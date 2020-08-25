Местные — в управление: почему татарстанцам надо идти на муниципальные выборы

На депутатские места в сельских и городских советах Татарстана претендуют свыше 11 тысяч кандидатов

В сентябре в Татарстане пройдет сразу несколько избирательных кампаний: выборы президента республики, допвыборы в Госсовет РТ и Госдуму РФ в двух округах, а также муниципальные выборы по всем районам. Последние — самые масштабные по числу кандидатов — на них зарегистрировались более 11 тысяч человек. Все они надеются стать депутатами органов местного самоуправления, но мандаты достанутся только 7 656. В случае удачи народных избранников ждет работа по развитию вверенных территорий, а также ответственная задача по выбору глав районов и городов. Местные выборы проходят всего четвертый раз, при этом они гораздо доступнее простым гражданам, самовыдвиженцам, независимым и даже оппозиционным кандидатам. Как следствие, в этом году треть кандидатов на муниципальных выборах РТ — женщины и почти 800 человек — лица младше 30 лет. Подробнее о том, кто готов отстаивать интересы татарстанцев на местах, — в материале «Реального времени».



Около 11 тысяч кандидатов в депутаты

13 сентября пройдут не только выборы президента РТ и довыборы в Госсовет и Госдуму (в Нижнекамском и Елабужском округах), но и выборы депутатов представительных органов власти муниципальных образований. Голосование будет идти 3 дня: 11 и 12 сентября — предварительные выборы, 13 сентября — единый день голосования.



Муниципальные выборы в Татарстане проходят всего в четвертый раз, последние были в 2015 году (довыборы в 2016-м). В соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» осенью татарстанцам предстоит сформировать органы местного самоуправления — ту самую народную власть, которая фактически и будет на практике решать проблемы местного населения.



При этом муниципальные выборы — самые масштабные. Если на президентских или довыборах в Госсовет и Госдуму на одно место приходится десятки или даже сотни кандидатов, то на депутатские места в 956 советах городских и сельских поселений претендуют более 11 тысяч кандидатов, среди которых разыграют 7 656 мандатов.

Осенью татарстанцам предстоит сформировать органы местного самоуправления — ту самую народную власть, которая фактически и будет на практике решать проблемы местного населения

Влияние муниципальных депутатов

Муниципальные выборы интересны по ряду причин. Это, пожалуй, единственные выборы, где есть возможность избраться, не вступая в какую-либо партию и совсем не имея политического веса: на все семь с лишним тысяч мандатов крупные движения, объединения и партии зачастую не готовы выставить необходимое число кандидатов, и почти всегда остаются вакантные места.



Отчасти поэтому муниципальные выборы по закону могут пройти и на безальтернативной основе: во многих поселениях трудно найти и одного добровольца, готового решать проблемы односельчан. Выборы на муниципальном уровне позволяют участвовать практически на равных и оппозиционным кандидатам, хотя многие партии редко пользуются такой возможностью, если только речь не идет о крупных городах и мегаполисах, где их политическая деятельность становится заметна.

Но, несмотря на, казалось бы, малый политический вес, у самих сельских и городских депутатов есть немалое влияние на власть районную и городскую. Так как именно избранные муниципальные депутаты сельских и городских поселений Татарстана затем должны сформировать районные советы, которые, в свою очередь, и будут выбирать уже из своего числа депутатов глав районов и городов.

Муниципальные выборы в Татарстане в большинстве городских и сельских поселениях проходят по мажоритарной избирательной системе, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. У многоуровневой системы муниципальных представительных органов власти в РТ есть, однако, пара исключений: только в крупных городских округах, Казани и Набережных Челнах, отсекается низовой уровень — там горожане сразу выбирают депутатов районных (точнее — городских) советов, которые затем уже на заседании выбирают мэров.



Сама по себе система выборов глав городов и районов не раз подвергалась критике — оппозиции хотелось, чтобы население, к примеру елабужане или бугульминцы, сами выбирали мэров. Но до 2005 года глав районов и градоначальников вообще не выбирали, их назначал президент Татарстана. Мэры одновременно попадают в Госсовет РТ и представляют уже не только муниципальную, но и государственную власть. К слову, и сегодня даже в такой развитой демократической стране, как США, президента выбирают по тому же принципу — не путем прямого голосования, а через систему выборщиков.

