Альберта Валеева переизбрали заместителем председателя Счетной палаты Татарстана

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции 47-го заседания Госсовета Татарстана

Государственный совет Татарстана на 47-м заседании переизбрал Альберта Валеева заместителем председателя Счетной палаты республики. Эту должность он занимает с 2006 года.

— Оснований, препятствующих его назначению на должность, не имеется, установленные законодательством ограничения соблюдены, — заявил председатель Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Новый срок полномочий Альберта Валеева начнется с 26 октября 2023 года. За его кандидатуру депутаты Госсовета Татарстана проголосовали единогласно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Альберт Валеев — единственный заместитель председателя Счетной палаты Татарстана. Последний раз его переизбирали на эту должность в 2017 году.

На 47-м заседании Государственный совет Татарстана также избрал семь новых мировых судей. Двое из них будут занимать должность без ограничения срока полномочий.

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Татьяна Демина