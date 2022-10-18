На счет «четыре»: в Казани готовятся к стройке городской канатной дороги

Из проекта вышел сын Марселя Мингалимова, а бенефициаром компании стала тезка главного архитектора Казани

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru, маршрут «Аэромоста» пролегает от парка им. Горького до стадиона «Ак Барс Арена»

Как стало известно «Реальному времени», в Казани наконец приступают к строительству канатной дороги, проект которой был презентован в татарстанском Минтрансе еще летом 2014 года. Информацию о низком старте подтвердили нашему изданию в ООО «Казанские канатные дороги», которое начинает возводить «Аэромост» между парком им. Горького и «Ак Барс Ареной». За 8 лет поменялось многое — от компании, которая реализует проект, до концепции самой дороги. В нашем материале — подробности оживленного спустя почти десятилетие проекта, его новые вдохновители и перспективы.

«Ждем согласования от города»



К реализации проекта казанской городской канатной дороги «Аэромост» между парком им. Горького и стадионом «Ак Барс Арена» приступило созданное год назад казанское ООО «Казанские канатные дороги». Возможность строительства подтверждена актом государственной историко-культурной экспертизы.

Генеральный директор компании — председатель Федерации сноуборда России в РТ, президент Федерации фристайла и сноуборда РТ и бывший гендиректор горнолыжного комплекса «Казань» Денис Белов рассказал «Реальному времени», что работы начнутся, как только будет получено согласование от города на строительство.

— Сейчас мы ведем проектирование дороги, средства на строительство у нас есть, месторасположение станций определено. Первая — «ЦПКиО им. Горького» будет расположена сразу за «Корстоном», конечная — на месте парковки «Ак Барс Арены», — рассказал Белов.

«Сейчас мы ведем проектирование дороги», рассказал Денис Белов. Фото: Анна Тарлецкая/kazan.mk.ru

Материалы государственной историко-культурной экспертизы

По его словам, время в пути от парка им. Горького до промежуточной станции «Урам» составит 4,5 минуты, а от нее до конечной станции у стадиона можно будет добраться за 5,5 минуты. Таким образом, из центра города до Ново-Савиновского района можно будет добраться за 10 минут.

Из пояснений Белова стало ясно: проект «Аэромост» по-прежнему рассматривается в двух ракурсах: как туристический и как транспортный:

— Для жителей города будут установлены тарифы, которые не будут отличаться от тарифов на другой городской транспорт, а для туристов будет установлена своя тарифная сетка.

Пояснить, как удастся усадить в один вагон казанцев и туристов с билетами, купленными по разной цене, а также более подробно рассказать о проекте Белов отказался — сослался на то, что это «пока преждевременно».

Фото: скриншот эскизного проекта

Будущая дорога к «горнолыжке», которой еще нет

В распоряжении «Реального времени» имеется схема трассы будущей дороги. Станция «ЦПКиО им. Горького» займет территорию площадью 6 тысяч кв. м, где когда-то располагалась казанская инфекционная больница №2.

Значительная часть «коридора» канатной дороги пройдет практически над главной аллеей парка им. Горького. Станция «Урам» будет построена восточнее очистных сооружений, примыкающих к опорам моста «Миллениум».

Станция «Урам» будет построена восточнее очистных сооружений, примыкающих к опорам моста «Миллениум». Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

А под станцию «Спортивная» зарезервирована юго-западная часть автостоянки «Ак Барс Арены». Это как раз тот участок, на котором гендиректор АО «Казань Арена» Радик Миннахметов планировал построить горнолыжную трассу.

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

Общая протяженность дороги составит 2 773 метра, а суммарная площадь ее сооружений — 2,9 га. Объем инвестиций в проект оценивается в 3 млрд рублей, а его реализация позволит создать 120 новых рабочих мест. Около 1 млрд рублей у инвестора проекта имеется, а еще на два он намерен получить кредит, республиканский бюджет в финансировании проекта задействовать не планируется.

Проект, «не обеспеченный пассажиропотоком»

Проект дороги «Аэромост» — это не первая попытка строительства в центре столицы Татарстана канатной дороги в XXI веке. В XX веке канатная дорога в парке им. Горького протяженностью 300 м была построена и работала с 1979 по 1984 гг., связывая парк с пляжем, однако была выведена из эксплуатации из-за частных поломок, разграблена и окончательно демонтирована в ходе строительства моста «Миллениум». С начала 2000-х о планах ее строительства объявляли несколько раз. Однако ни один из проектов пока не выходил на «финишную прямую».

Фото: Алексей Липовецкий/pastvu.com, 1986 год, канатная дорога в парке им. Горького в Казани

В 2014 году Минтранс РТ обнародовал планы по строительству канатных дорог между «Корстоном» и Дворцом водных видов спорта и между НКЦ «Казань» и «Татнефть Ареной» — их хотели построить к чемпионату мира по водным видам спорта-2015, однако не построили, — в 2016 году проект положили на полку. Затем два прожекта — строительство траволатора между станцией метро «Кремлевская» и железнодорожным вокзалом и строительство канатной дороги между НКЦ «Казань» и ныне снесенным развлекательным комплексом «Ривьера» были включены в программу развития транспортной системы Республики Татарстан до 2020 года, но также не были реализованы. Причем еще тогда идею строительства канатной дороги между «Корстоном» и «Казань Ареной» в Минтрансе РТ характеризовали как нецелесообразную — не обеспеченную в перспективе регулярным пассажиропотоком. В УАиГ Казани также высказались против, поскольку опоры канатной дороги закроют вид на Кремль.

В 2019 году проект канатной дороги от «Корстона» до «Казань Арены» вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов, однако в январе 2020-го так и не реализованный проект росчерком пера похерил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, издав постановление, которым без объяснения причин признал утратившим силу документ о подготовке проекта канатной дороги между «Корстоном» и «Казань Ареной».

Таким образом, проект городской канатной дороги, который воплощает компания под руководством Дениса Белова, можно считать как минимум четвертой попыткой обеспечить «аэросвязь» между центром Казани и «Ак Барс Ареной».

Банкротство первой фирмы

А проект другой канатной дороги — между Казанью и Верхним Услоном — потерпел фиаско и заодно утянул в пучину банкротства директора ООО «Казанские канатные дороги» Гумара Кадырова. Эта фирма не имеет ничего общего, кроме цели построить канатную дорогу с одноименной компанией «ККД», которой руководит Денис Белов. Она проиграла арбитражный спор с московским представительством швейцарской компании Bartholet Maschinenbau, которая, по словам Кадырова, выступала в роли соинвестора и понесла убытки. Не получив денег с фирмы, несостоявшиеся партнеры обанкротили ее совладельца и гендиректора.

— Я ничего не знаю об этой компании, — ответил «Реальному времени» гендиректор других «Казанских канатных дорог» Денис Белов. Он также заметил, что неудачный опыт предшественников в реализации уже не раз отвергавшегося проекта его нисколько не смущает.

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

Известные имена и неизвестные причины смены бенефициаров

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Казанские канатные дороги», которым руководит Денис Белов, на 66 процентов принадлежит через аффилированную компанию «Свит Хоум» индивидуальной предпринимательнице Ильсияр Тухватуллиной. Однако не стоит делать поспешного вывода, что при таком раскладе УАиГ Казани изменит взгляд на отрицательные в плане вида на Кремль последствия строительства канатной дороги: проект воплощает не главный архитектор Казани, а ее тезка, причем неполная — отчества у этих двух Ильсияр Тухватуллиных разные.

До недавнего времени расклад в компании был иным — главным бенефициаром, имевшим долю в 53%, выступал Рузаль Мингалимов, которого называют сыном депутата Госсовета РТ Марселя Мингалимова — имя, отчество и фамилия полностью совпадают. Однако он, как и совладелица челнинского ООО «Колесо обозрения», чебоксарского ООО «Карусель Чебоксары» и челнинского ООО «Спутник К» Ландыш Шайхутдинова, владевшая 13 процентами в фирме, в марте 2022 года избавились от этой собственности.

«Реальное время» обратилось к Ильсияр Тухватуллиной с вопросом о том, почему она сочла перспективным проект и выкупила доли Рузаля Мингалимова и Ландыш Шайхутдиновой, однако та, не дослушав вопросы, прервала разговор.

Что же касается остальных 34 процентов компании, то они находятся в собственности самого Дениса Белова. Его доля не менялась со дня основания фирмы.