Мэры одновременно попадают в Госсовет РТ и представляют уже не только муниципальную, но и государственную власть. Фото Максима Платонова

Местные выборы гораздо доступнее

Впрочем, возможность войти во власть политически активному татарстанцу и партиям с небольшим политическим весом остается и в этих двух городских округах — Казани и Набережных Челнах, а также в Нижнекамске и Альметьевске. Здесь действует смешанная выборная система — часть мандатов распределяется по одномандатным округам, часть — по партийным спискам.



Вот так, например, выглядит список кандидатов в депутаты Нижнекамского городского совета на предстоящих 13 сентября выборах, выдвинутых политическими партиями: 20 человек — 15 из них «единоросы» во главе с действующим мэром Айдаром Метшиным, четыре из «Справедливой России» и один коммунист Альберт Ягудин. Еще 20 человек пойдут на нижнекамские выборы уже по одномандатным округам, и здесь распределение кандидатов уже паритетное — по 9 человек представляют партию «Справедливая Россия», еще 9 человек — «Единую Россию», двое — «Партию Роста».



При этом фамилии в списках не повторяются: получается, с одной стороны вошедшим в партийные списки кандидатам проще — если твоя партия победила, ты попадаешь в совет. С другой стороны, в случае, если партия наберет меньше голосов, чем надеялась, у нее есть возможность «добрать» своих кандидатов в одномандатных округах, где, по сути, между собой будут бороться не партии, а конкретные имена.



Именно поэтому одномандатные округа в муниципальных районах позволяют получить в свои руки рычаги влияния беспартийным и вообще не встроенным в политическую систему гражданам, малоизвестным на политическом Олимпе, но хорошо знакомым своим односельчанам. В результате из 7 656 немалая часть мандатов так или иначе достанется самовыдвиженцам и независимым кандидатам — не только заинтересованным в качестве и условиях жизни своего поселка, но и способным их обеспечить.

Собственно, еще одно существенное отличие муниципальных выборов от всех прочих состоит в том, что жители поселений нередко выбирают кандидатов из своих же активных односельчан

Десятки кандидатов хотят попасть в советы даже самых маленьких поселений

На сайте ЦИК РТ уже вывешен огромный список сельских поселений Татарстана, по каждому из которых можно посмотреть сведения о кандидатах. Несмотря на малую величину отдельных советов, кандидатов в каждый из них — десятки. Так, в Совет Аксубаевского поселения городского типа претендуют избраться 10 кандидатов — столько же, сколько и в небольшом Бимском сельском поселении Агрызского района.



Как мы уже объясняли, сначала избираются кандидаты в депутаты небольших поселений, чтобы уже с их помощью сформировать районные советы. Сложность этой выборной системы объясняется на федеральном уровне масштабами страны, на региональном — удаленностью многих, если не большинства, таких поселений от центров, не только федеральных или республиканских. Значимость органов местного самоуправления подчеркивали и в Совете Федерации: «СФ в связи с большим количеством муниципальных образований (около 12 тыс. — до 2005, более 24 тыс. — на 1 янв. 2006) не может контактировать с О. м. с. так же регулярно и плотно, как с органами государственной власти субъектов РФ».

Если бы муниципальных выборов как и местного самоуправления не существовало, президент России, условно говоря, держал бы ответ за отсутствие колодца в сибирской деревне, а президент Татарстана за плохо отштукатуренный Дом культуры в татарской деревне на границе с Удмуртией. Если в федеральном или региональном, центре могут не знать даже названия всех сельских поселений, не говоря уже об их нуждах, то кандидатам в депутаты поселений знакомы все местные проблемы на перечет. Это в интересах и самих местных депутатов, поскольку, как правило, они живут на той же территории. Собственно, еще одно существенное отличие муниципальных выборов от всех прочих состоит в том, что жители поселений нередко выбирают кандидатов из своих же активных односельчан. Тогда как на выборах в региональные парламенты партиям приходится изрядно потратиться на пропаганду и агитацию людей малоизвестных, а то и вообще неизвестных.

Основная задача избранных на местах депутатов — именно реализация местного самоуправления «как формы осуществления народом своей власти»

Зачем нужны муниципальные выборы?

