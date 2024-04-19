Андрей Егоров возглавил Комитет Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию

Преемником Александра Тыгина на должности председателя Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию стал глава казанского «Водоканала» Андрей Егоров. Озвученное председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным предложение поддержали не только депутаты, но и сам герой дня — Егоров попросил коллег проголосовать за его кандидатуру.



А на вопрос, заданный главой фракции КПРФ Хафизом Миргалимовым, о том, согласен ли он «деприватизировать» управление ЖКХ, то есть жилищным фондом, и отдать управление жилыми домами в руки муниципальных предприятий, ответил:

— Деприватизировать нельзя, но государство должно им управлять.

Ранее «Реальное время писало, что Госсовет Татарстана сложил депутатские полномочия с нового главы Пестречинского района Раиса Сулейманова.



Инна Серова