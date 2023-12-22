Раиль Шамсутдинов может получить вакантный депутатский мандат в Госсовете Татарстана
Член партии «Единой России» Раиль Шамсутдинов может получить депутатский мандат в Госсовете Татарстана. Его кандидатуру поддержали на заседании президиума регионального политсовета партии.
Сейчас Шамсутдинов является помощником депутата Госдумы от Татарстана Рустама Калимуллина.
Раиля Шамсутдинова рассматривают на место Ильшата Ганиева, который скончался 23 ноября.
На церемонии прощания с гендиректором ООО «Тепличный комбинат «Майский», которая состоялась в пятницу, 24 ноября, в здании Госсовета собрались не только родственники усопшего и представители районной и республиканских властей, но и односельчане, а также бывшие и нынешние сотрудники предприятия, которое Ганиев возглавлял 34 года, до самых последних своих дней, несмотря на возраст и больное сердце.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым