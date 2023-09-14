Госсовет Татарстана принял закон о продлении налоговых льгот для резидентов технопарка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана на 47-м заседании в первом чтении и в целом принял законопроект о продлении на три года льготных налоговых ставок для резидентов технопарка в сфере высоких технологий. Они будут действовать до 31 декабря 2026 года.

— Вашему вниманию представляется законопроект об установлении налоговых льгот для ИТ-компаний Татарстана. С 1 января 2021 года в рамках программы поддержки ИТ-компаний Татарстана на законодательном уровне были введены сниженные ставки для резидентов технопарка в сфере высоких технологий, применяющих упрощенную систему налогообложения <...> Право на получение льготы имеют резиденты технопарка в сфере высоких технологий, у которых за соответствующий налоговый период не менее 90% доходов составили от разработки программного обеспечения, — напомнил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин, обратив внимание, что льгота с 1 января 2024 года утрачивает силу.

По его словам, за 2,5 года ее применения в Татарстане получена налоговая выручка в размере 7 млрд рублей. В 2021 году она составила 1,5 млрд рублей, в 2022-м — 2,5 млрд рублей, в 2023-м — 2,9 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Несмотря на выпадающие доходы при предоставлении налоговых преференций в краткосрочной перспективе, данная мера поддержки будет способствовать сохранению и умножению налоговых поступлений в долгосрочной перспективе, — заверил Айрат Хайруллин.

Он уточнил, что налоговой льготой в Татарстане пользовались 164 компании.

Госсовет Татарстана принял закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей. С 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года включительно их освободят от уплаты транспортного налога. С 1 января 2029 года до 31 декабря 2030 года им предоставят льготу в размере 50% от налоговых ставок.



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Татьяна Демина