу в СМИ, люди уже сами рисуют все сюжеты в развитии, с юмором подходя к этому процессу. Хафиз Гаязович, конечно, тоже видел ролик. Ну мы все с юмором его восприняли. Но мы внимание обращаем не на эти юмористические ролики, а на ту грязную клеветническую кампанию, которую развернули против нас в телеграм-каналах, — отметил в разговоре с «Реальным временем» Артем Прокофьев.

Экс-председатель Союза журналистов Татарстана и глава республиканской парламентской комиссии по соблюдению правил этики Римма Ратникова также не нашла ничего предосудительного в этом видео:

— Видела, я очень сильно смеялась. Ну немного, может быть, непривычно, но смешно, — поделилась впечатлениями Римма Атласовна.





Владимир Беляев доктор политических наук, профессор, завкафедрой политологии КНИТУ им. Туполева Это, конечно, креатив — с этим никто не спорит. Но это еще и переход на личности, а это говорит о слабости позиции. Последний раз такое было, помню, в 1999 году, когда прямо бумажные листовки везде развешивали и раздавали, где своих соперников из других партий правящие круги охаивали всячески, а своего кандидата поднимали. То же самое происходит и сейчас, только с использованием других технологий. Это говорит о том, что предложить гражданам что-то реальное им не удается, а надеяться на фальсификации они могут лишь обычным способом: то есть вдвое увеличить число пришедших и вдвое увеличить долю голосовавших за правящую партию. Поскольку этого, видимо, не хватит по их подсчетам или опросам, может, они их проводили — мы не знаем, то они хотят таким вот образом набрать очки и поднять рейтинг. Это дело явно правящей партии, потому что героями показаны только ее представители. А в адрес КРПФ идет дискредитация в этом ролике, хотя у нас есть и другие партии, но они, видимо, не так опасны для властей. Или они думают, что другие партии не наберут столько голосов, как КПРФ, но это их мнение.

Евгений Темпераментов руководитель группы проектов агентства Main PR Абсолютно точно — авторы ролика обращаются к молодой аудитории, аудитории соцсетей, с которой традиционные инструменты не работают. Такой аудитории интересен либо развлекательный, либо познавательный контент. В данном случае ставка сделана на первый вариант. Не уверен, что это как-то повлияет на результат, но с главной целью — привлечь внимание к предстоящим выборам — ролик справляется. В том числе благодаря использованию достаточно агрессивных метафор. Я не знаю контекста политический взаимоотношений между партиями в республике, поэтому оцениваю как сторонний участник. На волне успеха экранизаций комиксов тема супергеройства может «зайти», но метафоры выбраны весьма агрессивные.

Ленар Файзутдинов управляющий партнер АМК «Теория Дарвина» Веселый, задорный ролик. Интернет такое любит. Видео повышает интерес к выборам, политическим персонам. В эпоху огромного информационного потока из него можно вырваться только подобными интересными заходами. Не могу сказать, заигрывание ли это с молодой аудиторией. По сути, какая разница? Ты смотришь ролик, он тебе нравится или не нравится. Для интернета вышло достаточно забавно. Видно, что кто-то, творчески одаренный, сделал видео на одном дыхании. Здорово, весело, с юмором.