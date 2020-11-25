Татарстанский офтальмолог-рантье переведет в кэш недвижимость в центре Казани

Расставшись с двумя руководящими должностями в госучреждениях, известный врач и предприниматель Айдар Амиров продаст два своих бизнес-центра за 300 миллионов

Фото: Юлия Косолапкина

Как стало известно «Реальному времени», бывший главврач Республиканской клинической офтальмологической больницы (РКОБ) и экс-завкафедрой офтальмологии КГМА Айдар Амиров решил продать два казанских офисных центра, которыми владеет через свои фирмы «Руслан» и «Риолит». Оба БЦ находятся менее чем в километре от Казанского кремля. Отставному руководящему работнику учреждений бюджетной сферы, покинувшему пост после начала уголовного расследования, принадлежит не только крупная недвижимость, но и солидный бизнес, который его, впрочем, чем-то не устраивает.



Близнецы-братья за 300 млн по соседству



На продажу, как выяснило «Реальное время», выставлены два здания с земельными участками, принадлежащие ООО «Фирма «Руслан» и ООО «Риолит», которые целиком принадлежат Айдару Амирову. «Риолит» реализует за 160 млн рублей 4-этажный офисный центр на Чернышевского, 30б (там компания и зарегистрирована). «Фирма «Руслан» — за 140 млн расположенный по соседству также четырехэтажный «офисник» на Московской, 30б, однако одно из помещений в этом здании не продается (о нем ниже).

У зданий много общего, кроме локации: ремонт, широкий выбор помещений разной площади, в обоих случаях наличествует парковка (на Чернышевского — наземная во дворе на 55 машиномест, на Московской — подземный паркинг на 22 машиноместа и наземный на 15). В обоих случаях земля под зданиями и вокруг — в собственности. К слову, суммарная кадастровая стоимость двух участков общей площадью около 0,44 га в самом центре Казани составляет порядка 54 млн рублей, кадастровая стоимость зданий — почти 286 млн.

«Риолит» реализует за 160 млн рублей 4-этажный офисный центр на Чернышевского, 30б. Фото: kazan.cian.ru

Бизнес меняет направление

За один квадратный метр офисного центра на Московской общей площадью 2,13 тыс. кв. м собственник хочет получить 65,76 тыс. рублей; за «квадрат» на Чернышевского (общая площадь объекта — 2,36 тыс. кв. м) — 67,7 тыс. рублей. Торг неуместен, дала понять «Реальному времени» представитель продавца, представившаяся только по имени — Анна.

Комментарий Айдара Амирова о причинах продажи получить не представилось возможным (мы готовы разместить его, если собственник компаний и недвижимости изъявит желание). Прямого телефона отставного главврача нет в открытом доступе, не смогли его предоставить и бывшие его подчиненные в РКОБ и КГМА. А Анна в ответ на вопрос о контактах шефа ответила, что в качестве комментария можно опубликовать ее пояснение:

— Продажа зданий связана с перепрофилированием бизнеса, собственник намерен вложиться в другое предприятие.

В какое, по ее словам, — пока секрет.

По словам представительницы Амирова, в здании на Московской не подлежит продаже помещение площадью 368,9 кв. м, принадлежащее Гульзиде Ягудиной, в котором размещается химчистка.

В совладельцах — парламентарий

Здание на улице Московской ООО «Фирма «Руслан» в 2010 году по договору мены недвижимого имущества приобрела у ОАО «Московская», бенефициаром которой выступал КЗиО Казани. А в сентябре 2015 года новый владелец продал 15/100 здания — то самое помещение химчистки «Люкс Драй» — казанскому ООО «Здоровье», у которого спустя 3 месяца его перекупил депутат Госсовета Татарстана Шамил Ягудин. Владел им татарстанский парламентарий недолго: уже в апреле 2016-го оформил дарственную на Гульзидю Ягудину — по данным «СПАРК-Интерфакс», единоличную собственницу ООО «Нурлат Сэте».

По содержащимся в открытых источниках данным, это предприятие, зарегистрированное в Нурлате, имеет собственные фермы и перерабатывает порядка 15 тыс. тонн молока в день. А казанское ООО «Люкс Драй» принадлежит Разилю Валиахметову — такую же фамилию до недавних пор носила Гульзидя Ягудина. Остальные 85/100 долей в офисном центре принадлежат Фирме «Руслан», то есть Амирову.

Здание на Чернышевского ООО «Риолит» приобрело у ООО «СФП-Финансист» в далеком 2004 году и с тех пор оставалось его единственным собственником.

