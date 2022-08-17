Как бывший директор «Нэфис Косметикс» Дмитрий Харитонов избежал полумиллиардных долгов и «уголовки»

Как стало известно «Реальному времени», бывшего директора «Нэфис Косметикс» и экс-депутата Госсовета РТ банкрота Дмитрия Харитонова освободили от долгов. Процедура реализации имущества задолжавшего кредиторам без малого 617,4 млн рублей банкрота завершилась после того, как арбитражному управляющему удалось выручить за выявленные им активы в общей сложности порядка 3,27 млн рублей. В нашем сегодняшнем материале — о сбывшемся предсказании читателей «Реального времени», что Харитонов не оплатит свои долги, богатствах супруги бывшего топа и провальной попытке кредиторов отсудить в свою пользу слишком, на их взгляд, большие алименты, которые экс-депутат добровольно платит своему сыну.

Внедорожники «уехали», права на «Матти рус» ушли за копейки



Арбитражный суд Татарстана вынес определение о завершении процедуры реализации имущества бывшего директора «Нэфис Косметикс» Дмитрия Харитонова. 55-летний бизнесмен, признанный банкротом и успевший за время процедуры банкротства походить под уголовной статьей оправдал предсказания читателей «Реального времени», которые в октябре 2017 года, участвуя в опросе, удастся ли Дмитрию Харитонову уйти от долгов, в основной массе предположили, что он отобьется от всех исков, либо оплатит лишь незначительную часть своих обязательств. Арбитражный управляющий Евгений Бурнашевский подтвердил «Реальному времени», что конкурсное производство полностью завершено, а выявить реализовать имущество ему удалось немногим более, чем на 3 миллиона.

Конкурснику Харитонова удалось продать автомобиль Toyota Land Cruiser 100 2006 года выпуска за 887 тысяч рублей, который Харитонов успел сдать автодилеру в счет оплаты новой машины, права на ООО «Матти-Рус» — они со второй попытки ушли с молотка к единственному участнику торгов за 9 тыс. рублей и право требования к ООО «Евроактив» на автомобиль Toyota Land Cruiser 2015 года за 1,024 млн.

В состав третьей очереди реестра требований кредиторов Харитонова включено требование АО «Тойота Банк» в размере 2 033 552,74 рубля, как обеспеченное залогом имущества должника — этим самым автомобилем. Сама же «Тойота» в 2016 году в результате замены ответственного хранителя перешла от «ФК «Открытие» по договору уступки права требования к ООО «Евроактив».

Суд вынес определение о завершении процедуры реализации имущества бывшего директора «Нэфис Косметикс» Дмитрия Харитонова. Фото: Максим Платонов

Этот автомобиль, кстати, финансовый управляющий Харитонова искал почти год. В июне 2018-го была сделана опись имущества должника, в которой машина не значилась. Как следует из отчета управляющего, «в связи с тем, что судебным приставом-исполнителем запрашиваемые документы, производства имущества, а именно транспортного средства Toyota Land Cruiser, 2015 г. в., предоставлены не были».

После того, как автомобиль нашелся, право требования его у ООО «Евроактив» продать с аукциона пытались трижды. Впервые — путем прямой открытой продажи по договору уступки права требования, без проведения торгов. В июле 2019 г. право требования было выкуплено частным лицом — Томом Городжой, за 316 тыс. рублей. Однако спустя почти 5 месяцев договор уступки прав требования был признан недействительным, покупателю вернули деньги. Наконец, после третьего раунда торгов 1 сентября 2019 г. был заключен договор уступки прав требования с индивидуальным предпринимателем Бродским из Ульяновской области.

Записанная же на Харитонова квартира в доме на ул. Фучика в Казани площадью 61,9 кв. м. продаже не подлежала — ее, как единственное жилье, суд исключил из конкурсной массы. А иного имущества у бывшего топ-менеджера не оказалось.

Таким образом, процедура личного банкротства завершилась, и Дмитрий Харитонов, который в 2016 году успешно ускользнул от уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты долгов, не менее успешно от этих долгов избавился.

Дмитрий Харитонов, который в 2016 году успешно ускользнул от уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты долгов, не менее успешно от этих долгов избавился. Фото: tatarstan.ru

Единственное жилье и 9 тысяч на его оплату

Единственное жилье Дмитрия Харитонова в доме 62а на улице Фучика кредиторы пытались включить в общую конкурсную массу. Дело в том, что именно эту квартиру в мае 2011 года Харитонов заложил по договору об ипотеке в обеспечение обязательств ООО «Открытие», а затем на основании заявления общества и должника регистрационная запись об ипотеке была погашена.

Кредиторы пытались восстановить обременение в отношении квартиры, однако суд апелляционной инстанции отменил решение, которое Арбитражный суд РТ первоначально вынес в пользу ООО «Евроактив». Квартиру, как единственное пригодное для жилья помещение, суд исключил из конкурсной массы.

В ходе арбитражного процесса выяснилась пикантная деталь: в судебном заседании был поднят вопрос о недопустимости «представленных представителем Общества с ограниченной ответственностью «Евроактив» счетов-фактур, выставленных должнику для оплаты по спорной квартире, поскольку данные документы получены недопустимым способом, а именно: изъяты из почтового ящика должника».

Для оплаты этой квартиры, а также личных нужд, Харитонов подал ходатайство об исключении из конкурсной массы денежных средств в размере 9 066 рублей в виде ежемесячных выплат, начиная с 10.04.2018, для оплаты личных нужд, квартиры, расположенной по адресу: РТ, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 65а, кв. 124. Ходатайство было удовлетворено.

