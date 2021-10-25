Депутаты Татарстана — за федеративность и двух президентов в России

Депутаты Государственного совета Татарстана оживленно обсуждают инициативу федералов, которые предложили обозначать высшее должностное лицо в регионах исключительно как «глава субъекта РФ». Парламентариям такая идея не нравится — они выступают против, так как в случае принятия законопроекта Татарстану придется отказаться от наименования «президент» для республиканского лидера. Кроме того депутаты в ходе сегодняшней встречи затронули экономические итоги и прогнозы. За счет нефтепродуктов и машиностроения в Татарстане ждут к концу 2021 года роста промпроизводства на уровне 105,4%. Похожего роста власти ожидают и в 2022 году, правда, уже замедленного. Большей частью при этом он будет прямо завесить от нефтяной конъюнктуры, хотя в Минфине РТ и планируют снизить долю «нефтянки» в налоге на прибыль с 50 до 46%. В республиканском Минэкономики в свою очередь рассчитывают на рост реальных доходов татарстанцев в 2022 году — несмотря на опасный разгон инфляции этой осенью.

Татарстан хочет сохранить президента

Депутаты Госсовета РТ коротко обсудили животрепещущий вопрос внутренней политики — в Госдуме предложили установить единообразный подход в наименовании высших должностных лиц регионов России. По идее авторов законопроекта, такое лицо должно называться только «главой субъекта Федерации» и никак иначе. Таким образом под нововведение попал Татарстан, где высшее должностное лицо по-прежнему называется президентом, а не главой, как в других российских республиках.

Татарстанские депутаты предложение Госдумы не оценили. Парламентарии хотели бы сохранить положение, закрепляющее за высшим должностным лицом РТ наименование «президент». В связи с этим сегодня на заседании они единогласно не поддержали проект федералов и в ближайшее время планируют направить постановление Госсовета по этому вопросу в нижнюю палату российского парламента. Позицию Татарстана там должны будут отстоять депутаты, представляющую республику.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин надеется, что настороженность татарстанского парламента и отсутствие поддержки со стороны его депутатов поможет внести существенные изменения в проект закона, внесенного в Госдуму.

Проект обсуждаемого депутатами законопроекта в Госдуму внесли еще в прошлом месяце. Предложение установить единообразный подход в наименовании высших должностных лиц регионов поступило от сенатора Андрея Клишаса и депутат нижней палаты парламента РФ Павла Крашенинникова. По мнению депутатов Госсовета, закон противоречит «нормам Конституции России».

«Это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции Российской Федерации»

Председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин заявил, что сам законопроект, поступивший на рассмотрение в Госдуму, в татарстанском парламенте обсуждали в рабочей группе под руководством вице-спикера Юрия Камалтынова. Она пришла к выводу, что в нем есть как положительные моменты, так и негативные.

В частности, в законопроекте есть моменты, направленные на реализацию поправок к Конституции России, которые внесли в нее по итогам голосования в 2020 году — там «находят свое развитие конституционные основы единства публичной власти, совершенствуется механизм взаимодействия органов публичной власти в субъектах, последовательно излагаются нормы, касающиеся полномочий регионов по предметам совместного ведения».

Вместе с этим, пришли к выводу в Госсовете РТ, отдельные положения законопроекта прямо противоречат основам конституционного строя РФ, согласно которым Россия является демократическим федеративным государством:

— Мы полагаем, что этот законопроект в представленной редакции отходит от установления общих принципов правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентируя вопросы формирования системы региональных органов государственной власти. Это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции Российской Федерации, — объяснил Альберт Хабибуллин. — Авторами законопроекта предлагается унифицировать наименования должности высшего должностного лица, органов государственной власти субъектов, установить единственно возможные сроки полномочий региональных парламентов и высшего должностного лица.

Причем, уверены депутаты Госсовета, проголосовавшие против законопроекта, речь идет не только о «случаях осуществления региональными органами власти переданных федеральных полномочий», но и о случаях осуществления полномочий в рамках собственной компетенции регионов, в данном случае Татарстана. В республиканском парламенте сослались на ст. 73 Конституции России, согласно которой «вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти».

Еще один аргумент против законопроекта — есть шансы, что регионы останутся без права участвовать в законодательном процессе на федеральном уровне. Депутаты Госсовета, проанализировав документ, пришли к выводу, что установленный 15-дневный срок для отзывов регионов на проекты федеральных законов по вопросам совместного ведения РФ и ее регионов фактически, лишает их права участвовать в процессе их разработки и принятия:

— Авторами законопроекта не учитывается, что большинство депутатов заксобраний субъектов исполняют свои обязанности не на постоянной основе, а заседания региональных парламентов проходят, как правило, не чаще одного раза в месяц, — объяснил Хабибуллин.

