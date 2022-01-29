Ринат Садыков: «Молодежь боится кредитной зависимости, но и покупательная способность не растет»

Первый замглавы Минмола Татарстана просил депутатов помочь снизить ставку по соципотеке для молодых семей

Отток молодежи из Татарстана в российские мегаполисы нарастает, докатившись до богатого нефтяного юго-востока республики. «Бугульма, Альметьевск, Лениногорск — отсюда в прошлом году уехало 60% молодых людей», — сообщил первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков на заседании парламентского комитета по социальной политике. Выступая в Госсовете Татарстана с отчетом о ходе реализации стратегии государственной молодежной политики до 2030 года, он фактически дал понять, что молодежь уезжает не от хорошей жизни — официально трудоустроены 400 тысяч из 1 миллиона молодых людей, льготы при покупке жилья получают единичные семьи, а заработки в республике — низкие. Сдержать миграцию депутаты предлагают введением социального найма по льготным ставкам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Три года после разделения на молодежь и спорт

Сдерживание миграции молодых людей трудоспособного возраста из Татарстана в другие регионы остается приоритетной задачей в рамках Стратегии государственной молодежной политики до 2030 года, сообщил первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков на заседании комитета Госсовета РТ по социальной политике.

Руководство Минмолодежи отчиталось перед парламентариями об исполнении стратегии, принятой три года назад. По сути, документ стал основой деятельности нового министерства, образованного после разделения с Минспорта РТ. Тогда Минмол возглавил Дамир Фаттахов, который впоследствии вырос до заместителя главы Росмолодежи.

На заседании собрались все, кто так или иначе по долгу службы соприкасается с молодежью. Среди них Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева. По видео-конференц-связи подключился замгендиректора по социальной политике «Татнефти» Наиль Мухамадеев.

Возможно, что доклад стал своеобразной репетицией перед отчетной коллегией, которая пройдет в понедельник, 31 января, с возможным участием президента Татарстана. Проблема оттока молодежи из регионов уже начала негативно влиять на перспективу экономического роста и диверсификацию экономики.

На заседании собрались все, кто так или иначе по долгу службы соприкасается с молодежью. Фото: tatarstan.ru

7 ключевых задач молодежной стратегии РТ

Выступая перед депутатами, Ринат Садыков изложил семь ключевых задач Стратегии молодежной политики. Как следовало из его презентации, это создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи, внедрение инновационных образовательных технологий, а также формирование системы ценностей здорового образа жизни.

Впрочем, эти декларационные установки слабо взаимоувязаны с реальными запросами молодых на построение жизни и карьеры. Как следовало из отчета, в настоящее время Стратегия государственной молодежной политики до 2030 года включает в себя девять отраслевых подпрограмм, нацеленных преимущественно на досуг молодых.

Самой капиталоемкой остается «Организация отдыха детей и молодежи на 2019—2025 годы», которая предусматривает капитальный ремонт детских лагерей. По словам Рината Садыкова, в прошлом году на эти цели направили 1 млрд рублей. Второй по бюджетным расходам оказалась подпрограмма «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019—2025 годы». В рамках нее в течение трех лет было выделено 750 млн рублей на ремонт подъездных путей к лагерям.



Самой капиталоемкой остается «Организация отдыха детей и молодежи на 2019—2025 годы», которая предусматривает капитальный ремонт детских лагерей. Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в этом году выделено 363 млн рублей на создание молодежных центров в муниципалитетах. Остальные программы направлены на развитие патриотического и добровольческого движения. Отдельное место в стратегии отведено преобразованию центров психологической помощи — всего их 15. Как отметил Садыков, они должны изменить идеологию и стать более дружественными и открытыми по отношению к подросткам и при этом сохранять конфиденциальность обращений.

Нет работы и жилья, или Почему молодежь уезжает

Затем он перешел непосредственно к основным вызовам, с которыми сталкивается молодежь. Выделил три ожидаемые проблемы: трудоустройство, жилищная проблема, досуг. По его данным, в настоящее время в республике на крупных предприятиях и в сфере услуг трудятся около 400 тысяч человек. При этом зарплатные ожидания выпускников вузов расходятся с предлагаемыми вакансиями.

170 тысяч молодых людей проживают на селе. Как позже заметил Садыков, если бы им предложили достойное рабочее место с заработком в 35—40 тысяч рублей, то они не стремились бы покинуть родные места. Остальные молодые люди трудятся на «сером рынке» труда.

Бурные дебаты вызвала тема жилищного вопроса. Садыков рассказал, что в республике действуют 4 механизма субсидирования приобретения квартиры молодыми людьми, но по факту ни один из них не стал массовым. Во-первых, продолжает работать молодежная программа, по которой выделяются 17,5 млн рублей федеральных субсидий и 50 млн рублей республиканских. В прошлом году за счет них смогли получить жилье 50 семей, которые получили субсидии от 600 тысяч до 2 млн рублей.

Садыков рассказал, что в республике действуют 4 механизма субсидирования приобретения квартиры молодыми людьми, но по факту ни один из них не стал массовым. Фото: realnoevremya.ru

«Просили ГЖФ снизить ставку до 5% годовых»

Не оправдала ожиданий, по его словам, программа социальной ипотеки для молодежи. За полтора года по ней смогли улучшить условия 738 семей, а всего заявилось 1,5 тысячи семей. Садыков заявил, что условия программы остаются неподъемными.

— Мы предлагали снизить первоначальный взнос с 10% до 5%, а процентную ставку с 7% до 5%, — сообщил он, добавив, что продолжает вести переговоры с ГЖФ. — Молодежь боится кредитной зависимости, не хочет портить кредитную историю, но и покупательная способность у нее не растет.

Тогда замгендиректора по социальной политике «Татнефти» Наиль Мухамадеев предложил предоставлять жилье в социальный найм, пока «они не встали на ноги».

В заключение депутаты констатировали, что проблема трудоустройства молодежи, в первую очередь — молодых специалистов, остается актуальной. Также отметили недостаточную эффективность механизмов включения молодежи в общественную жизнь в городах и районах республики, особенно в сельских поселениях, малых городах. Продолжается отток молодежи из села. А доля молодежи в тяжелой жизненной ситуации, столкнувшейся с негативными тенденциями алкоголизации, криминализации, напротив, растет.

Молодежь боится кредитной зависимости, не хочет портить кредитную историю, но и покупательная способность у нее не растет, отметил Садыков. Фото: realnoevremya.ru

Под конец выступления первый замминистра по делам молодежи республики заявил журналистам, что проблема оттока молодежи является межведомственной, над которой в Минмоле работают сообща с Минэкономики РТ. По его словам, в рамках формирования агломераций определяются точки роста, где нужны будут трудовые ресурсы. «Поэтому мы не можем сказать, чтобы конкретно отсюда не уезжали, а туда приезжали», — добавил Садыков.