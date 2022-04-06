Как закон о гуманном отношении к животным создал неразрешимую проблему в Татарстане

В Верхнеуслонском районе республики хотят создать приют для безнадзорных собак и просят законодателей разрешить их усыпление в случае переполнения приюта

В Татарстане закон «Об ответственном обращении с животными» сработал в обратную сторону — стал причиной практически неконтролируемого роста численности бездомных собак и роста случаев нападений на людей. Пока в Казани готовится заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в области обращения с животными, участники круглого стола в Верхнеуслонском районе искали ответ на вопросы, кто виноват в проблеме и что теперь делать. Для разговора о жизни собачьей собрались представители администрации, зоозащитники и жители, которые любят животных, но против того, чтобы бездомные собаки кусали и пугали их и детей. В материале «Реального времени» — о негативных последствиях гуманизма, причинах, по которым увеличение бюджетных расходов на отлов и стерилизацию бродячих собак не дает эффекта, и совместной инициативе чиновников и зоозащитников, которая должна переломить ситуацию.

«Хотите защищать собак? Держите их дома!»



Круглый стол по проблеме бездомных собак в Верхнеуслонском районе организовали после того, как к главе на прием записались несколько местных зоозащитников, у которых накопились претензии по поводу обращения с безнадзорными животными и, в частности, работы службы отлова.

В райадминистрации сочли, что обсуждать проблему следует всем заинтересованным сторонам, включая население и индивидуального предпринимателя, выигравшего тендер на право отлова и стерилизацию безнадзорных животных в районе. К слову, именно он — ульяновский предприниматель Сергей Мадьянкин, оказался единственным из приглашенных, кто не явился на эту встречу.

Разговор о проблеме начался с выступления начмеда ЦРБ Татьяны Наумовой, огласившей статистику:

— В 2021 году в ЦРБ поступило 48 обращений по поводу укусов, из них 21 случай — укусы собак, не имеющих владельцев. В первом квартале 2022-го было пять обращений, в том числе одно — по поводу укуса бездомной собаки. Большинство пострадавших — из Верхнего Услона, единичные случаи были в Кургузе, Нижнем Услоне, Куралово. И надо учитывать, что дело не только в травме — при нападении собаки пострадавшие, особенно дети, испытывают сильнейший стресс.

— За последствия нападения домашней собаки отвечает хозяин, за нападение бесхозной — органы самоуправления, местная власть, — дополнил картину модератор встречи, замглавы Верхнеуслонского района Сергей Осянин и предложил главам сельских поселений рассказать о ситуации в них.

«За последствия нападения домашней собаки отвечает хозяин, за нападение бесхозной — органы самоуправления, местная власть», — дополнил картину Сергей Осянин

— Собак в Печищенском сельском поселении стало больше. Это факт, — констатировал глава Печищенского сельского поселения Леонтий Яковлев. — Вначале, когда их стали отлавливать и стерилизовать, поголовье беспризорников уменьшилось. Но теперь, когда приезжает отлов, их прячут по дворам. С начала года уже поступили четыре устных и одно письменное обращение по поводу отлова. Дети ходят в школу, люди ходят на работу — собаки на них бросаются. Мусор они растаскивают из мешков, которые люди для вывоза приготовили. А юридическая ответственность при укусе бездомной собаки ложится на администрацию.

А потом раздраженно обратился к местной зоозащитнице Анне Костиной:

— Анна, вы хотите защищать собак? Держите их дома!

Обратная сторона гуманизма

— На улицах Чкалова. Первомайской, Галактионова бегают стаи собак по 12—14 особей. На Первомайской их кормят, блюдо с едой стоит на улице и собаки его, естественно, охраняют, проявляют агрессию к прохожим, — перечислил негативные последствия вполне гуманной деятельности зоозащитников глава Нижнеуслонского сельского поселения Алексей Архиереев. — Там на смену ходят работники Ключищенского кирпичного завода, дети в школу, собаки на них бросаются. Кастрированные, стерилизованные, чипированные, но если они кого-то покусают — будут страшные последствия. Мы по заявкам отловили девять собак, но жители подняли бунт, и эти собаки появились в сельском поселении снова.

