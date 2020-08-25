Местные — в управление: почему татарстанцам надо идти на муниципальные выборы
На депутатские места в сельских и городских советах Татарстана претендуют свыше 11 тысяч кандидатов
В сентябре в Татарстане пройдет сразу несколько избирательных кампаний: выборы президента республики, допвыборы в Госсовет РТ и Госдуму РФ в двух округах, а также муниципальные выборы по всем районам. Последние — самые масштабные по числу кандидатов — на них зарегистрировались более 11 тысяч человек. Все они надеются стать депутатами органов местного самоуправления, но мандаты достанутся только 7 656. В случае удачи народных избранников ждет работа по развитию вверенных территорий, а также ответственная задача по выбору глав районов и городов. Местные выборы проходят всего четвертый раз, при этом они гораздо доступнее простым гражданам, самовыдвиженцам, независимым и даже оппозиционным кандидатам. Как следствие, в этом году треть кандидатов на муниципальных выборах РТ — женщины и почти 800 человек — лица младше 30 лет. Подробнее о том, кто готов отстаивать интересы татарстанцев на местах, — в материале «Реального времени».
Около 11 тысяч кандидатов в депутаты
13 сентября пройдут не только выборы президента РТ и довыборы в Госсовет и Госдуму (в Нижнекамском и Елабужском округах), но и выборы депутатов представительных органов власти муниципальных образований. Голосование будет идти 3 дня: 11 и 12 сентября — предварительные выборы, 13 сентября — единый день голосования.
Муниципальные выборы в Татарстане проходят всего в четвертый раз, последние были в 2015 году (довыборы в 2016-м). В соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» осенью татарстанцам предстоит сформировать органы местного самоуправления — ту самую народную власть, которая фактически и будет на практике решать проблемы местного населения.
При этом муниципальные выборы — самые масштабные. Если на президентских или довыборах в Госсовет и Госдуму на одно место приходится десятки или даже сотни кандидатов, то на депутатские места в 956 советах городских и сельских поселений претендуют более 11 тысяч кандидатов, среди которых разыграют 7 656 мандатов.
Влияние муниципальных депутатов
Муниципальные выборы интересны по ряду причин. Это, пожалуй, единственные выборы, где есть возможность избраться, не вступая в какую-либо партию и совсем не имея политического веса: на все семь с лишним тысяч мандатов крупные движения, объединения и партии зачастую не готовы выставить необходимое число кандидатов, и почти всегда остаются вакантные места.
Отчасти поэтому муниципальные выборы по закону могут пройти и на безальтернативной основе: во многих поселениях трудно найти и одного добровольца, готового решать проблемы односельчан. Выборы на муниципальном уровне позволяют участвовать практически на равных и оппозиционным кандидатам, хотя многие партии редко пользуются такой возможностью, если только речь не идет о крупных городах и мегаполисах, где их политическая деятельность становится заметна.
Но, несмотря на, казалось бы, малый политический вес, у самих сельских и городских депутатов есть немалое влияние на власть районную и городскую. Так как именно избранные муниципальные депутаты сельских и городских поселений Татарстана затем должны сформировать районные советы, которые, в свою очередь, и будут выбирать уже из своего числа депутатов глав районов и городов.
Муниципальные выборы в Татарстане в большинстве городских и сельских поселениях проходят по мажоритарной избирательной системе, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своем избирательном округе. У многоуровневой системы муниципальных представительных органов власти в РТ есть, однако, пара исключений: только в крупных городских округах, Казани и Набережных Челнах, отсекается низовой уровень — там горожане сразу выбирают депутатов районных (точнее — городских) советов, которые затем уже на заседании выбирают мэров.
Сама по себе система выборов глав городов и районов не раз подвергалась критике — оппозиции хотелось, чтобы население, к примеру елабужане или бугульминцы, сами выбирали мэров. Но до 2005 года глав районов и градоначальников вообще не выбирали, их назначал президент Татарстана. Мэры одновременно попадают в Госсовет РТ и представляют уже не только муниципальную, но и государственную власть. К слову, и сегодня даже в такой развитой демократической стране, как США, президента выбирают по тому же принципу — не путем прямого голосования, а через систему выборщиков.
Местные выборы гораздо доступнее
Впрочем, возможность войти во власть политически активному татарстанцу и партиям с небольшим политическим весом остается и в этих двух городских округах — Казани и Набережных Челнах, а также в Нижнекамске и Альметьевске. Здесь действует смешанная выборная система — часть мандатов распределяется по одномандатным округам, часть — по партийным спискам.
