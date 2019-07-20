События недели: норовирус в Крыму, пародийный предвыборный ролик и древнее захоронение в Аксубаевском районе

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Неделя началась с подведения итогов работы депутатов V созыва Госсовета Татарстана, а закончилась также новостью, связанной с региональным парламентом: в соцсетях опубликовали пародийный ролик, посвященный выборам в Госсовет РТ. В середине недели из Крыма пришли сообщения о норовирусном заболевании татарстанских детей, в «Алабуге» открыли завод BOERNER, а в Аксубаевском районе обнаружили древнее захоронение. Об этих и других событиях — в недельном обзоре «Реального времени».

Госсовет РТ V созыва подвел итоги работы

В начале недели Госсовет Татарстана подвел итоги работы депутатов V созыва. Спикер парламента Фарид Мухаметшин рассказал, что после сентябрьских выборов представительный орган республики может претерпеть структурные изменения. В течение V созыва депутаты работали над законопроектами, касающимися охраны общественного порядка, ограничения продажи алкогольной продукции, продовольственной безопасности (поддержка сельского производителя), помощи пенсионерам и семьям с детьми, самозанятых, самообложения.

Сейчас в «листе ожидания» парламентариев находятся 11 законопроектов, продолжить работу над которыми, вероятно, придется уже депутатам шестого призыва.

В Башкирии перевернулся автобус с туристами из Татарстана



На этой неделе начался судебный процесс над водителем туристического автобуса из Татарстана, перевернувшегося 14 июля на 51-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе Башкирии. В салоне находились 39 пассажиров, шестеро из них погибли, 10 получили серьезные травмы.

Начался судебный процесс над водителем туристического автобуса, перевернувшегося 14 июля на 51-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе Башкирии. Фото 02.mchs.gov.ru

Архангельский райсуд РБ отправил водителя под арест. На процессе обвиняемый не смог сдержать слез. «Единственное, что я хочу сказать, что хотел бы принести свои извинения перед родственниками», — сказал он. Водителю уже предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



Когда построят школы в «Салават купере» и «Солнечном городе»



В Татарстане наметилась тенденция к сокращению расходов на строительство объектов соцкультбыта. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на пресс-конференции. В 2019 году построят 21 сельский клуб и потратят на это 227,55 млн рублей (в 2018-м — 281,89 миллиона на 28 клубов). Также возведут 55 объектов здравоохранения (45 ФАПов, девять амбулаторий и офис врача общей практики и педиатров в казанском поселке Константиновка). Еще девять учреждений капитально отремонтируют.

Самой острой проблемой остаются детсады и школы. План на 2019 год включает строительство лишь 28 детсадов (в том числе переходящий с 2018 года садик на 340 мест в ЖК «Светлая долина») и 15 школ. Между тем в жилых комплексах «Салават купере» и «Солнечный город», где наиболее актуален вопрос нехватки школ, строительство образовательных учреждений запланировано только в 2020—2021 годах.

«Эдельвейс Групп» законсервировала реконструкцию завода Петцольда



«Эдельвейс Групп» вынуждена вторично получать лицензию Минкульта на реконструкцию пивоваренного завода Петцольда на набережной Кабана. Переоформление разрешения на превращение завода в лофт-квартал «Красный Восток» потребовалось из-за новых требований к лицензированию работ с памятниками, так что бумажная работа на время остановила строительную, но потом ее возобновили. В подвешенном состоянии — до утверждения проекта благоустройства набережной и центра Казани — находится и другой проект компании депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина: строительство рядом с заводом многоквартирного жилого комплекса.

«Эдельвейс Групп» вынуждена вторично получать лицензию Минкульта на реконструкцию пивоваренного завода Петцольда на набережной Кабана. Фото sntat.ru

Внешний управляющий КЗСК оставил завод без плана спасения



В среду в Арбитражном суде Татарстана представитель Внешэкономбанка предпринял новую попытку навязать план продажи имущества КЗСК с торгов вместо плана финансового оздоровления. Еще в мае Фемида поручила внешнему управляющему оборонного предприятия Ольге Рущицкой разработать дорожную карту спасения. Рущицкая на собрании кредиторов отчиталась: мол, «миссия невыполнима», и в суд не пришла. А вот представитель налоговой считает — доверять в этом вопросе только управляющему нельзя, свое слово должен сказать Минпромторг РФ.

Причина отравления детей в лагере «Лучистый» — норовирус



Роспотребнадзор назвал причину заражения детей из Татарстана норовирусом в детском лагере «Лучистый» в Крыму. По данным ведомства, переносчиками инфекции стали сотрудники столовой. Это показали экспертизы и лабораторные анализы.

Напомним, что на второй неделе отдыха из лагеря в инфекционную больницу были доставлены 54 человека. Это пять сотрудников и 49 воспитанников лагеря, причем 47 из них — дети из Татарстана. 18 июля медики заявили об улучшении состояния почти 90% детей. Только у восьми ребят сохранялась небольшая температура, у кого-то — боли в животе.



Итоги ЕГЭ и очереди в Казанский медицинский колледж



Из почти 16 тысяч выпускников школ Татарстана 18 ребят даже после пересдачи так и не смогли набрать минимально необходимый балл по базовым предметам ЕГЭ — русскому языку и математике, и остались без аттестата. В целом Татарстан сохранил лидерство среди регионов России по среднему баллу ЕГЭ: в этом году в республике 199 стобалльных работ (в прошлом году было 194).

Из почти 16 тысяч выпускников школ Татарстана 18 ребят даже после пересдачи так и не смогли набрать минимально необходимый балл по базовым предметам ЕГЭ. Фото Максима Платонова

Между тем получившие аттестат выпускники осаждают Казанский медицинский колледж: в Сети появились фотографии ночующих на крыльце учебного заведения абитуриентов, стремящихся попасть в приемную комиссию. Корреспондент «Реального времени» посетил медколледж и узнал, какой сейчас спрос на медицинские профессии.

В «Алабуге» открылся завод немецкого бренда BOERNER



Совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников (состоянием $1,3 млрд по версии журнала Forbes) запустил на территории ОЭЗ «Алабуга» завод немецкого бренда BOERNER по производству строительной пены. В «Алабуге» уже работает предприятие, которое в качестве инвестора запускал партнер Колесникова — миллиардер и коуч Игорь Рыбаков. Также особая экономическая зона объявила о шести новых компаниях-резидентах.

В Татарстане обнаружили древнее кладбище

В Аксубаевском районе Татарстана нефтяники, проводившие земляные работы по прокладке нефтепровода, обнаружили древнее захоронение. Фотографии раскопок разлетелись по соцсетям. Могилы, расположенные неглубоко под землей, были разного размера, среди останков были обнаружены кости детей и женщин. Останки были переданы антропологам для дальнейшего исследования.

В Аксубаевском районе Татарстана нефтяники, проводившие земляные работы по прокладке нефтепровода, обнаружили древнее захоронение. Фото aksubayevo.ru

В соцсетях опубликовали пародийный ролик, посвященный выборам в Госсовет РТ



В конце недели в соцсетях появился пародийный ролик, посвященный выборам в Госсовет РТ. За основу ролика был взят супергеройский фильм «Хранители», а главные роли в нем «сыграли» видные политические деятели республики: доктор Манхэттен превратился в Фарида Мухаметшина, Комедиант — в Хафиза Миргалимова, Роршах — в Ильшата Аминова, Шелковый Призрак — в Римму Ратникову, а Ночная Сова — в Равиля Зиганшина.