2005 год, когда в Татарстане прошли первые муниципальные выборы, а глав районов начали выбирать депутаты райсоветов, стал переломным в истории нашей республики. Годом ранее, в июле 2004-го, был принят закон «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» — соответствующий российский закон вступил в силу в сентябре того же года. Тогда словосочетание «местное самоуправление» прочно вошло в политический лексикон, став «одной из основ конституционного строя РТ». А население получило права на осуществление местного самоуправления, государственные гарантии которых должны обеспечивать органы государственной власти РТ.

Сами же органы местного самоуправление получили в свои руки множество прав и возможностей, от установления или отмены местных налогов и организации ритуальных услуг до профилактики терроризма и охраны окружающей среды (полный список можно посмотреть в самом законе), не говоря уже о распоряжении самим муниципальным имуществом.

Из-за относительной новизны самого закона и системы органов местного самоуправления многие до сих пор путают их с органами государственной власти. Тогда как суть закона и муниципальных выборов, которые должны его реализовывать, состоит в том, что согласно статье 3 Конституции РФ «народ осуществляет свою власть в т. ч. и через органы местного самоуправления». Таким образом, они не являются органами государственной власти (как и депутаты — не являются государственными или республиканскими чиновниками), а являются органами народной власти.



Основная задача избранных на местах депутатов — именно реализация местного самоуправления «как формы осуществления народом своей власти» (в пределах, установленных федеральными законами, региональными законами и Конституцией РФ). То есть самостоятельное и под свою ответственность решение населением вопросов местного значения, исходя из интересов самого населения. К слову, с учетом исторических и иных местных традиций, о которых в федеральных или региональных центрах могут не иметь ни малейшего представления.

По данным главы Центризбиркома РТ Андрея Кондратьева, на муниципальных выборах на 7 656 мандатов претендуют более 11 тысяч зарегистрированных кандидатов, при этом выдвинуто было 12 023. Фото Максима Платонова

Треть — женщины и 800 молодых кандидатов

К настоящему моменту процедура представления документов местных депутатов уже завершена (последняя дата — 3 августа). По данным главы Центризбиркома РТ Андрея Кондратьева, на муниципальных выборах на 7 656 мандатов претендуют более 11 тысяч зарегистрированных кандидатов, при этом выдвинуто было 12 023. Выбирать их смогут почти 3 млн жителей Татарстана — к 1 июля активным избирательным правом обладали 2 937 257 татарстанцев.



В формировании партийных списков на муниципальных выборах на этот раз примут участие 10 политических партий — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия Роста» и т. д. Эти же партии выдвинут более 8 тысяч своих кандидатов, 3 574 пойдут на выборы — в порядке самовыдвижения. О большей демократичности муниципальных выборов, несмотря на их порою безальтернативность в отдельных селах, свидетельствует даже разброс характеристик кандидатов. Почти 800 из них, например, младше 30 лет (7%), треть — женщины (3 685).



Причина большего разнообразия депутатов кроется опять же в большей доступности этих выборов для простых граждан: так, баллотироваться в депутаты может любой гражданин РФ, достигший возраста 18 лет. А для регистрации кандидатов, и списков кандидатов, хотя и нужно заручиться поддержкой избирателей, но количество подписей, необходимое для регистрации кандидата и даже списка кандидатов от политических партий, существенно меньше, чем на выборах, например, в Госсовет РТ, и составляет всего 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа. А учитывая небольшое число проживающих во многих поселениях РТ, для многих кандидатов это вообще не представляет каких-либо трудностей. В составленной газетой «Реальное время» таблице можно увидеть, что во многих районах зарегистрированы на равных с партией власти по числу кандидатов не только коммунисты, но и самовыдвиженцы, а кое-где их число даже превышает количество представителей «Единой России».