Вот так, например, выглядит список кандидатов в депутаты Нижнекамского городского совета на предстоящих 13 сентября выборах, выдвинутых политическими партиями: 20 человек — 15 из них «единоросы» во главе с действующим мэром Айдаром Метшиным, четыре из «Справедливой России» и один коммунист Альберт Ягудин. Еще 20 человек пойдут на нижнекамские выборы уже по одномандатным округам, и здесь распределение кандидатов уже паритетное — по 9 человек представляют партию «Справедливая Россия», еще 9 человек — «Единую Россию», двое — «Партию Роста».
При этом фамилии в списках не повторяются: получается, с одной стороны вошедшим в партийные списки кандидатам проще — если твоя партия победила, ты попадаешь в совет. С другой стороны, в случае, если партия наберет меньше голосов, чем надеялась, у нее есть возможность «добрать» своих кандидатов в одномандатных округах, где, по сути, между собой будут бороться не партии, а конкретные имена.
Именно поэтому одномандатные округа в муниципальных районах позволяют получить в свои руки рычаги влияния беспартийным и вообще не встроенным в политическую систему гражданам, малоизвестным на политическом Олимпе, но хорошо знакомым своим односельчанам. В результате из 7 656 немалая часть мандатов так или иначе достанется самовыдвиженцам и независимым кандидатам — не только заинтересованным в качестве и условиях жизни своего поселка, но и способным их обеспечить.
Десятки кандидатов хотят попасть в советы даже самых маленьких поселений
На сайте ЦИК РТ уже вывешен огромный список сельских поселений Татарстана, по каждому из которых можно посмотреть сведения о кандидатах. Несмотря на малую величину отдельных советов, кандидатов в каждый из них — десятки. Так, в Совет Аксубаевского поселения городского типа претендуют избраться 10 кандидатов — столько же, сколько и в небольшом Бимском сельском поселении Агрызского района.
Как мы уже объясняли, сначала избираются кандидаты в депутаты небольших поселений, чтобы уже с их помощью сформировать районные советы. Сложность этой выборной системы объясняется на федеральном уровне масштабами страны, на региональном — удаленностью многих, если не большинства, таких поселений от центров, не только федеральных или республиканских. Значимость органов местного самоуправления подчеркивали и в Совете Федерации: «СФ в связи с большим количеством муниципальных образований (около 12 тыс. — до 2005, более 24 тыс. — на 1 янв. 2006) не может контактировать с О. м. с. так же регулярно и плотно, как с органами государственной власти субъектов РФ».
Если бы муниципальных выборов как и местного самоуправления не существовало, президент России, условно говоря, держал бы ответ за отсутствие колодца в сибирской деревне, а президент Татарстана за плохо отштукатуренный Дом культуры в татарской деревне на границе с Удмуртией. Если в федеральном или региональном, центре могут не знать даже названия всех сельских поселений, не говоря уже об их нуждах, то кандидатам в депутаты поселений знакомы все местные проблемы на перечет. Это в интересах и самих местных депутатов, поскольку, как правило, они живут на той же территории. Собственно, еще одно существенное отличие муниципальных выборов от всех прочих состоит в том, что жители поселений нередко выбирают кандидатов из своих же активных односельчан. Тогда как на выборах в региональные парламенты партиям приходится изрядно потратиться на пропаганду и агитацию людей малоизвестных, а то и вообще неизвестных.
Зачем нужны муниципальные выборы?
2005 год, когда в Татарстане прошли первые муниципальные выборы, а глав районов начали выбирать депутаты райсоветов, стал переломным в истории нашей республики. Годом ранее, в июле 2004-го, был принят закон «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» — соответствующий российский закон вступил в силу в сентябре того же года. Тогда словосочетание «местное самоуправление» прочно вошло в политический лексикон, став «одной из основ конституционного строя РТ». А население получило права на осуществление местного самоуправления, государственные гарантии которых должны обеспечивать органы государственной власти РТ.
Сами же органы местного самоуправление получили в свои руки множество прав и возможностей, от установления или отмены местных налогов и организации ритуальных услуг до профилактики терроризма и охраны окружающей среды (полный список можно посмотреть в самом законе), не говоря уже о распоряжении самим муниципальным имуществом.