— В том, что собаки снова появились, активистов обвинять не нужно, — вмешался Осянин. — Они все сделали по закону.

— Вопрос отлова бродячих собак у нас является очень актуальным, — включился в дискуссию замглавы Верхнеуслонского сельского поселения Вячеслав Раков и напомнил про то что закон, который защищает бродячих животных от жестокого обращения, содержит запрет на их умерщвление. — Между тем обратная сторона гуманизма состоит в том, что количество хвостатых беспризорников растет, и стаи становятся все опаснее. По данным Верхнеуслонской ЦРБ, в 2021 году пострадали двое несовершеннолетних. В 2021 году в адрес самоуправления поступило шесть письменных и более 10 устных обращений по поводу беспризорных собак. Ситуация усугубляется тем, что законодательство предусматривает отлов и возврат животных после стерилизации на прежние места… В 2021 году по заявкам населения в нашем поселении были отловлены 42 собаки, в первом квартале этого года — восемь. Проблема очень щепетильна и неоднозначна, подойти к ее решению можно, ответив не на вопрос, почему на улицах так много бездомных собак, а на вопрос, почему люди выпускают собак на улицу без присмотра? Она не решится, пока мы не начнем с себя!

И вся «любовь»

Директора школ Верхнеуслонского района, которым дали слово следом, очень эмоционально говорили о том, что в школе воспитывают у детей любовь к животным, однако никак не могут воспитать ответственное отношение к животным у родителей своих учеников. Поскольку это родители выпускают собак без присмотра, выбрасывают на улицу наскучившую, или испортившую ковер и обувь, или просто постаревшую живую «игрушку», а потом просят обезопасить детей от стай бродячих собак.

— На территории школы в 2021 году было восемь нападений собак на детей, — обратилась к присутствующим директор Верхнеуслонской общеобразовательной школы Ирина Борисова. — Покусали ученицу седьмого класса, ученика 10-го класса. Что с этим делать?

— Ответственность за нападения собак на территории школ лежит на директорах школ, — напомнил Сергей Осянин.

Максим Черменский огласил статистику по отлову и стерилизации безнадзорных собак

«Никаких денег не хватит»

Первый замруководителя исполкома Верхнеуслонского района Максим Черменский огласил статистику по отлову и стерилизации безнадзорных собак:

— По заключенному в 2021 году муниципальному контракту в районе было отловлено и стерилизовано 53 собаки, 13 из них возвращены на места обитания. В 2022 году уже отловили 22 безнадзорные собаки. В этом году на отлов и стерилизацию из бюджета выделено вдвое больше средств, чем в прошлом году — 446 с лишним тысяч рублей.

— Наш район в прошлом году активно участвовал в программе отлова и стерилизации безнадзорных животных и уже к октябрю израсходовал лимит выделенных на это средств, так что нам пришлось просить деньги. В этом году финансов выделили в два раза больше, и это радует, — прокомментировал выступление Сергей Осянин. — Однако никаких денег не хватит на борьбу с ростом количества хвостатых беспризорников, если владельцы не прекратят отпускать на свободный выгул домашних собак и не примут меры к стерилизации тех собак, которых не собираются разводить на продажу.

Ручные, но агрессивные

Жительница Казани, представившаяся как Аида Робертовна, рассказала, что уже больше года почти постоянно живет на даче в Нижнем Услоне и с какого-то момента стала кормить прибившуюся к дому щенную суку. Сейчас у нее восемь подшефных собак, они стерилизованы, угрозы для людей, по ее убеждению, не представляют.

— Остальные жители, которые так обеспокоены своими детьми — почему никто собак не простерилизовал? Вы видели, что происходит во время собачьих свадеб? — спросила она.

С мест беспорядочно посыпались реплики родителей — все приглашенные уверяли, что к своим питомцам они относятся ответственно, а на детей нападают чьи-то другие собаки.

А фельдшер из Нижнего Услона и председатель школьного родительского комитета Светлана Сиразеева рассказала, как отправившись по вызову в дальний конец улицы Горького, подверглась нападению своры безнадзорных собак, которые добросовестно охраняли подходы к дому, хозяева которого их кормят. Спасло то, что ее на этот вызов подвозил муж на автомобиле и разогнал стаю.

