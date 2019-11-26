Аграрии Татарстана произвели продукции на 190,7 миллиарда рублей

За девять месяцев рост по всем показателям — Минсельхоз РТ подвел предварительные итоги года

Фото: Инна Серова

Аграрная отрасль республики в этом году получила 13,7 млрд рублей из бюджета, из них 9,9 млрд уже освоены. О том, как и на что были потрачены эти средства, доложили сегодня в Госсовете РТ на заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Вместе с депутатами доклад замминистра сельского хозяйства РТ Ришата Хабипова о достижениях и проблемах в отрасли выслушал и корреспондент «Реального времени».

Потратили 10 миллиардов

По словам замглавы Минсельхоза Ришата Хабипова, из 13,7 миллиарда рублей, заложенных на аграрную отрасль, за первые 9 месяцев текущего года успели освоить 9,9 миллиарда, причем почти треть этой суммы — около трех миллиардов рублей — поступили в республику из федерального бюджета.

Аграрии, со своей стороны, продемонстрировали рост большинства экономических показателей: урожаев, надоев, количества произведенного мяса и яиц. За девять месяцев они произвели продукции общей стоимостью 190,7 миллиарда рублей, что на 2,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, как признал Хабипов, одним из важных факторов роста стала благоприятная погода.

Валовой сбор зерновых в этом году составил 4,4 миллиона тонн при урожайности 30,3 центнера с гектара (в среднем по России этот показатель составляет 27,7 центнера с гектара). Завершена и уборка сахарной свеклы, ее урожай составил 2,8 миллиона тонн при средней урожайности 441 центнер с гектара. Лидерами по урожаю сладкого корнеплода стали Заинский, Сармановский и Буинский районы республики. На троих они собрали 1,2 миллиона тонн свеклы.

Переработка урожая в сахар еще продолжается, пока его произведено 189 тысяч тонн.

Растет и производство молока: 1,44 миллиона тонн за первые девять месяцев. Это на 2% больше, чем за тот же период прошлого года. Мяса произвели 334 тысячи тонн (+3,4%).

Поголовье КРС в Татарстане превышает миллион голов, свиней — 500 тысяч голов, овец — 48 тысяч, птицы — 17,7 миллиона голов.

Озимые ждут снега

Озимые под урожай следующего года посеяны на площади 472 тысячи гектаров, из них 370 отвели под пшеницу. При этом у аграриев есть определенные опасения за их состояние, ведь снег до сих пор не укрыл почву. Если холода усилятся, а осадков по-прежнему не будет, посевы могут пострадать.

— Пока никакой трагедии нет, потому что температура держится комфортная. Тот факт, что земля промерзла еще до снегопадов, это хорошо, потому что если бы снег лег на теплую землю, то растение бы дышало, расходовало сахара, развивались бы болезни, — пояснил «Реальному времени» зампредседателя аграрного комитета Госсовета Тахир Хадеев. — Но сегодня нужен снег. Посевам нужна шуба. Особенно для озимой пшеницы. Если температура опустится до -16 и ниже и продержится на этом уровне продолжительное время, а снег так и не выпадет, то у пшеницы будут проблемы. Но не у ржи, за нее беспокоиться еще рано.

Ярмарки продлятся до конца года

Одним из важных каналов реализации продукции тружеников села остаются ярмарки, которые проводятся во всех крупных городах и райцентрах РТ. С начала года только в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске выручка аграриев на ярмарках превысила 900 миллионов рублей. Одних только яиц купили 6,9 миллиона штук. А еще 606 тонн муки, 687 тонн сахара, 12 тысяч тонн картофеля и овощей и многое другое.

По словам Хабипова, ажиотажным спросом на ярмарках пользуется фермерская продукция, а сами ярмарки продлятся до самого Нового года. Аграриям, которые возят продукцию для продажи в Казань, субсидируют затраты на ГСМ.

В 2019 году хозяйства Татарстана закупили 250 тракторов, 130 зерноуборочных комбайнов, 49 кормоуборочных комбайнов.

Выросли субсидии на мини-фермы

Особое внимание Минсельхоз уделяет поддержке малых хозяйств. С этого года увеличены субсидии тем ЛПХ, которые готовы увеличивать поголовье коров и строить мини-фермы. Так, если семья увеличивает личное поголовье с двух до пяти буренок, то субсидия на строительство мини-фермы составит 200 тысяч рублей (раньше было 120 тысяч), с трех до восьми голов — 400 тысяч (вместо 200). Субсидии предоставляются только на новое строительство, начатое не ранее текущего года. При этом завершить строительство необходимо в течение полугода после получения субсидии. Сохранить поголовье на достигнутом уровне получатели субсидий обязаны в течение пяти лет.

Новая программа развития сельских территорий: регионы поделят триллион из федерального бюджета

С 2020 года в России стартует новая программа комплексного развития сельских территорий. Как сообщил Ришат Хабипов, на ее реализацию из федерального бюджета выделят более триллиона рублей.

— Мероприятия программы касаются не только АПК, но и развития социальной инфраструктуры в сельской местности, а также строительства дорог.

По словам Хабипова, Минсельхоз направил заявки на участие во всех программах и заложил в бюджет необходимые для софинансирования средства.