Из-за относительной новизны самого закона и системы органов местного самоуправления многие до сих пор путают их с органами государственной власти. Тогда как суть закона и муниципальных выборов, которые должны его реализовывать, состоит в том, что согласно статье 3 Конституции РФ «народ осуществляет свою власть в т. ч. и через органы местного самоуправления». Таким образом, они не являются органами государственной власти (как и депутаты — не являются государственными или республиканскими чиновниками), а являются органами народной власти.
Основная задача избранных на местах депутатов — именно реализация местного самоуправления «как формы осуществления народом своей власти» (в пределах, установленных федеральными законами, региональными законами и Конституцией РФ). То есть самостоятельное и под свою ответственность решение населением вопросов местного значения, исходя из интересов самого населения. К слову, с учетом исторических и иных местных традиций, о которых в федеральных или региональных центрах могут не иметь ни малейшего представления.
Треть — женщины и 800 молодых кандидатов
К настоящему моменту процедура представления документов местных депутатов уже завершена (последняя дата — 3 августа). По данным главы Центризбиркома РТ Андрея Кондратьева, на муниципальных выборах на 7 656 мандатов претендуют более 11 тысяч зарегистрированных кандидатов, при этом выдвинуто было 12 023. Выбирать их смогут почти 3 млн жителей Татарстана — к 1 июля активным избирательным правом обладали 2 937 257 татарстанцев.
В формировании партийных списков на муниципальных выборах на этот раз примут участие 10 политических партий — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Партия Роста» и т. д. Эти же партии выдвинут более 8 тысяч своих кандидатов, 3 574 пойдут на выборы — в порядке самовыдвижения. О большей демократичности муниципальных выборов, несмотря на их порою безальтернативность в отдельных селах, свидетельствует даже разброс характеристик кандидатов. Почти 800 из них, например, младше 30 лет (7%), треть — женщины (3 685).
Причина большего разнообразия депутатов кроется опять же в большей доступности этих выборов для простых граждан: так, баллотироваться в депутаты может любой гражданин РФ, достигший возраста 18 лет. А для регистрации кандидатов, и списков кандидатов, хотя и нужно заручиться поддержкой избирателей, но количество подписей, необходимое для регистрации кандидата и даже списка кандидатов от политических партий, существенно меньше, чем на выборах, например, в Госсовет РТ, и составляет всего 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа. А учитывая небольшое число проживающих во многих поселениях РТ, для многих кандидатов это вообще не представляет каких-либо трудностей. В составленной газетой «Реальное время» таблице можно увидеть, что во многих районах зарегистрированы на равных с партией власти по числу кандидатов не только коммунисты, но и самовыдвиженцы, а кое-где их число даже превышает количество представителей «Единой России».
|Район
|Мандат (М)/
Партийные списки (П)
|Субьект выдвижения
|Количество выдвинутых кандидатур по партиям (самовыдвижение)
|Всего выдвинутых кандидатур по территории
|Агрызский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Агрызском районе Республики Татарстан
|9
|21
|Агрызский
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|21
|Агрызский
|М
|Республиканское общественное движение "Татарстан — новый век" - "Татарстан Яна гасыр"
|1
|21
|Агрызский
|М
|Самовыдвижение
|9
|21
|Агрызский
|М
|Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|1
|21
|Азнакаевский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Азнакаевском районе Республики Татарстан
|12
|70
|Азнакаевский
|М
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Азнакаевском районе Республики Татарстан
|19
|70
|Азнакаевский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|70
|Азнакаевский
|М
|Самовыдвижение
|37
|70
|Азнакаевский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|70
|Аксубаевский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Аксубаевском районе Республики Татарстан
|7
|10
|Аксубаевский
|М
|Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр"
|1
|10
|Аксубаевский
|М
|Самовыдвижение
|2
|10
|Алексеевский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Алексеевском районе Республики Татарстан
|11
|31
|Алексеевский
|М
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Алексеевском районе Республики Татарстан
|1
|31
|Алексеевский
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|31
|Алексеевский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|31
|Алексеевский
|М
|Самовыдвижение
|16
|31
|Алексеевский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|31
|Альметьевск
|П
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Альметьевском районе Республики Татарстан
|16
|39
|Альметьевск
|П
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Альметьевском районе Республики Татарстан
|4
|39
|Альметьевск
|П
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|4
|39
|Альметьевск
|П
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|15
|39
|Альметьевск
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Альметьевском районе Республики Татарстан
|14
|45
|Альметьевск
|М
|Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Татарстан
|1
|45
|Альметьевск
|М
|Самовыдвижение
|15
|45
|Альметьевск
|М
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|15
|45
|Апастовский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Апастовском районе Республики Татарстан
|8
|11
|Апастовский
|М
|Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр"
|1
|Апастовский
|М
|Самовыдвижение
|1
|Апастовский
|М
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|1
|Арский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Арском районе Республики Татарстан
|12
|17
|Арский
