Марат Ахметов: «Не хватает реального тесного контакта госорганов с бизнесом!»

Как татарстанские предприниматели выживают меж двух огней — в условиях налоговой реформы и быстрой трансформации экономики

Почти 4 тыс. татарстанских предприятий воспользовались мерами поддержки бизнеса, получив финансовую помощь в объеме 71,6 млрд рублей, сообщила сегодня первый замминистра экономики Татарстана — директор департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова в Торгово-промышленной палате республики на выездном совместном заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству и Экспертного совета при комитете. А уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев отрапортовал о значительном — на 23% — снижении количества обращений от бизнесменов, в первую очередь — с жалобами на действия органов власти. О том, как работают меры поддержки МСП в Татарстане, чего не хватает сегодня бизнесу в первую очередь и какие требования к предпринимателям оказались самыми болезненными в плане финансовых затрат, — в репортаже «Реального времени».

«Это мало или много?»

В республике на сегодня зарегистрировано более 186 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, общая численность занятых в этом сегменте превышает 928 тысяч человек, а вклад МСП в валовой региональный продукт составил 24,3%, сообщили сегодня на выездном заседании Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета Татарстана. По словам замглавы Минэкономики РТ Натальи Кондратовой, 35% МСП приходится на торговлю, 10,6% — на логистику, 10,5% — на строительство, более чем по 7% — на обрабатывающие производства, на научную и техническую деятельность.

В 2025 году в рамках федерального проекта в Татарстане по программам льготного микрофинансирования субъектам МСП было предоставлено 395 микрозаймов на общую сумму 1,4 млрд рублей, выдано поручительств на 2,6 млрд рублей, а сумма привлеченных кредитов составила 8,7 млрд. Кроме того, предпринимателям предоставили льготный лизинг отечественного оборудования на 262,8 млн рублей и 20 тысяч нефинансовых мер поддержки и услуг от центра «Мой бизнес».

— Число субъектов МСП продолжает увеличиваться, — заявил председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов. — Это в том числе результат мер, реализуемых в рамках национальных проектов.

А депутат Марат Бухараев поинтересовался плохим — спросил, сколько субъектов МСП закрылось в республике в 2025 году.

— Более 33 тысяч, — ответила Наталья Кондратова. — Основная доля причин завершения предпринимательской деятельности приходится на самостоятельное принятие решения и решения налоговых органов.

Зампредседателя Госсовета Марат Ахметов заинтересовался объемами льготного микрофинансирования бизнеса:

— 395 микрозаймов на сумму 1,4 млрд — это мало или много? 190 тыс. субъектов МСП — это мало или много? Еще — выдано поручительств на 2,6 млрд рублей, а сумма привлеченных кредитов составила 8,7 млрд рублей — это что, до них информация не доходит? Или средств у вас нет?..

Наталья Кондратова заверила, что средств для обеспечения финансовых мер поддержки МСП в республике достаточно.

Жалоб на чиновников стало меньше

Уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев сообщил, что за 2025 год к нему поступило 1 265 обращений от предпринимателей — на 23% меньше, чем годом раньше. И в 14 раз меньше, чем в 2020 году, на который пришелся пик жалоб — 17 724.

— Снижение произошло в первую очередь за счет резкого сокращения жалоб на действия органов власти, на 28%, — подчеркнул он. — Эта цифра говорит о том, что система поддержки и защиты прав бизнеса в республике стала работать эффективнее, а многие проблемы решаются на местах. Фактически мы прошли путь от «скорой помощи» в условиях кризиса к системному проектированию деловой среды.

Абдулганиев выделил основные темы обращений: в структуре обращений на первом месте стоят запросы, связанные с маркировкой товаров и рекламы (22%). Просьбы оказать юридическую помощь в судах составляют 7%, столько же (7%) содержат просьбу о проведении процедур медиации в решении споров с управляющими компаниями, в работе с маркетплейсами, по теме уголовного преследования и предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты. 10% составляют обращения, связанные с мерами господдержки. И 18% связаны с действиями властей — казалось бы, много, но, по словам бизнес-омбудсмена, еще 4 года назад, в 2021 году, таких обращений в общей структуре было 42%.

«Выживает тот, кто правильно видит будущее»

Итоги заседания подвел зампредседателя Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев:

— Если посмотреть сейчас на весь мир с точки зрения текущего момента, то проблема заключается для нас в том, что, с одной стороны, мы затеяли налоговую реформу, и это толкает бизнес к минимизации рисков, а в это же время идет быстрая трансформация экономики России, когда нельзя останавливаться. И хочется ориентироваться на текущий момент, а выигрывает в конечном счете тот, кто правильно видит будущее... И это противоречие пока не в пользу конкурентоспособности бизнеса.

После заседания Марат Ахметов ответил на вопрос «Реального времени», какая именно поддержка, на его взгляд, важнее всего для татарстанского бизнеса в настоящий момент:

— Минэкономики и другие учреждения, причастные к проблемам МСП, должны более тесно контактировать с нашим реальным бизнесом. Это видно по тем обращениям, что поступают к уполномоченному по защите прав предпринимателей: 22% из них обращаются за консультациями и информацией — например, какие изданы законодательные акты, что изменилось в законодательстве. Значит, контакт должен быть усилен! Опять-таки, жалобы на бездействие или действия органов власти составляют 18% — а почему они возникают? Значит, нет, не хватает реального тесного контакта!

А зампредседателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев перечислил изданию самые больные для мелкого татарстанского бизнеса проблемы:

— Предприниматель, особенно тот, который занят в торговле, должен промаркировать «Честным знаком» весь свой товар, который он даже, может, и не продаст на самом деле. Иначе он не может его предложить покупателю. Маркировка остатков — это один вопрос, а второй, с которым мы как раз недавно выходили, в том числе и на наш, республиканский уровень, — программный модуль ТС ПИоТ (техническое средство получения информации о товаре). В принципе, он стоит всего 5 тысяч рублей, немного, на первый взгляд. Но некоторым приходится менять многое, в том числе и кассу, потому что он не стыкуется с имеющимся оборудованием, и тогда расходы становятся серьезными. Насколько этот модуль реально необходим для предпринимателей, мы пока так и не поняли. Как и то, почему, если он необходим, он сразу же не был зашит в проект «Честного знака». И мы предлагаем ТС ПИоТ или убрать из обязательных средств, или что-то сделать, чтобы он работал без дополнительных затрат. Ну а третья проблема связана с покупательной способностью населения. И предприниматели, они просто, честно говоря, с трудом выживают в этой истории.