Единственное жилье Дмитрия Харитонова в доме 62а на улице Фучика кредиторы пытались включить в общую конкурсную массу. Фото: wiki2.org

Предусмотрительная супруга…

В ходе затянувшегося банкротства выяснилось, что состоятельный бывший топ-менеджер «Нэфис Косметикс» давным-давно уже лишился состояния — переписал почти все свое имущество по брачному договору на супругу Резеду Харитонову (Сафину), с которой в 2011 году оформил развод.

В совместной собственности супругов имелось: в Песчаных Ковалях — три земельных участка общей площадью 42 сотки, четыре жилых дома площадью 416 кв. м, 167,7 кв. м, 29,2 кв. м и 13,6 кв. м, объект незавершенного строительства с площадью застройки 65 кв. м, гараж площадью 59,9 кв. м и хозяйственное строение площадью 64,8 кв. м, в СНТ «Титан» в Никольском — земельный участок площадью 5 соток и садовый дом площадью 59,4 кв. м.

В июле 2019 года Арбитражный суд РТ по ходатайству «Евроактива» о принятии обеспечительных мер установил запрет на действия Резеды Харитоновой по распоряжению этой недвижимостью. Однако включить перечисленное имущество в конкурсную массу не удалось: оказалось, что 22 ноября 2011 года — за неделю до расторжения брака между супругами Харитоновыми — ими было заключено соглашение, по которому недвижимость перешла к супруге.

В суд было представлено соглашение о том, что супруги раздельно владеют имуществом, оформленным на имя каждого из них и подлинник судебного решения о разводе, «которым установлено, что на дату расторжения брака между бывшими супругами спора о разделе имущества, являющегося их совместной собственностью, нет». Вопрос о фальсификации доказательств был снят после того, как назначенная по делу судебная экспертиза ответила на вопросы, соответствует ли фактическое время нанесения рукописного текста в Соглашении о разделе общего имущества супругов дате, указанной на документе, и подвергалось ли соглашение о разделе термическому, световому либо химическому воздействию (искусственному старению). Установить абсолютную давность нанесения рукописного текста в Соглашении о разделе имущества экспертиза не смогла «ввиду отсутствия в штрихах рукописных записей летучих компонентов». Однако эксперты уточнили: «Отсутствие маркера старения (2-феноксиэтанола/глицерина) в штрихах рукописного текста, наряду с отсутствием признаков агрессивного воздействия на документ не противоречит дате создания документа (22.11.2011)».

В ходе банкротства выяснилось, что бывший топ-менеджер «Нэфис Косметикс» давным-давно уже лишился состояния. Фото: Максим Платонов

И заботливый отец

Разведясь с супругой, экс-депутат и экс-топ «Нэфиса», как и подобает ответственному человеку, не «развелся» с детьми. Его алиментные обязательства по содержанию несовершеннолетнего ребенка, возникшие на основании нотариально удостоверенного в июне 2017 года соглашения об уплате алиментов в размере 70% от общей суммы заработной платы. И финансовый управляющий имуществом Харитонова производит соответствующие удержания из его заработной платы с последующим направлением этих денежных средств в счет исполнения алиментных обязательств.

В июле 2019 года кредиторы — ПАО АКБ «Ак Барс» и ООО «Евроактив» пытались добиться, чтобы это соглашение признали недействительной сделкой. Однако их заявление, а впоследствии и апелляционная жалоба были оставлены судом без удовлетворения.

Разорительный бизнес

Баснословные долги у бывшего топ-менеджера группы «Нэфис» Харитонова возникли как вследствие его личного поручительства по ряду кредитов, так в ходе реализации не связанных с «Нэфисом» бизнес-проектов, и, в частности, компании «Матти-Рус».

ООО «Матти-Рус» Харитонов зарегистрировал в Москве в 2014 году. А в 2019 году, завершив предыдущий год с чистым убытком в 395 млн рублей, она была признана банкротом. Конкурсное производство в отношении нее было завершено в июне 2022-го. Конкурсный управляющий не обнаружил у фирмы практически никакого имущества, кроме прав требования к должникам.

ООО «Матти-Рус» Харитонов зарегистрировал в Москве в 2014 году, а в 2019 году она была признана банкротом. Фото: darudar.org

Кроме того, Харитонов выступал поручителем по кредиту «Открытия» в Ак Барс Банке на 130,24 млн рублей и оказался потерпевшим в уголовном деле экс-главы СРО «Союз арбитражных управляющих «Правосознание» Рифата Габтрахманова.



«Посадивший» в 2018 году арбитражника экс-депутат годом ранее и сам успел посидеть на скамье подсудимых — но без последствий. В начале 2017-го Харитонова обвинили в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в объеме 16,2 млн рублей: будучи еще с 2014 года должен в качестве поручителя 19,5 млн рублей ОАО «НОМОС-банк» (ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»), он в декабре 2015-го продал свой автомобиль по программе обмена на новый — то есть вместо того, чтобы погасить продажей авто хотя бы часть долга, пересел на новый внедорожник.

«Реальное время» готово изложить точку зрения самого Дмитрия Харитонова на историю своего банкротства. Соответствующий запрос, в отсутствие в открытом доступе актуального телефона и адреса экс-депутата, мы передали конкурсному управляющему Евгению Бурнашевскому.