В Татарстане избрали новых мировых судей
Государственный совет Татарстана проводит 47-е заседание. На нем депутаты избрали семь новых мировых судей — их кандидатуры представил исполняющий обязанности председателя Верховного суда республики Эдуард Каминский.
На три года мировыми судьями избраны Арслан Боязитов (судебный участок №1 по Вахитовскому судебному району Казани), Гюзель Багавеева (судебный участок №1 по Московскому судебному району столицы Татарстана), Лилия Тухватуллина (судебный участок №4 по Приволжскому судебному району Казани). По судебному району Набережных Челнов мировыми судьями избраны Марс Яхин (участок №15) и Эдуард Замалиев (участок №23).
Без ограничения срока полномочий мировыми судьями избраны Айдар Шараев (судебный участок №1 по Кировскому судебному району Казани) и Лейсан Диярова (судебный участок №2 по судебному району Набережных Челнов).
Напомним, 14 сентября Государственный совет Татарстана также провел 46-е заседание. На нем депутаты и приглашенные заслушали ежегодное послание раиса республики Рустама Минниханова о внутреннем и внешнем положении региона.
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