Офтальмолог, бизнесмен, депутат

Бывший главврач РКОБ МЗ РТ имени профессора Е.В. Адамюка Айдар Амиров — потомственный медик, сын почетного ректора КГМУ; в 2006—2011 гг. — депутат Казгордумы, в течение многих лет был успешным бизнесменом. По данным «СПАРК-Интерфакс», кроме ООО «Риолит» и ООО «Фирма «Руслан», основным видом деятельности которых является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, у него имеется 25-процентная доля в ООО «Фирма «Фарммаркет», специализирующемся на розничной торговле лекарственными препаратами. «Риолит» завершил 2019 год с выручкой свыше 16,9 млн и чистой прибылью в 3,66 млн рублей, «Фирма «Руслан», соответственно, с выручкой 15,5 млн и чистой прибылью 6,1 млн. А вот о результатах деятельности аптечного бизнеса экс-главврача РКОБ в этом источнике сведений нет. Счета компании заблокированы УФНС.



В 2018 году Следком возбудил уголовное уголовное дело «стоимостью» 4 млн рублей в отношении неустановленных должностных лиц РКОБ, которые, по версии следствия, оказывали в клинике платные услуги по лечению больных катарактой, а потом с помощью подложных документов получали страховое возмещение по линии ОМС. Фото: vk.com/rkob.official

Информации о главвраче РКОБ после его скандального увольнения в 2018 году в Сети практически нет. Следком тогда возбудил уголовное уголовное дело «стоимостью» 4 млн рублей в отношении неустановленных должностных лиц РКОБ, которые, по версии следствия, оказывали в клинике платные услуги по лечению больных катарактой, а потом с помощью подложных документов получали страховое возмещение по линии ОМС — и Амиров проходил по нему свидетелем.

На официальном сайте РКОБ о существовании в прошлом такого руководителя не упоминается, на кафедре офтальмологии КГМА «Реальному времени» сообщили, что не только не знают телефона бывшего завкафедрой, но и не помнят, чтобы кафедрой заведовал человек с таким именем (правда, сотрудница на том конце провода заметила, что не так давно работает в КГМА).

И только на интернет-страничке некоммерческого партнерства «Лига выпускников казанского государственного медицинского университета» с гордостью перечисляются заслуги Айдара Наилевича: «Главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы МЗ РТ, заведующий кафедрой офтальмологии Казанской государственной медицинской академии, главный внештатный офтальмолог Республики Татарстан...»

«Объекты хорошие, объявление непрофессиональное»

Каким будет новый бизнес Айдара Амирова — остается только гадать. А вот что касается перспектив быстрой продажи недвижимости с целью получения средств на его развитие, эксперты «Реального времени» оценивают шансы по-разному.

— Цены, указанные продавцом, не завышены, но находятся у верхнего предела стоимости обоих объектов, — говорит гендиректор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — С точки зрения перепродажи эти объекты не представляют интереса, я бы ими заинтересовался, если бы здание на Чернышевского выставлялось по 50—55 тысяч рублей за квадратный метр, а здание на Московской — по 60—65 тысяч в надземной части и по 30 тысяч за подземный паркинг.

Для инвесторов же, которые бы планировали развивать здесь бизнес — сдавать площади в аренду, объявления, по мнению Ахмерова, составлены «неправильно»:



— Профессионалы указали бы параметры, по которым можно оценить доходность объекта, — год постройки, затратную часть, данные по загрузке и так далее. Инвестор как рантье хочет это знать и понимать перспективы.

Кроме того, Ахмеров указал на слабые стороны объектов недвижимости: «на Московской значительную часть самого лакомого, первого этажа собственники просто не собираются продавать. А на улице Чернышевского «слабое звено» — парковка, мест для офисного здания такой площади явно маловато — коэффициент обеспеченности машиноместами ниже нормы».

— С точки зрения использования оба объекта годятся только для размещения офисов, — резюмировал эксперт.

Директор Агентства по региональному развитию Диана Нургалиева, напротив, считает, что оба объекта очень перспективны в плане продажи:

— Учитывая оптимальные размеры зданий, когда есть возможность разместить хорошую компанию, а остатки площади сдавать, ухоженность помещений и прекрасный внешний вид объектов, а также их локацию — спрос на такие объекты, особенно в Вахитовском районе высок, до 75 тысяч рублей за квадратный метр — это хорошая цена. Еще более привлекательными их делает в одном случае наличие хорошего земельного участка, а во втором — подземной парковки.