Количество выдвинутых кандидатур на муниципальных выборах в Татарстане

Район Мандат (М)/

Партийные списки (П) Субьект выдвижения Количество выдвинутых кандидатур по партиям (самовыдвижение) Всего выдвинутых кандидатур по территории Агрызский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Агрызском районе Республики Татарстан 9 21 Агрызский М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 21 Агрызский М Республиканское общественное движение "Татарстан — новый век" - "Татарстан Яна гасыр" 1 21 Агрызский М Самовыдвижение 9 21 Агрызский М Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 1 21 Азнакаевский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Азнакаевском районе Республики Татарстан 12 70 Азнакаевский М Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Азнакаевском районе Республики Татарстан 19 70 Азнакаевский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 70 Азнакаевский М Самовыдвижение 37 70 Азнакаевский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 70 Аксубаевский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Аксубаевском районе Республики Татарстан 7 10 Аксубаевский М Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр" 1 10 Аксубаевский М Самовыдвижение 2 10 Алексеевский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Алексеевском районе Республики Татарстан 11 31 Алексеевский М Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Алексеевском районе Республики Татарстан 1 31 Алексеевский М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 31 Алексеевский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 31 Алексеевский М Самовыдвижение 16 31 Алексеевский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 31 Альметьевск П Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Альметьевском районе Республики Татарстан 16 39 Альметьевск П Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Альметьевском районе Республики Татарстан 4 39 Альметьевск П Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 4 39 Альметьевск П ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 15 39 Альметьевск М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Альметьевском районе Республики Татарстан 14 45 Альметьевск М Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Татарстан 1 45 Альметьевск М Самовыдвижение 15 45 Альметьевск М ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 15 45 Апастовский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Апастовском районе Республики Татарстан 8 11 Апастовский М Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр" 1

