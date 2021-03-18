Ирина Волынец не считает нужным наказывать детей за поджог памятника Воину-освободителю в Заинске

Фото: Инна Серова

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, отвечая на вопросы депутатов Государственного совета РТ, заявила, что не считает нужным наказывать детей, которые в Заинске подожгли памятник Воину-освободителю.

По ее словам, это происшествие — результат недостаточного воспитания со стороны родителей, которые детям не объяснили, что такое вообще памятник, что такое память героев.

— Поэтому здесь нам нужно бороться не со следствием, а с причиной, работать как с семьями, так и с детьми, со школой.

Волынец пообещала «визит в Заинск» с целью досконально разобраться в ситуации.

Накануне в Татарстане возбудили уголовное дело после поджога памятника Воину-освободителю в Заинске. Ход расследования контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Установлено, что четверо несовершеннолетних жгли ветки у памятника Воину-освободителю и случайно его подожгли. С родителями детей ведут беседы в ПДН, а прокуратура проверяет выполнение контрактных обязательств при установке памятника, включая соблюдение технологии производства и использование требуемых огнеупорных материалов.

Фото: прокуратура РТ

Фигурантом уголовного дела о халатности может стать бывший глава исполкома Заинска Антон Петров. Кроме того, прокуратура добивается уголовного преследования бизнесмена Евгения Козлова — победителя тендера на изготовление и установку памятника — сразу по нескольким статьям УК РФ: мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.