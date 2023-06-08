В Госсовете Татарстана представили нового депутата Руслана Нигматулина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Новый депутат Госсовета Татарстана, гендиректор ООО «ТД Далини» Руслан Нигматулин, избранный недавно на довыборах по Электротехническому округу Набережных Челнов, выдвинулся в состав Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Об этом сообщил спикер парламента Фарид Мухаметшин при согласовании повестки 44-го заседания.

Всего в нее вошло 32 вопроса, среди которых утверждение бюджета-2022, Конституционной палаты, предоставление мер имущественной поддержки самозанятым, а также назначение главного редактора газеты «Республика Татарстан» Алексея Угарова.

Раис Татарстана Рустам Минниханов не участвует в работе сессии Госсовета в связи с выездом в командировку. Вместо него присутствует премьер-министр республики Алексей Песошин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отменен правительственный час «О состоянии аварийности на дорогах и дополнительных мерах по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий в Республике Татарстан», так как министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов находится в Москве по вопросам реализации федеральных проектов. В работе сессии принимает участие депутат Госдумы Олег Морозов.

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Луиза Игнатьева