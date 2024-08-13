В Татарстане 31 инвалиду СВО установят систему «Умный дом»

В татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» на социальное сопровождение принято более 5 тысяч ветеранов СВО и членов их семей

Фото: Мария Зверева

О работе татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» и региональных мерах социальной поддержки участников СВО и их семей рассказали сегодня журналистам руководитель филиала Гузель Удачина, руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева и замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева. В репортаже «Реального времени» с пресс-тура в филиал фонда — об основных вопросах, с которыми обращаются в фонд участники военной операции, новых мерах поддержки, которые им оказывает республика, и проблемах, которые решаются с помощью социальных координаторов.



Настоящая помощь предоставляется бесплатно

Рассказ о том, что в республике делается для ветеранов СВО и их семей, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина предварила небольшой экскурсией по помещениям, где подопечные фонда впервые встречаются со своими социальными координаторами, получают психологическую и юридическую помощь и даже при необходимости проходят обучение.

Рассказ о том, что в республике делается для ветеранов СВО и их семей, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина предварила небольшой экскурсией. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В нашем филиале Фонда сегодня работает 69 человек, и 60 из них — это основные сотрудники, социальные координаторы, — рассказала Гузель Удачина. — За год к нам обратились более 18,5 тысячи человек по более чем 28 тысячам вопросов. 5128 человек принято на социальное сопровождение социальными координаторами фонда. С 1 июля организована запись на прием в Фонд через личные кабинеты на сайте госуслуг.

Она подчеркнула, что в первую очередь в фонде работают с ветеранами СВО и их семьями, но не отказывают в помощи и другим ветеранам боевых действий — только не закрепляют за ними социальных координаторов. И подчеркнула, что тем, кто нуждается в помощи Фонда, следует искать его адрес и контакты на сайтах «Официальный Татарстан» и zabotasvo.tatar/#fond или уточнять по телефону 598-33-55, потому что в последнее время стали появляться один за другим фейковые сайты, на которых от имени Фонда предлагаются платные услуги ветеранам.

— На этих сайтах предлагают помощь и консультации за вознаграждение, речь идет о десятках тысяч рублей. Надо помнить, что фонд «Защитники Отечества» оказывает услуги на безвозмездной основе! — заявила Удачина.

Первый в топе вопросов — вопрос о правах



Социальные координаторы фонда бесплатно помогают своим подопечным выяснить, на какие конкретно меры поддержки те имеют право, оформить необходимые документы, получить удостоверения ветеранов боевых действий, оформить различные льготы. Оказывают они помощь и в поиске бойцов, которые перестали выходить на связь со своими родными.

— Я обратилась в Фонд, потому что мой сын уже больше трех месяцев не выходит на связь, — рассказала «Реальному времени» Фания Сабирова. — Куда я ни писала, ни звонила, никакой информации получить не смогла. Сейчас искать сына помогает социальный координатор, а одновременно мы с ней собираем документы, чтобы я могла получать выплаты за сына.

По словам Удачиной, самым популярным стал вопрос о том, на что вправе рассчитывать участники СВО и их семьи, вторым — о получении денежных выплат, третьим — о получении удостоверения ветерана боевых действий. Далее по списку — вопросы, связанные с получением медицинской, юридической и социальной помощи, а также вопросы, связанные с взаимодействием участников СВО и их семей с представителями власти — а проще говоря, проблемы, которые возникают при обращении к чиновникам. В Фонде для посетителей организуют юридические консультации, помогают писать обращения, организуют консультации психолога для тех, кто не может справиться со стрессом, а социальные координаторы не только помогают подопечным писать обращения, но и ходят с ними на приемы в различные организации, в суд и даже при необходимости выступают в суде, как их представители.



Открыть окно и включить телевизор — одним взглядом

Большим достижением татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» можно считать работу по обеспечению инвалидов СВО бионическими протезами (фонд доплачивает недостающие суммы при их приобретении), а также адаптации квартир для проживания людей с ограниченными возможностями.

— Право на получение такой поддержки имеют инвалиды по заболеваниям семи нозологий, и инициатива по адаптации их квартир принадлежит обычно социальным координаторам, — пояснила Удачина, отвечая на вопрос «Реального времени». — На дом к ветерану-инвалиду выезжает комиссия, которая определяет, что именно необходимо сделать в зависимости от причины инвалидности (всего существует 83 позиции обустройства), и начинается работа.

Большим достижением татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» можно считать работу по адаптации квартир инвалидов СВО для проживания людей с ограниченными возможностями. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В число мер адаптации жилого помещения входит приобретение роботов-пылесосов, установка устройств, раздвигающих шторы, открывающих двери и окна, включающих бытовую технику буквально по движению глаз и фиксации взгляда на определенной кнопке на панели управления, а также системы «Умный дом». На сегодня, по словам Удачиной, в отношении 31 инвалида работы по адаптации жилого помещения ведутся, а два помещения — уже адаптированы.

«Зеленый коридор» для реабилитации, обучения и трудоустройства

Полный перечень мер поддержки ветеранов СВО и членов их семей можно найти на сайте «Госуслуги РФ», а основными, как рассказали на сегодняшней пресс-конференции, кроме перечисленных выше, являются предоставление возможности получения профессионального образования и переобучения, и переобучение самими ветеранами СВО и получения профессионального образования детьми участников СВО, трудоустройство ветеранов СВО (на сегодня 83% вернувшихся из зоны боевых действий трудоустроены), помощь раненым в реабилитации — им обеспечивается «зеленый коридор» и внеочередное обслуживание в медучреждениях, расширенная диспансеризация (ее прошел 71% вернувшихся с СВО).

Фонд обеспечивает медико-психологическое сопровождение ветеранам СВО и членам семей погибших и пропавших без вести, помогает им при необходимости обратиться в суд, а служившим в ЧВК — получить удостоверения ветеранов боевых действий (сегодня число таких ветеранов составляют более 30% от общего количества получивших удостоверения ветеранов СВО).

1,3 тыс. проконсультированных за полгода

За первое полугодие 2024 года специалисты Фонда «Защинтики Отечества» проконсультировали 376 участников специальной военной операции и 932 члена их семей.

Татарстан обеспечивает все меры поддержки участникам СВО, установленные по линии министерств и ведомств. Региональные и муниципальные меры поддержки объединены в республиканской программе «Забота о своих» и все они предоставляются на основании единого документа — удостоверения ветерана боевых действий.

К числу мер социальной поддержки в РТ относятся: компенсация расходов на ЖКУ в размере 50% от оплаты стоимости жилищных услуг; единовременная выплата военнослужащим батальонов, которые были сформированы на территории Татарстана, — «Алга» и «Тимер», а также субсидия на возмещение затрат на проведение газа внутри границ участка домовладения по программе социальной догазификации. Также в республике участникам СВО предоставляется ряд социальных услуг, в частности на базе реабилитационного центра «Идель» открыто реабилитационное отделение. Курс реабилитации составляет три месяца и проводится два раза в год.

В июле 2024 года в Татарстане увеличили выплату военнослужащим по контракту — участникам специальной военной операции. Сейчас единовременная выплата может доходить до 1,7 млн рублей. Выплату в качестве ветеранов СВО в Татарстане, по данным Фонда, получают 37,4 тыс. военнослужащих.