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|17
|Арский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|17
|Арский
|М
|Самовыдвижение
|2
|17
|Арский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|17
|Бавлинский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Бавлинском районе Республики Татарстан
|11
|30
|Бавлинский
|М
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Бавлинском районе Республики Татарстан
|5
|30
|Бавлинский
|М
|Самовыдвижение
|13
|30
|Бавлинский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|30
|Балтасинский
|М
|Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|11
|Балтасинский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Балтасинском районе Республики Татарстан
|7
|11
|Балтасинский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|11
|Балтасинский
|М
|Самовыдвижение
|1
|11
|Балтасинский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|11
|Бугульминский
|М
|Бугульминское местное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
|11
|53
|Бугульминский
|М
|Местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Бугульминском районе Республики Татарстан
|13
|53
|Бугульминский
|М
|Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|53
|Бугульминский
|М
|Самовыдвижение
|28
|53
|Буинский
|М
|Буинское местное отделение Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|9
|39
|Буинский
|М
|Буинское местное отделение Татарстанского регионального отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
|7
|39
|Буинский
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|39
|Буинский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|39
|Буинский
|М
|Региональное отделение Республики Татарстан политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
|1
|39
|Буинский
|М
|Самовыдвижение
|19
|39
|Буинский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|39
|Елабужский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Елабужском районе Республики Татарстан
|11
|41
|Елабужский
|М
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Елабужском районе Республики Татарстан
|1
|41
|Елабужский
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|41
|Елабужский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|41
|Елабужский
|М
|Самовыдвижение
|27
|41
|Заинский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Заинском районе Республики Татарстан
|17
|42
|Заинский
|М
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Заинском районе Республики Татарстан
|1
|42
|Заинский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|42
|Заинский
|М
|Самовыдвижение
|23
|42
|Зеленодольский
|М
|Зеленодольское местное отделение Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|20
|123
|Зеленодольский
|М
|Зеленодольское местное отделение ТРО политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
|17
|123
|Зеленодольский
|М
|Зеленодольское территориальное отделение Республиканского общественного движения "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр"
|1
|123
|Зеленодольский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|2
|123
|Зеленодольский
|М
|Самовыдвижение
|82
|123
|Зеленодольский
|М
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|1
|123
|Казань
|П
|Казанское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|30
|109
|Казань
|П
|КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КПРФ
|21
|109
|Казань
|П
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|24
|109
|Казань
|П
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|25
|109
|Казань
|П
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|9
|109
|Казань
|М
|Казанское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|16
|170
|Казань
|М
|КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КПРФ
|25
|170
|Казань
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|170
|Казань
|М
|Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|1
|170
|Казань
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|21
|170
|Казань
|М
|Самовыдвижение
|77
|170
|Казань
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|22
|170
|Казань
|М
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|7
|170
|Камско-Устьинский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан
|7
|19
|Камско-Устьинский
|М
|Самовыдвижение
|10
|19
|Камско-Устьинский
|М
|Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|1
|19
|Камско-Устьинский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|19
|Кукморский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Кукморском районе Республики Татарстан
|12
|15
|Кукморский
|М
|Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр"
|1
|15
|Кукморский
|М
|Самовыдвижение
|2
|15
|Лаишевский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Лаишевском районе Республики Татарстан
|8
|45
|Лаишевский
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|45
|Лаишевский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|45
|Лаишевский
|М
|Самовыдвижение
|27
|45
|Лаишевский
|М
|Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|1
|45
|Лаишевский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|5
|45
|Лаишевский
|М
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|2
|45
|Лениногорский
|М
|Местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Лениногорском районе Республики Татарстан
|17
|44
|Лениногорский
|М
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Лениногорском районе Республики Татарстан
|1
|44
|Лениногорский
|М
|Самовыдвижение
|26
|44
|Мамадышский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Мамадышском районе Республики Татарстан
|13
|15
|Мамадышский
|М
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Мамадышском районе Республики Татарстан
|1
|15
|Мамадышский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|15
|Менделеевский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Менделеевском районе Республики Татарстан
|11
|20
|Менделеевский
|М
