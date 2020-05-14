«Я с этими товарищами еще разберусь!»: лидер татарстанских коммунистов послал черную метку однопартийцам

Хафиз Миргалимов не согласен ни с тем, что болен «ковидом», ни со штрафом за возложение цветов к памятнику Ленину 22 апреля

Сегодня в Госсовете РТ депутат Хафиз Миргалимов, первый секретарь отделения КПРФ по Татарстану, дал первую онлайн-конференцию после своего задержания 22 апреля и информации о том, что у него нашли коронавирус. Депутат заявил, что фактически его «интернировали», и раскритиковал действия республиканского Роспотребнадзора, который обнаружил у него «новую коронавирусную инфекцию» (с чем он, сдав три отрицательных теста, не согласен). Под шквал критики от главного коммуниста Татарстана попали и действия полицейских, оштрафовавших его на 10 тыс. рублей за возложение цветов к памятнику Владимиру Ленину. Полежав в инфекционной больнице пару дней, Миргалимов, поразившись отсутствию необходимого, предложил оснастить ее заново, а федералам — «раскошелиться», поделиться триллионами с губернаторами регионов.

Приключения Хафиза Миргалимова: возложение цветов Ленину и диагноз COVID-19

Напомним, 22 апреля — в разгар режима самоизоляции — татарстанские коммунисты в Казани принялись было отмечать 150-летний юбилей Ленина и пришли с цветами к его памятнику. Но торжественный момент испортили сотрудники полиции. Они попросили предъявить разрешающие справки или СМС-разрешения на выход из дома. Коммунисты возражали, что в стране действует не режим ЧС, а режим повышенной готовности, но это действия на полицейских не возымело.

В отношении Хафиза Миргалимова составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации»).

Но на этом неприятности не закончились: уже на следующий день, 23 апреля, Рустам Минниханов объявил в Госсовете, что у Миргалимова обнаружили коронавирус: «Наш брат, Хафиз-то, оказался в числе этих. Как же вы не уберегли своего лидера?» — спросил он у членов фракции КПРФ в региональном парламенте.

Коммунисты возражали, что в стране действует не режим ЧС, а режим повышенной готовности, но это действия на полицейских не возымело. Скриншот видео

Впоследствии выяснилось, что Миргалимов сдал тест — депутаты Госсовета сдают их постоянно в обязательном порядке, и он оказался положительным. Потом в КПРФ заявили, что второй тест диагноза не подтвердил. Но по требованию врачей Миргалимову пришлось две недели руководить татарстанским отделением партии из дома.

«Меня интернировали»: за что Миргалимов раскритиковал диагнозы Роспотребнадзора

На сегодняшней пресс-конференции Миргалимов поделился своим видением ситуации, заодно попеняв Роспотребнадзору. Отвечая на вопрос «Реального времени», Хафиз Миргалимов прокомментировал факт обнародования его зараженности коронавирусом на следующий день после похода «по ленинским местам»:

— Меня интернировали! У меня такое мнение. Если подряд три теста мои отрицательные, бессимптомные, ничего нет! В течение апреля на работу ходил — тогда весь Госсовет должен болеть, правительство Татарстана. В конце марта я выезжал в три района, встречался там с главами — никто не болеет, один Миргалимов больной! Мне четыре теста уже сделали за пять дней — все отрицательные. Не обнаружена болезнь. Вот справки! — и действительно, показал справки, аккуратно разложенные у него на столе перед микрофонами.

На пресс-конференции Миргалимов выразил согласие с мнением о том, что «40% тестов Роспотребнадзора недействительны». Попутно раскритиковал сотрудников ведомства Марины Патяшиной за то, что те брали анализы 21 апреля прямо в Госсовете РТ, собрав там всех депутатов («ни у одного маски не было!»). При этом в Госсовете есть медпункт, и «можно было для анализов приглашать туда по одному». На следующий день вечером, уже после задержания у памятника Ленину, в квартире Миргалимова раздался звонок: «Хафиз Гаязович, вы больной!»

На пресс-конференции Миргалимов выразил согласие с мнением о том, что «40% тестов Роспотребнадзора недействительны». Фото tatarstan.ru

«Разве болезнь бывает бессимптомной?»

— Кто звонит под вечер?! А завтра сессия! Я всю ночь не спал, у меня и возраст, и так далее. Министры звонили, другие звонили... Я не дождался врачей, позвонил министру здравоохранения РТ Марату Садыкову, очень благодарен ему! Он на собственной машине поехал в инфекционную больницу, меня проверили. Все анализы взяли, — эмоционально рассказал депутат.

По итогам анализов коммунисту выдали справку с диагнозом «COVID под вопросом», взяли еще один мазок и рекомендовали: «две недели сидеть дома, «Арбидол» 2 раза в день, самоизоляция». До 8 мая Хафиз Гаязович был самоизолирован. В основном это происходило дома, но «2—3 дня успел переночевать в инфекционной больнице», когда у него брали анализы. Этого он потребовал сам, хотя врачи делать не хотели, говорили: «Вы не наш больной, идите домой….»