К обсуждению темы, как же должно называться высшее должностное лицо региона, татарстанские депутаты намерены вернуться после того, как в Госдуме примут внесенный на рассмотрение проект федерального закона № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» в первом чтении. Реагировать на это событие Татарстан готовится правками к документу.



За счет нефтепродуктов и машиностроения в РТ ждут роста промпроизводства на уровне 105,4%

Обсуждая в первом чтении проект закона о бюджете Татарстана на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, один из главных докладчиков, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, сослался на «неопределенность траектории роста» в мировой экономики, что обусловлено не только эпидемиологическими, но и экономическими факторами. При этом, несмотря на «общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике», и сложные процессы на мировых рынках российская экономика вышла на докризисный уровень, считает он.

— Восстановление экономики обусловлено в первую очередь наращиванием объемов в обрабатывающем секторе, строительной отрасли, торговли, — заявил Шагиахметов.

Почти аналогичная ситуация царит в Татарстане, где наибольший удельный вес в экономике занимает промышленное производство, благодаря предприятиям которого и их планам по наращиванию объемов уже в IV квартале 2021 года, власти ждут роста индекса промпроизводства на уровне 105,4%. Опять же, в основном за счет производства нефтепродуктов и машиностроения. Неравномерность удара пандемии, как очевидно и ряд других факторов, привели к тому, что когда одни сектора росли, другие отрасли падали.

Розница выросла — АПК рухнул: какие отрасли пострадали от кризиса, а какие нет

В 2021 году выросла розничная торговля — пока на 8,5% к 2020 году. По итогам 2021-го в Татарстане ждут и роста объема строительного рынка на 103,7% — тем более, что в этот сектор вливается до 50 млрд рублей в рамках аж 44 программ, касающихся улучшения жилищной инфраструктуры в РТ. Отметим, что депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин выразил надежду, что часть денег по этим программам пойдет на развитие поселков, в том числе, городских. Тем более, заявил он, в одной только Казани — их 74, а на его участке — 11. Он привел в пример, что только на замену сетей водоснабжения во всех 11 участков — потребуется 26 млрд рублей. В Минэкономики пообещали учесть это пожелание.

В то же время, аномальная погода привела к тому, что АПК рухнул по сути на 20%. Объемы составили лишь 81,7% от 2020 года. В основном это произошло за счет зерновых культур, по которым АПК Татарстана рухнул вообще на 35%.

В РТ ждут роста и в 2022 году, правда, замедленного — и во многом зависящего от нефтяной конъюнктуры

Как следствие, экономический блок правительства может осторожно прогнозировать хоть какой-то рост до конца года. В частности, объем ВРП, как ожидается, должен составить 2,9 трлн рублей, или 103,8% к показателю 2020 года. Опасение, впрочем, вызывает прогноз Минэкономики на 2022 год: судя по представленному прогнозу темпа роста валового регионального продукта, экономика Татарстана все-таки замедлится. Как ожидают в Кабмине РТ — темп сократится на два пункта, составив лишь 103,6%, а не 103,8%, как в 2021 году.

Но даже если экономика Татарстана в следующем году и вырастит, то сделает это она вновь за счет «черного золота». Так, во-первых, на 35% рост будет зависеть от промпроизводства и лишь на 19% от АПК, и на 17% — от торговли. Рост индекса промышленного производства (ИПП), в свою очередь, который планируется в размере 103,4%, зависит от 70% от предприятий нефте- и нефтехимического производства. В 2023-2024 годах ИПП должен достичь уже 104%.

В Минэкономики рассчитывают на рост реальных доходов населения в 2022 — но инфляция ускоряется

Одновременно власти РТ ждут роста АПК на 110%, в том числе по зерновым культурам на 126%, а по животноводству на 120%, если, конечно, не повторится аномальной жары. На это намекают прогнозные цифры по росту пищевой промышленности в 2022-2024 годах в размере всего в 1,9%.

Из других ожиданий стоит выделить прогноз по рознице, объемы которой должны в 2022 году вырасти на 2,4%. Темп же роста инвестиций в 2022 году ожидают в размере 104,7% — они должны составить 73 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году при похожем темпе в 104,5% они составили лишь 65 млрд рублей. При этом, власти РТ должны выполнить поручения президента РФ Владимира Путина, и добиться увеличения объемов инвестиций к 2030 году на 70% по отношению к 2020 году. Еще одна трудновыполнимая задача нацпроектов — достижение несырьевого экспорта в размере 70%.

