В 2026 году в Татарстане потратят 1 млрд рублей на инфраструктуру для многодетных

Алексей Песошин сообщил, что к участкам многодетных протянут 95 км сетей водоснабжения и 25 км дорог

Отвечая на XX заседании Госсовета Татарстана на вопросы депутата Елены Кузьмичевой о мерах, которые принимаются, чтобы обеспечить инфраструктурой земельные участки, выдаваемые многодетным семьям, глава правительства республики Алексей Песошин сообщил, что в 2026 году на эти цели из бюджета республики, как и в прошлом году, будет выделен 1 млрд рублей.

В 2025 году эта сумма была распределена в равных долях и пошла на строительство 103 км сетей водоснабжения и 23 км дорог. В текущем году планируется построить 95 км сетей водоснабжения и 25 км дорог.

Песошин также напомнил, что для тех, кому земли не хватило (в муниципалитетах, где свободные участки в дефиците), для многодетных предусмотрена компенсация в сумме 200 тыс. рублей.

— На 1 апреля ее получили 277 семей, — рассказал он.

Инна Серова