— Мой муж не обязан возить меня на вызовы, — высказалась она и повернулась к Аиде Робертовне. — Мне что делать в таких ситуациях?

По заключенному в 2021 году муниципальному контракту в районе было отловлено и стерилизовано 53 собаки. Фото: Василий Иванов

Кураторша хвостатых бездомников не нашлась, что возразить, лишь твердила, что ее подшефные не опасны:

— Они ручные…

— А теперь я скажу, как член родительского комитета, — продолжила Сиразеева. — О детях, у меня их трое. И есть еще школьники у нас. В весенне-осенний период им не хочется, чтобы их родители в школу на машине возили, им хочется прогуляться после школы пешком. Они идут как раз по улице Горького, по Первомайской, как раз там, где бегают эти собаки. Бывало, что собаки на них бросались. Для детей это травма! А если укусят? У вас что, нет детей?

— У меня есть внуки, они с этими собаками играют, их не трогают. И это не мои собаки…

— А еще я ходила на вызовы, когда были укушены дети. Вы знаете, как их трясет, знаете, как им страшно, как их жалко? Мы все любим собак и никому не хотим причинить вреда. Но есть определенные правила выгула собак. Что будет, если мы своих собак — овчарок, алабаев — прочипируем и выпустим на улицу? Если вы их взяли, то держите их во дворе своего дома!

Выход из тупика — только в приют

— В настоящее время мы находимся в юридическом тупике, — прервал спор Сергей Осянин. — В рамках сегодняшнего законодательства мы находимся в юридическом тупике. Те, кому жалко собак, вынуждены их кормить, те, кто их боится, вынуждены обороняться. Но суть в том, что после того, как собаку за наши, бюджетные, деньги отлавливают, стерилизуют, чипируют, ее и возвращают на улицу. И в рамках действующего законодательства количество бездомных собак от этой процедуры в нашем районе, к сожалению, почти не уменьшится… Вот что с этим делать?

— С таким количеством выделяемых субвенций популяция бездомных собак не уменьшится. — констатировал главный ветврач Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов. — Биологический цикл непрерывный. Когда наши дачники в конце лета уезжают, на улице своих любимых собак и кошек оставляют. Количество бездомных животных в разы увеличивается. А стаи диких собак угрожают дикой фауне.

Зиатдинов напомнил, что безнадзорные животные разносят инфекции, являются источником возникновения эпизоотий и заявил: надо создавать сеть приютов, не выпускать, а пристраивать стерилизованных животных. Он предложил муниципальным властям и зоозащитникам объединить усилия в этом направлении.

На вопрос, насколько часто владельцы домашних животных обращаются в ветобъединение для их стерилизации (фактически о том, сколько владельцев ответственно относятся к своим питомцам и не плодят беспризорников) Зиатдинов ответил:

— За прошлый год проведена стерилизация 71 кошки и 42 собак.

Веренич изложила программу, которая зоозащитникам видится вполне реальной: организовать на частные пожертвования приют для бездомных животных в Верхнем Услоне

Клыкастые соседи и суки, рожающие после «стерилизации»

После того, как местные жители высказали претензии по поводу нападений бродячих собак, зоозащитница Ольга Веренич заявила:

— Я в год стерилизую собак больше, чем ветеринарная служба. И я могу назвать всех хозяйских собак, которые бегают на самовыгуле. Первое время я пыталась выйти на связь с жителями, выясняла, где бегают течные суки, предлагала их стерилизовать. Мне отвечали: «Кому это надо, этих собак надо увезти». У меня не остается ни одной собаки на улице — я их пристраиваю. Вот в этом решение проблемы!

Веренич изложила программу, которая зоозащитникам видится вполне реальной: организовать на частные пожертвования приют для бездомных животных в Верхнем Услоне — на муниципальной земле, при условии, что райадминистрация поможет в решении земельного вопроса:

— У меня даже есть человек, который готов постоянно жить в приюте и присматривать за собаками!

