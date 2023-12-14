Госсовет Татарстана и Заксобрание Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве

Государственный совет Татарстана и Законодательное собрание Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве. Документ утвердили руководители двух законодательных органов государственной власти регионов Фарид Мухаметшин и Александр Бельский.

Соответствующий договор обе стороны подписывали еще в июне 2010 года. Но спустя 13 лет соглашение потребовало обновления. В новых условиях парламенты будут сотрудничать по вопросам защиты прав и свобод человека, конституционного и государственного строительства, местного самоуправления, обеспечения социально-экономического и инновационного развития территорий, реализации национальных проектов, поддержки отечественных товаропроизводителей, социальной защиты населения, охраны окружающей среды.

В рамках сотрудничества стороны будут обмениваться опытом парламентской деятельности и способствовать взаимным деловым контактам. Парламентарии также договорились расширять гуманитарно-культурные связи и контакты между общественными объединениями граждан.

Говоря о соглашении, Александр Бельский заверил, что по итогам подписания документа обязательно будет разработана дорожная карта. Среди важнейших направлений взаимодействия он обозначил сферы образования, культуры и спорта.

— Нас объединяет одно название наших лучших спортивных команд — футбольный «Зенит» (клуб Санкт-Петербурга) и волейбольный «Зенит» (клуб Татарстана), — приводит его слова пресс-служба Госсовета Татарстана.

В понедельник, 18 декабря, состоится 50-е заседание Государственного совета Татарстана. На нем депутаты планируют принять план законопроектной работы и примерный план сотрудничества с парламентами российских регионов, а также других государств.



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Айрат Назипов