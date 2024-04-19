В 2024 году в Татарстане потратят 56 млрд на дороги

Фото: Максим Платонов

— На реализацию Программы дорожных работ в 2024 году предусмотрено 56,1 млрд рублей, — сообщил на проходящей в Казани 53-й сессии Госсовета республики премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. — В том числе 9 млрд рублей — средства федерального бюджета; 47,1 млрд — средства бюджета Республики Татарстан, включая 1,55 млрд рублей муниципального дорожного фонда.

На эти средства планируется построить, реконструировать и отремонтировать 208,28 км дорог регионального значения, отремонтировать подъезды к садовым обществам, в населенных пунктах отремонтировать асфальтобетонное покрытие на общую сумму 1,0 млрд рублей. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях и на региональной сети планируется отремонтировать около 79 км автодорог и 18 км дорожно-уличной сети, построить и реконструировать 15 мостов, капитально отремонтировать 13 мостов.

На внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» будет израсходовано 141,5 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что крупные предприятия Татарстана испытывают кадровый голод.

Инна Серова