— Почти не принимаются меры в отношении хозяев, которые выпускают своих собак на самовыгул, — продолжила тему активистка Анна Костина. Восемь лет все жаловались на Шефа, это хозяйский пес, он искусал всех детей. С февраля после нашей письменной жалобы его не выпускают, и слава богу. Но люди восемь лет жили в страхе — и никаких мер…

По ходу разговора выяснилось — на клыкастого Шефа жаловались все, а вот писать заявление на его хозяина не захотел никто — не хотели ссориться с соседом. А без бумаги нет реакции — так уж у нас бюрократическая машина устроена.

Анна Костина также рассказала, что несмотря на требования закона предприниматель Сергей Мадьянкин не возвращает отловленных и стерилизованных животных, что зоозащитникам и хозяевам сбежавших и потом отловленных собак не удалось обнаружить своих питомцев в приюте у Мадьянкина, и что в соседних областях прошли прокурорские проверки, которые выявили факты недобросовестного отношения Мадьянкина к контрактам:

— Были обнаружены собаки, которые после якобы их стерилизации (по документам) благополучно рожали щенков!

Костина предложила — создать приют «без всяких Мадьянкиных» и даже потребовала от лица зоозащитников расторгнуть контракт с предпринимателем. Но последнюю идею, в отличие от приюта, чиновники отвергли. Сергей Осянин напомнил, что госконтракт заключен по всем правилам, оснований для его расторжения нет, да и вообще заключить его удалось лишь со второй попытки, да еще и пришлось уговаривать Мадьянкина взять этот подряд, на который упорно не находится желающих.

Костина предложила — создать приют «без всяких Мадьянкиных» и даже потребовала от лица зоозащитников расторгнуть контракт с предпринимателем

Усыпление или отстрел?

Разговор за круглым столом закончился принятием резолюции, в которую включили несколько актуальных не только для Верхнеуслонского района пунктов — о создании на муниципальной земле за счет частных инвестиций приюта для безнадзорных собак силами зоозащитников, создании реестра домашних собак, организации работы по их стерилизации и административному наказанию владельцев, отпускающих их на самовыгул, а также о законодательной инициативе по введению обязательной регистрации собак, обязательной стерилизации животных, которые не предназначаются хозяевами к разведению, ужесточения наказания за нарушение правил содержания домашних животных (самовыгул собак) и усыпления собак, которые прожив пару лет в приюте останутся невостребованными, а приют будет переполнен.

Мнения о последнем предложении к депутатам у зоозащитников особо не спрашивали, но впоследствии это наверняка вызовет ожесточенные споры.

— Снижения количества безнадзорных собак не произойдет, пока все хозяйские собаки на дачах и в деревнях не будут стерилизованы, а самовыгула не будет вообще, — убеждена ветеринарный врач Ольга Шамкина. — Иначе ничего не добиться! Плодятся самовыгульные собаки. А отлов и стерилизация справляться с этим не успевают. Кроме того, понимая, что рискую навлечь на себя гнев отдельных зоозащитников, я все же скажу, что часть безнадзорных собак подлежит отстрелу. Только это не те собаки, которые социализированы и живут в населенных пунктах, а собаки-парии, которые уже не способны жить с человеком. Они уходят в леса, живут на границе между лесом и населенным пунктом, превращаются в дикарей и вырезают в округе всю живность — никаких зайчиков и куропаток вокруг не остается.

«Начните с себя и с Барика»

Ольга Шамкина искренне возмущена тем, что вместо того, чтобы стерилизовать собак, люди подбрасывают не нужных им щенков к дверям приютов или просто выбрасывают их. А выжившие в следующих поколениях становятся дикарями:

— У меня 3 года был такой щенок, его отловили в Верхнем Услоне, и он был тяжело болен. Нуждался в лечении, но лечить себя не давал, норовил вцепиться и разорвать любого человека и за 2 месяца так и не стал ни на йоту более ручным. Перспективы у таких животных обзавестись хозяевами нет.

Вспомнила Ольга Шамкина и Барика, отловленного зоозащитниками в удручающем состоянии — с крохотным щенячьим ошейником, который врос в кожу и стер шерсть вокруг:

— Он гнил заживо, но его удалось спасти — он был домашним. Понимаете, он когда-то имел хозяев, дом, но оказался никому не нужен! И никакая зоозащита не поспеет за этим процессом: люди взяли, наигрались и бросили. Ничего не изменится, пока люди, недовольные нашествием бродячих собак, не начнут с себя.

Решение проблемы безнадзорных животных невозможно без обязательного — узаконенного — поголовного чипирования, говорит кинолог. Фото: Василий Иванов

«Стрелять диких, чипировать домашних»

Поголовный же отстрел безнадзорных собак, о котором сегодня мечтают многие, представляется ветеринару бессмысленным.

— Верхнеуслонский район — это пригород, и на освободившуюся там кормовую базу, сколько ни стреляй, придут новые стаи — из Казани, — говорит Ольга Шамкина. — Тут им всего-то мост перейти!

— Отстрел безнадзорных собак на сегодня нужен, но только в лесах. Собаки, которые живут в лесу, нападают на лосей, я сам видел загрызенного ими лосенка. Они вырезают мелкую живность, — согласен с ней кинолог РОО «Татохотрыболовобщество» Михаил Винокуров. — Их надо отстреливать, как это делалось в советские времена, когда собака, обнаруженная на определенном расстоянии от населенного пункта, признавалась бесхозной и подлежала уничтожению. Иначе будет так, как со мной недавно случилось: мы с товарищем встретили в лесу собак с щенками, отстрелять не смогли — рука не поднялась. А на следующий год в этих местах зайцев уже не было.

Однако, убежден Винокуров, отстрелом диких собак должны заниматься исключительно специалисты, например, его могут организовывать егеря, которые умеют выявлять и выслеживать именно таких, опасных для фауны животных:

— Иначе под отстрел попадут охотничьи собаки, во время охоты на них не полагается надевать ошейники, а по внешнему виду не всякий стрелок отличит гончую от дворняги.

Кроме того, говорит кинолог, решение проблемы безнадзорных животных невозможно без обязательного — узаконенного — поголовного чипирования и жестких мер к владельцам, отпускающим собак на самовыгул:

— Не нужно вводить налоги на животных. Это приведет к ухудшению ситуации. Наоборот, в идеале чипирование должно проводиться за госсчет, чтобы каждой пенсионерке это было доступно. И тогда участковый, видя собаку на самовыгуле, сразу сможет выяснить, чья она, и вот тут на хозяина должен быть наложен весомый штраф.

В Татарстане работает 19 приютов, из них 17 частных и два муниципальных, где находится около 3,6 тысячи отловленных животных. Фото: Василий Иванов

Попытка номер два

В Татарстане на 2022 год на отлов и содержание безнадзорных животных выделено на 10 млн рублей больше, чем в 2021-м — 69,3 млн рублей. 11 марта на выездном заседании президиума Госсовета РТ председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин заявил, что «недели не проходит, чтобы в органы государственной и муниципальной власти, на депутатскую почту, в СМИ не поступали бы обращения от граждан с жалобами на бродячих собак, которые зачастую несут реальную угрозу жизни и здоровью людей».

В прошлом году в социальных сетях было зафиксировано более 1,4 тыс. обращений (на 42% больше, чем в 2020 году). Более 6,8 тыс. человек обратились в медицинские организации республики по поводу укусов собак. Больше всего пострадавших — в Верхнеуслонском, Спасском и Лаишевском районах. В 5,7 раза выросло количество укусов в Высокогорском, в 3,2 — в Атнинском районах.

В Татарстане работает 19 приютов, из них 17 частных и два муниципальных, где находится около 3,6 тысячи отловленных животных. По поручению президента республики строятся межмуниципальные приюты в Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах. И все равно места не хватает.

Фарид Мухаметшин не исключил, что Госсовет Татарстана повторно обратится в Госдуму с законодательной инициативой, в частности о введении обязательной регистрации животных и недопустимости их возвращения после стерилизации на игровые площадки. В прошлом году такая инициатива не нашла поддержки в Госдуме.