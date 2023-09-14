Альберта Валеева переизбрали заместителем председателя Счетной палаты Татарстана
Государственный совет Татарстана на 47-м заседании переизбрал Альберта Валеева заместителем председателя Счетной палаты республики. Эту должность он занимает с 2006 года.
— Оснований, препятствующих его назначению на должность, не имеется, установленные законодательством ограничения соблюдены, — заявил председатель Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.
Новый срок полномочий Альберта Валеева начнется с 26 октября 2023 года. За его кандидатуру депутаты Госсовета Татарстана проголосовали единогласно.
Напомним, Альберт Валеев — единственный заместитель председателя Счетной палаты Татарстана. Последний раз его переизбирали на эту должность в 2017 году.
На 47-м заседании Государственный совет Татарстана также избрал семь новых мировых судей. Двое из них будут занимать должность без ограничения срока полномочий.
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