После всех анализов Роспотребнадзор поставил диагноз: «Новая коронавирусная инфекция подтвержденная, среднетяжелая форма». Диагноз депутата удивил.

— Какая «среднетяжелая форма»?! Бессимптомная болезнь — разве болезнь бывает бессимптомной? Раз у меня антител нет — значит, и вируса нет? Три-четыре раза я сдавал тест на коронавирус. 25 апреля — не обнаружен. 26 апреля — не обнаружен. 29 апреля — не обнаружен. Где же логика? По некоторым данным, мои анализы отправили в Новосибирск для уточнения диагноза. Почему Минздрав зависит от Роспотребнадзора?! — возмущался Хафиз Миргалимов.



Депутат выразил удивление, что «весь Татарстан, вся Россия» обсуждали его здоровье. Во время пресс-конференции он поблагодарил тех, кто писал ему письма поддержки. Но заметил, что персональные данные, диагноз больного нельзя было выносить на «всенародное обсуждение или осуждение».

— Так называемая болезнь, мнимая, показала моих оппонентов, друзей и товарищей. Оказывается, около меня есть негласные санитарные врачи, которые направо и налево дают интервью и, не имея диагноза, уже освобождают меня от работы. Это все звон, не зная, откуда он. Я с этими товарищами еще разберусь! — пригрозил он.

Депутат выразил удивление, что «весь Татарстан, вся Россия» обсуждали его здоровье. Фото tatarstan.ru

За десятитысячный штраф досталось и полиции

Миргалимов не упустил случая прокомментировать и собственный штраф у памятника Ленину. По мнению первого секретаря отделения КПРФ в РТ, меры самоизоляции в Татарстане в апреле были чересчур строгие. Работники полиции, отметил он, отвечая на вопрос «Реального времени», согласно постановлениям властей должны были сначала его и его коллег предупредить о том, что нельзя собираться вместе, а уже потом штрафовать. Полиция, по его словам, нарушила «человеческие законы», ведь отменять юбилей Ленина невозможно:

— Я считаю, история даст оценку руководителям МВД, которые дали команду, и властям, которые смотрели на это сквозь пальцы. Как можно оштрафовать пенсионеров и отобрать у них последние копейки? На 10 тысяч рублей и меня оштрафовали за возложение цветов к памятнику Ленину! Нельзя было этого делать. Можно было бы предупредить. 5 минут дали бы нам, мы возложили бы цветы и ушли.

«Федералам надо раскошелиться»

Кроме того, Миргалимов раскритиковал федеральные власти, которые спустили всю ответственность за борьбу с коронавирусом на региональный уровень, не дав необходимых финансовых средств на поддержку граждан и бизнеса. Федеральный центр должен, по его словам, «раскошелиться». Причина же эпидемии конкретно в России сегодня кроется в том, что за последние 30 лет были уничтожены основы советской медицины, сокращены больницы, ФАПы. Спасли и спасают россиян, уверен депутат Госсовета РТ, лишь остатки советской же медицины, созданной Николаем Семашко в первой половине XX века в СССР («модель Семашко»). Миргалимов при этом сослался на опыт современных капиталистических стран, где маски раздают людям бесплатно. В России же граждане вынуждены покупать их за свои же деньги, притом что продаются они по цене в три-десять раз выше себестоимости — «такого навара при капитализме никогда не было».

— Инфекционную больницу, где я сдавал анализы, — надо оснастить заново! Какая еще там «аппаратура»?! Регионы не могут полностью оснастить свои больницы. Указы Путина на 15—20 процентов выполняются только. Каждый второй медик до сих пор у нас не получил прибавки. В том числе в Казани. Федералам надо раскошелиться, поделиться, фонд национального благосостояния — триллионный! — заявил Миргалимов.

Коммунисты, заявил Миргалимов, предлагают создать парламентскую комиссию и расследовать причины пандемии. Фото tatarstan.ru

Причины неэффективной борьбы федералов с вирусом депутат видит и в недостаточном финансировании медицины, которую «бюджетировали» «на остаточном основании», вдвое сократив число коек для инфекционных больных. В этом виноват не республиканский Минздрав, считает коммунист, а федеральное правительство и президент Путин. Коммунисты, заявил Миргалимов, предлагают создать парламентскую комиссию и расследовать причины пандемии: «Почему страна не подготовлена? Медицина не подготовлена? Почему столько людей погибло?» Путин сказал в своих посланиях то, что должен был делать раньше, при этом возложив всю ответственность на губернаторов.

В завершение своей пресс-конференции Миргалимов, то ли больной «ковидом», то ли нет (видимо, это определят новосибирские специалисты), предложил перенести выборы президента Татарстана на 12 декабря, совместив их с выборами депутатов муниципалитетов.