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Менделеевском районе Республики Татарстан
|3
|20
|Менделеевский
|М
|Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|2
|20
|Менделеевский
|М
|Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр"
|1
|20
|Менделеевский
|М
|Самовыдвижение
|2
|20
|Менделеевский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|20
|Мензелинский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Мензелинском районе Республики Татарстан
|13
|15
|Мензелинский
|М
|Самовыдвижение
|1
|15
|Мензелинский
|М
|Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|1
|15
|Набережные Челны
|П
|"Набережночелнинское местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|27
|65
|Набережные Челны
|П
|КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КПРФ
|9
|65
|Набережные Челны
|П
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|8
|65
|Набережные Челны
|П
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|65
|Набережные Челны
|П
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|6
|65
|Набережные Челны
|П
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|14
|65
|Набережные Челны
|М
|"Набережночелнинское местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|13
|105
|Набережные Челны
|М
|КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КПРФ
|21
|105
|Набережные Челны
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|8
|105
|Набережные Челны
|М
|Самовыдвижение
|44
|105
|Набережные Челны
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|105
|Набережные Челны
|М
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|18
|105
|Нижнекамский
|П
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Нижнекамском районе Республики Татарстан
|15
|34
|Нижнекамский
|П
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|4
|34
|Нижнекамский
|П
|Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|11
|34
|Нижнекамский
|П
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|4
|34
|Нижнекамский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Нижнекамском районе Республики Татарстан
|9
|49
|Нижнекамский
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|2
|49
|Нижнекамский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|13
|49
|Нижнекамский
|М
|Самовыдвижение
|15
|49
|Нижнекамский
|М
|Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|9
|49
|Нижнекамский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|49
|Нурлатский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Нурлатском районе Республики Татарстан
|14
|21
|Нурлатский
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|21
|Нурлатский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|21
|Нурлатский
|М
|Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр"
|1
|21
|Нурлатский
|М
|Самовыдвижение
|3
|21
|Нурлатский
|М
|ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
|1
|21
|Рыбно-Слободской
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан
|9
|24
|Рыбно-Слободской
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|24
|Рыбно-Слободской
|М
|Самовыдвижение
|14
|24
|Сабинский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Сабинском районе Республики Татарстан
|9
|21
|Сабинский
|М
|Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр"
|1
|21
|Сабинский
|М
|Самовыдвижение
|11
|21
|Спасский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Спасском районе Республики Татарстан
|8
|12
|Спасский
|М
|Местное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Спасском районе Республики Татарстан
|2
|12
|Спасский
|М
|Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|1
|12
|Спасский
|М
|Самовыдвижение
|1
|12
|Тетюшский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Тетюшском районе Республики Татарстан
|10
|18
|Тетюшский
|М
|Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Татарстан
|1
|18
|Тетюшский
|М
|Республиканское общественное движение "Татарстан - новый век" - "Татарстан Яна гасыр"
|1
|18
|Тетюшский
|М
|Самовыдвижение
|3
|18
|Тетюшский
|М
|Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|2
|18
|Тетюшский
|М
|Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|1
|18
|Чистопольский
|М
|Самовыдвижение
|12
|37
|Чистопольский
|М
|Татарстанское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
|1
|37
|Чистопольский
|М
|Чистопольское местное отделение ТРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|16
|37
|Чистопольский
|М
|Чистопольское местное отделение ТРО ПП "КПРФ"
|8
|37
|Ютазинский
|М
|Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Ютазинском районе Республики Татарстан
|12
|15
|Ютазинский
|М
|Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|1
|15
|Ютазинский
|М
|Региональное отделение Республики Татарстан политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
|1
|15
|Ютазинский
|М
|Самовыдвижение
|1
|15
В силу того, что в Татарстане пройдут сразу несколько избирательных кампаний, систему электронного дистанционного голосования использовать не будут. Из-за необходимости подготовки к нему такое решение было принято после обсуждения представителей ЦИК РТ с Центризбиркомом РФ. В итоге в сентябре эксперимент по введению электронного голосования будет продолжен пока только в Москве, Нижегородской, Курской и Ярославской областях.
Необходимость трехдневного голосования в сентябре в ЦИК РТ объяснили тем, что голосование в течение одного дня может создать «угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации»: «При высокой активности избирателей мы не сможем спрессовать и провести три выборные кампании в один день. Это будет слишком опасно для здоровья всех участников процесса». Пока же власти обещали обеспечить места для голосования всеми защитными мерами, от соблюдения социального дистанцирования и дезинфекционной обработки участков до разделения входящих и выходящих потоков (где это возможно) избирателей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым