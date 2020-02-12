Гузель Удачина о зачислении в школу: «Приоритет — за детьми, проживающими на закрепленной территории»

В Госсовете РТ обсудили новые правила приема детей в школу, учебники татарского и противодействие терроризму

Сегодня депутаты Госсовета РТ предложили внести изменения в два республиканских закона — «Об образовании» и «О свободе совести и о религиозных объединениях». В том, как это отразится на жителях Татарстана, разбиралось «Реальное время».

«Спонсорам» терроризма нельзя состоять в НКО и учреждать их

Сегодня в Госсовете РТ прошло заседание Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Сначала обсудили изменения в республиканский закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». На их внесении настоял председатель комитета Айрат Зарипов.

Дело в том, что еще в декабре 2019 года на федеральном уровне вступил в силу закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ: теперь учредителем, участником или членом НКО нельзя быть тем лицам и организациям, денежные счета которых заморожены по подозрению к причастности к террористической деятельности. Список таких лиц и организаций опубликован, и сегодня предложено было «синхронизировать» республиканское законодательство с федеральным.



Председатель комитета предложил участникам заседания одобрить проект закона и рекомендовать Госсовету РТ принять его в первом и третьем чтениях. Собравшиеся единогласно проголосовали за.

Зампредседателя комитета добавила, что в Министерство образования РТ «уже поступили методические рекомендации», также «информация была разослана в районы республики»

Братья и сестры должны учиться в одной школе. Но прописка все-таки важнее

Более приближенным к «обычной жизни» был второй вопрос повестки, касающийся зачисления братьев и сестер в одну школу. Напомним, в декабре прошлого года в России был принят федеральный закон о том, что дети из одной семьи, живущие вместе, имеют право быть зачисленными в один детсад или начальную школу. Республиканское законодательство тоже нужно привести в соответствие с федеральным.

— По последним имеющимся данным, в Министерство образования уже поступило восемь обращений по этой тематике. Этот закон позволит нам решить все вопросы на законодательном уровне, — сообщила заместитель председателя комитета Людмила Рыбакова.

Но нельзя забывать о том, что сегодня определяющую роль при приеме в школу или садик имеет прописка по микрорайонам. Кто же будет в приоритете, если директору придется выбирать между «ребенком по прописке» и ребенком, брат или сестра которого уже зачислены в образовательное учреждение?

— Приоритет прежде всего за детьми, проживающими на закрепленной территории. Если среди них есть детки, у которых сестры или браться уже учатся в школе, то они в своей среде закрепленных по прописке получают приоритет. Дети по незакрепленной территории по-прежнему имеют право быть зачисленными после 1 июля, то есть они приоритет перед прописанными не получают, — объяснила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

Зампредседателя комитета добавила, что в Министерство образования РТ «уже поступили методические рекомендации», также «информация была разослана в районы республики».

Участники заседания отметили, что на сегодняшний день ни один учебник татарского языка с пятого по девятый класс новой процедуры экспертизы не проходил

Что будет с татарскими учебниками?

Поговорили на заседании и об учебниках на татарском языке. Как сообщила Людмила Рыбакова, законодательство в этой части уточнили и теперь вместо такого понятия, как «федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию», вводится «федеральный перечень учебников, допущенных к использованию». Это натолкнуло участников заседания на вопрос о возможных последствиях для республиканских школ, преподающих на татарском языке.

— Во-первых, все те учебники, которые были приняты ранее, до закона, в перечне «Утвержденные», у нас используются в обучении. Этот вопрос мы с Министерством образования изучали. По новым учебникам перспективы у нас пока нет, поэтому вся та образовательная программа, которая соответствует утвержденному перечню, будет дальше продолжаться, — сказала зампредседателя комитета.

И, наконец, присутствовавшие обсудили приказ Министерства просвещения, в котором утверждается новая процедура экспертизы учебников. Теперь, если учебник издается на государственном языке республики, Российская Федерация делегирует проведение экспертизы республиканскому Министерству образования. Участники заседания отметили, что на сегодняшний день ни один учебник татарского языка с пятого по девятый класс такой экспертизы не проходил. Комитет планирует ходатайствовать о скорейшем ее проведении.