Апастовский М Самовыдвижение 1

Апастовский М ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 1

Арский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Арском районе Республики Татарстан 12 17 Арский М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 17 Арский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 17 Арский М Самовыдвижение 2 17 Арский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 17 Бавлинский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Бавлинском районе Республики Татарстан 11 30 Бавлинский М Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Бавлинском районе Республики Татарстан 5 30 Бавлинский М Самовыдвижение 13 30 Бавлинский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 30 Балтасинский М Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 1 11 Балтасинский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Балтасинском районе Республики Татарстан 7 11 Балтасинский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 11 Балтасинский М Самовыдвижение 1 11 Балтасинский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 11 Бугульминский М Бугульминское местное отделение Коммунистической партии Российской Федерации 11 53 Бугульминский М Местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Бугульминском районе Республики Татарстан 13 53 Бугульминский М Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 53 Бугульминский М Самовыдвижение 28 53 Буинский М Буинское местное отделение Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 9 39 Буинский М Буинское местное отделение Татарстанского регионального отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 7 39 Буинский М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 39 Буинский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 39 Буинский М Региональное отделение Республики Татарстан политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 1 39 Буинский М Самовыдвижение 19 39 Буинский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 39 Елабужский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Елабужском районе Республики Татарстан 11 41 Елабужский М Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Елабужском районе Республики Татарстан 1 41 Елабужский М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 41 Елабужский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 41 Елабужский М Самовыдвижение 27 41 Заинский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Заинском районе Республики Татарстан 17 42 Заинский М Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Заинском районе Республики Татарстан 1 42 Заинский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 42 Заинский М Самовыдвижение 23 42 Зеленодольский М Зеленодольское местное отделение Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 20 123 Зеленодольский М Зеленодольское местное отделение ТРО политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" 17 123 Зеленодольский М Зеленодольское территориальное отделение Республиканского общественного движения "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр" 1 123 Зеленодольский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 2 123 Зеленодольский М Самовыдвижение 82 123 Зеленодольский М ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 1 123 Казань П Казанское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 30 109 Казань П КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КПРФ 21 109 Казань П Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 24 109 Казань П Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 25 109 Казань П ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 9 109 Казань М Казанское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 16 170 Казань М КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КПРФ 25 170 Казань М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 170 Казань М Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 1 170 Казань М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 21 170 Казань М Самовыдвижение 77 170 Казань М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 22 170 Казань М ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 7 170 Камско-Устьинский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан 7 19 Камско-Устьинский М Самовыдвижение 10 19 Камско-Устьинский М Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 1 19 Камско-Устьинский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 19 Кукморский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Кукморском районе Республики Татарстан 12 15 Кукморский М Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр" 1 15 Кукморский М Самовыдвижение 2 15 Лаишевский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Лаишевском районе Республики Татарстан 8 45 Лаишевский М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 45 Лаишевский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 45 Лаишевский М Самовыдвижение 27 45 Лаишевский М Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 1 45 Лаишевский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 5 45 Лаишевский М ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 2 45 Лениногорский М Местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Лениногорском районе Республики Татарстан 17 44 Лениногорский М Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Лениногорском районе Республики Татарстан 1 44 Лениногорский М Самовыдвижение 26 44 Мамадышский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Мамадышском районе Республики Татарстан 13 15 Мамадышский М Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Мамадышском районе Республики Татарстан 1 15 Мамадышский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 15 Менделеевский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Менделеевском районе Республики Татарстан 11 20 Менделеевский М Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Менделеевском районе Республики Татарстан 3 20 Менделеевский М Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 2 20 Менделеевский М Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр" 1 20 Менделеевский М Самовыдвижение 2 20 Менделеевский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 20 Мензелинский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Мензелинском районе Республики Татарстан 13 15 Мензелинский М Самовыдвижение 1 15 Мензелинский М Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 1 15 Набережные Челны П "Набережночелнинское местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 27 65 Набережные Челны П КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КПРФ 9 65 Набережные Челны П Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 8 65 Набережные Челны П Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 65 Набережные Челны П Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 6 65 Набережные Челны П ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 14 65 Набережные Челны М "Набережночелнинское местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 13 105 Набережные Челны М КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КПРФ 21 105 Набережные Челны М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 8 105 Набережные Челны М Самовыдвижение 44 105 Набережные Челны М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 105 Набережные Челны М ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 18 105 Нижнекамский П Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Нижнекамском районе Республики Татарстан 15 34 Нижнекамский П Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 4 34 Нижнекамский П Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 11 34 Нижнекамский П Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 4 34 Нижнекамский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Нижнекамском районе Республики Татарстан 9 49 Нижнекамский М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 2 49 Нижнекамский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 13 49 Нижнекамский М Самовыдвижение 15 49 Нижнекамский М Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 9 49 Нижнекамский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 49 Нурлатский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Нурлатском районе Республики Татарстан 14 21 Нурлатский М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 21 Нурлатский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 21 Нурлатский М Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр" 1 21 Нурлатский М Самовыдвижение 3 21 Нурлатский М ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 1 21 Рыбно-Слободской М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан 9 24 Рыбно-Слободской М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 24 Рыбно-Слободской М Самовыдвижение 14 24 Сабинский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Сабинском районе Республики Татарстан 9 21 Сабинский М Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр" 1 21 Сабинский М Самовыдвижение 11 21 Спасский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Спасском районе Республики Татарстан 8 12 Спасский М Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Спасском районе Республики Татарстан 2 12 Спасский М Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 12 Спасский М Самовыдвижение 1 12 Тетюшский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Тетюшском районе Республики Татарстан 10 18 Тетюшский М Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан 1 18 Тетюшский М Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр" 1 18 Тетюшский М Самовыдвижение 3 18 Тетюшский М Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2 18 Тетюшский М Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 18 Чистопольский М Самовыдвижение 12 37 Чистопольский М Татарстанское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 1 37 Чистопольский М Чистопольское местное отделение ТРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 16 37 Чистопольский М Чистопольское местное отделение ТРО ПП "КПРФ" 8 37 Ютазинский М Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ютазинском районе Республики Татарстан 12 15 Ютазинский М Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 1 15 Ютазинский М Региональное отделение Республики Татарстан политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 1 15 Ютазинский М Самовыдвижение 1 15

В силу того, что в Татарстане пройдут сразу несколько избирательных кампаний, систему электронного дистанционного голосования использовать не будут. Из-за необходимости подготовки к нему такое решение было принято после обсуждения представителей ЦИК РТ с Центризбиркомом РФ. В итоге в сентябре эксперимент по введению электронного голосования будет продолжен пока только в Москве, Нижегородской, Курской и Ярославской областях.



Необходимость трехдневного голосования в сентябре в ЦИК РТ объяснили тем, что голосование в течение одного дня может создать «угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации»: «При высокой активности избирателей мы не сможем спрессовать и провести три выборные кампании в один день. Это будет слишком опасно для здоровья всех участников процесса». Пока же власти обещали обеспечить места для голосования всеми защитными мерами, от соблюдения социального дистанцирования и дезинфекционной обработки участков до разделения входящих и выходящих потоков (где это возможно) избирателей.