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В Татарстане увеличили число депутатов Госсовета, работающих на профессиональной основе

13:07, 20.04.2023 2
В Татарстане увеличили число депутатов Госсовета, работающих на профессиональной основе
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 43-м заседании Государственного совета Татарстана в первом чтении в целом принят законопроект о внесении изменений в республиканский закон о числе депутатов парламента, работающих на профессиональной постоянной основе. Их количество увеличили с 22 до 23.

— В настоящее время согласно закону Республики Татарстан от 22 сентября 2003 года, с поправками, которые были перед действующим созывом, число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, составляет 22. В целях повышения эффективности деятельности Государственного совета Республики Татарстан, совершенствования работы с избирателями и законотворческой деятельности, а также в связи с необходимостью законодательного обеспечения дальнейшего социально-экономического развития республики в условиях возросшего санкционного давления на Российскую Федерацию предлагается увеличить количество депутатов Государственного совета, работающих на профессиональной постоянной основе, на одну единицу, — сказал председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Депутаты Государственного совета Татарстана поддержали законопроект единогласно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, законопроект разработали депутат Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина и глава комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Государственный Совет РТКомитет Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    И ради кого именно они увеличили число "профессиональных" депутатов?
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  • Анонимно 20 апр
    А сокращать не пробовали? Все таки цифровизация за окном.
    Повышайте производительность труда депутатов, интернет им в помощь.
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