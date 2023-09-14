Госсовет Татарстана принял закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный совет Татарстана на 47-м заседании в первом чтении и в целом принял республиканский закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей. Депутаты поддержали его единогласно.

— Предлагается предоставить льготу по транспортному налогу для собственников и владельцев транспортных средств Республики Татарстан в отношении легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, грузовых автомобилей, оснащенных только электрическими двигателями, — доложил депутат Госсовета региона Ильдар Шамилов.

Он пояснил, что с 1 января 2024 года предлагается до 31 декабря 2028 года включительно освободить от уплаты транспортного налога в Татарстане владельцев транспорта, оснащенного только электрическими двигателями. С 1 января 2029 года до 31 декабря 2030 года им предоставят льготу в размере 50% от налоговых ставок.

Ильдар Шамилов объяснил, что цель законопроекта — стимулирование использования электротранспорта в Татарстане и развитие зарядной инфраструктуры. Он уточнил, что на сегодняшний день в республике зарегистрировано лишь 299 электрокаров, а в целом по России — около 4,5 тысячи.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Поправки внесут в статью 6 закона Татарстана «О транспортном налоге».

О планах принять в республике закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей стало известно в августе. С инициативой выступили депутаты Роман Мугерман и Ильдар Шамилов.



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Татьяна Демина