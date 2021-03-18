В пандемию СОVID-19 в Татарстане выросло количество занятых на предприятиях МСБ

Фото: Инна Серова

Количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в 2020 году в Татарстане не уменьшилось, а даже немного увеличилось — на 5 710 человек, сообщил на проходящем сейчас XXVI заседании Государственного совета РТ Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. По его мнению, это свидетельствует об эффективности предпринятых мер государственной поддержки бизнеса в условиях новой коронавирусной инфекции.

Однако, по словам бизнес-омбудсмена, пандемия СОVID-19 все-таки привела к сокращению числа субъектов МСП в РТ на 3%. По данным за 9 месяцев 2020 года (более поздних данных пока нет), доля МСП в ВРП республики составила 25,1%.

— Пандемия свела на нет наметившуюся в 2019 году положительную тенденцию, когда впервые после многих лет доля МСП в Татарстане показала рост до 26,1%.

Ранее «Реальное время» сообщало о продлении в России действия программы льготных кредитов МСП на выплаты заработной платы сотрудникам.