Наконец, в Минэкономики ждут и роста реальных денежных доходов татарстанцев в 2022 году на 3,1%, в том числе там планируют, что реальный рост зарплаты, то есть, с учетом инфляции, которая еще неизвестно, какой будет, составит 102,7% к 2020 году. Оптимизм у чиновников вызвал, видимо, тот факт, что средняя зарплата в 2021 году выросла на 11,6% к 2020 году. При этом ключевой фактор, влияющий на «реальность» зарплаты, это инфляция.

Индекс потребительских цен в Минэкономике в 2022 году ожидают в размере 104%. Однако в настоящее время, как известно, инфляция растет по всему миру. В Татарстане аналогично: в сентябре, по данным Шагиахметова она ускорилась, до 105,6% к декабрю 2020 года, и до 107,7% по отношению к уровню инфляции сентября 2020 года. В РТ на ускорение инфляции влияют перевозки, динамика потребительского кредитования — но также и мировые факторы, включая волатильность на энергетическом рынке.

Бюджет-2022 сверстали пока с дефицитом на 11 млрд рублей

Вторым ключевым докладом дня стал рассказ главы финансового блока правительства РТ Радика Гайзатуллина о бюджетных параметрах на следующий год. При этом, что интересно, сами депутаты обсудили их в прошлую пятницу. Однако судя по новым данным министра финансов, дефицит бюджета в итоге вырастет еще на 5 млрд рублей — а это значит, в 2022 году тем же депутатам и чиновникам придется в поте лица изыскивать 11 млрд рублей для обеспечения огромного объема расхода, которые за пару дней — с пятницы до нынешнего понедельника на бумаге тоже впечатляюще выросли.

Впрочем, Гайзатуллин стоял у кафедры спокойно, и оптимистичным тоном перечислил прогнозные показатели по налогам на 2022 год, которые, к слову, и должны в теории обеспечить покрытие дефицита. В противном случае, деньги придется вымаливать у федералов.

Татарстан ждет в 2022 году 90 миллиардов налога на прибыль, половину из них от нефти

Так, в Минфине пока ожидают, что в 2022 году налог на прибыль, уплачиваемый в бюджет РТ организациями республики, должен составить 90,2 млрд рублей. Отвечая на беспокойство депутата Марата Галеева, не поменяется ли в лучшую сторону удельный вес в нефти и нефтехимии в части налога на прибыль, министр финансов отметил, что в 2021 году нефтедоллары занимают в этом налоге половину — но в Минфине надеются снизить эту долю в 2022 году до 46%.

Объемы поступлений НДФЛ ожидаются в размере 93,4 млрд рублей в консолидированный бюджет РТ, из них 65 млрд — непосредственно в бюджет республики. Татарстан планирует также собрать в следующем году акцизов на 33 млрд рублей, налога на имущество в 28,3 млрд, земельного налога — на 8,1 млрд, транспортного налога — на 6,1 млрд.

Одним из ключевых поступлений должен стать налог на совокупный налог в размере почти 18 млрд рублей, а в муниципальные бюджеты, в свою очередь, планируют в 2022 году собрать налога на имущество физлиц — в размере 28,4 млрд рублей. Неналоговые доходы консолидированного бюджета РТ, включая аренду и продажу госимущества, должны составить еще почти 10 млрд рублей. Отдельно в бюджете-2022 учтены безвозмездные поступления от федерального бюджета в размере 48,9 млрд рублей. Не считая возможности защиты республиканских проектов в 2022 году для получения федеральных кредитов на реализую инфраструктурных планов Татарстана — пока, заявили в Минфине, идет защита проектов стоимостью 1,4 млрд рублей.

Из собранных доходов 69,5 млрд рублей пойдут на национальную экономику, включая дорожное хозяйство, капремонт, транспорт и АПК. На ЖКХ потратят 20,8 млрд рублей, на экологию — 5,9 млрд. На 12,2% увеличат траты на самый затратный социально-культурный блок, а к 2024 году траты на этот блок должны увеличиться вообще на 24% относительно 2020 года. 109,8 млрд рублей из этого «блока» пойдут в 2022 году на образование, еще 85,7 млрд — на здравоохранение, на социальную политику потратят 55,4 млрд. На дотации и различные трансферты из бюджета РТ планируют направить более 20 млрд рублей.

Таким образом, бюджет по доходам вырос по сравнению с первоначальными параметрами с 281,4 до 294,8 млрд рублей, а по расходам соответственно — с 287,5 млрд до 305,7 млрд. Дефицит в итоге вырос с планируемых 6 млрд — до почти 11 млрд рублей.

По словам председателя комитета по бюджету Госсовета РТ Леонида Якунина, 80% проекта бюджета-2022, который депутаты приняли в первом чтении, носит социальную направленность. Помимо этого, на нацпроекты в области здравоохранения, образования, культуры и комфортной среды проживания планируется выделить в 2022 году — 26 млрд рублей.



Сергей Афанасьев