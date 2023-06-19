На изготовление сувенирных медалей с символикой Госсовета Татарстана потратят более полумиллиона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для Государственного совета Татарстана изготовят сувенирные медали с его символикой. Выделить на эти цели из республиканского бюджета готовы 633 тысячи рублей, выяснило «Реальное время».

Изготовить для татарстанского парламента должны 500 медалей диаметром 40 мм из сплава металлов бронзы (90,35%), никеля (8,7%) и серебра (0,95%) в деревянных футлярах. Таким образом, стоимость одной единицы оценивается в 1 266 рублей.

На аверсе в центре медали на зеркальном серебристом фоне барельефом изобразят герб региона серебристого цвета с надписью «Татарстан». На реверсе расположится изображение здания парламента матового серебристого цвета с надписью под ним «Государственный совет Республики Татарстан».



Напомним, в Татарстане намерены создать информационную систему для инициирования, формирования, согласования и принятия решений по награждению и поощрению наградами России и республики. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина