Как в Татарстане каждый вложенный сельчанами в благоустройство рубль в пять превращается

В 2019 году по программе самообложения на благоустройство сельских поселений республики соберут около полутора миллиардов

Сегодня в Госсовете Татарстана за круглым столом под председательством заместителя председателя вице-спикера республиканского парламента Марата Ахметова обсудили промежуточные итоги реализации программы самообложения и меры по повышению ее эффективности. Как стало известно «Реальному времени», с 2013 по 2018 год программа позволила привлечь на решение проблем местного значения свыше 4 млрд рублей, а ее востребованность с каждым годом только растет.

На каждый рубль добавляют еще четыре

Реализация программы самообложения в РТ началась в 2013 году. Ее суть проста: жители сельских поселений на сходах и референдумах решают, какие работы по благоустройству населенных пунктов они хотели бы провести и сколько личных средств готовы потратить на это общее дело. При этом на каждый рубль, собранный людьми, из республиканского бюджета направляется еще четыре.

— Программа самообложения стала эффективным способом решения проблем местного значения, копившихся в сельской местности начиная с 90-х годов, — отметил, открывая обсуждение, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. — Облик населенных пунктов меняется на глазах. Конечно, за счет одних только добровольных взносов решать серьезные вопросы было бы невозможно, если бы президент не принял решение добавлять к каждому собранному людьми рублю еще четыре рубля из республиканского бюджета. Это делает результат ощутимым, а сам инструмент — эффективным. При этом сохраняется важный психологический фактор: каждый человек, вложивший в благоустройство села личные деньги, будет более требовательно относиться к расходованию средств и более бережно — к результату работы.

Действительно, результаты программы впечатляют: с 2013 по 2018 год общая сумма средств, собранных гражданами, составила 816,2 миллиона рублей, а благодаря бюджетному софинансированию эта сумма увеличена до 4,2 миллиарда, из них более миллиарда — в 2018 году. При этом из года в год растет и число сельских поселений, участвующих в программе, и сумма средств, собранных людьми.

— В 2019 году только за первые 10 месяцев люди собрали 242 миллиона рублей. Не исключаю, что за оставшиеся два месяца сумма вырастет до 300 миллионов. В этом случае из бюджета выделят еще 1,2 миллиарда, и в общей сложности на реализацию проектов будет направлено 1,5 миллиарда, — подсчитал Марат Ахметов. — Это серьезные деньги, на которые много чего можно сделать.

«Сначала люди не верили: вспоминали сказку про Буратино…»

Однако так было не всегда. Как вспоминает глава Лебединского сельского поселения Алексеевского района Юрий Тюкарев, в первый год реализации программы люди сомневались в том, что она будет работать.

— На сходах вспоминали сказку про Буратино: мол, не бывает так, чтобы один рубль превратился в пять. Однако благодаря руководству республики это чудо случилось. Сейчас люди видят, что программа работает, и охотно в ней участвуют, — говорит Тюкарев. — В нашем поселении граждане собирают по 500 рублей, всего получается 200 тысяч. Еще 800 получаем из бюджета, итого — миллион. В программе мы участвуем с самого начала и за шесть лет собрали около шести миллионов рублей.

Деньги в Лебединском поселении расходуются разное. Например, на уличное освещение: свет есть даже возле родника с купелью, расположенного в 800 метрах от села. На средства самообложения купили и содержат трактор, с помощью которого улицы чистят от снега, скашивают траву на обочинах, обеспечивают другие бытовые задачи сельчан.

Детские площадки, благоустройство кладбищ, содержание и ремонт дорог, вопросы водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности — вот примерный перечень мероприятий, на которые в селах республики расходуют средства «народного» бюджета.

Отношение — как к своему

Результаты мероприятий, проведенных по программе самообложения, люди ценят и берегут особенно, поскольку отношение к ним — как к своей собственности. Этот тезис глава Кукморского района Сергей Димитриев проиллюстрировал интересным примером.

— Я стал свидетелем того, как вечером пожилые женщины заносят в дом с улицы скамейку. Спрашиваю: зачем? Они объясняют: мы сами собрали деньги на эти скамейки. То есть отношение совершенно особое, как к своей собственности, — рассказал Димитриев.

— Самая большая беда — это безразличие. И вот это безразличие мы, благодаря самообложению, постепенно преодолеваем, — добавил Марат Ахметов.

Кукморский район считается самым успешным муниципалитетом Татарстана по эффективности реализации программы самообложения. За годы реализации программы здесь люди собрали 72 миллиона рублей, и еще 357 получили из республиканского бюджета. Денег хватило на ремонт 150 километров дорог, благоустройство большинства кладбищ, решение проблем с освещением и противопожарной безопасностью и многое другое.

— В среднем по району сумма, которую вкладывают жители — 600 рублей. Но есть населенный пункт — село Октябрино, жители которого приняли решение вложить по 5 тысяч. — Мы отчитываемся перед людьми за каждую копейку. Это очень важно, чтобы они видели, куда идут их деньги.

«Не мелочные вопросы, а вопросы местного значения»

В небольшом Кайбицком районе по программе самообложения за годы ее реализации собрали, с учетом софинансирования, 145 милилонов рублей.

— Это существенные деньги. Мы навели порядок на кладбищах, построили более 20 километров дорог. Хотим в 2020-21 годах полностью завершить строительство внутрипоселковых дорог, используя в том числе средства налогообложения, — рассказал глава района Альберт Рахматуллин. — Этот инструмент позволяет очень эффективно решать мелочные вопросы, на которые у местного самоуправления зачастую не хватает денег.

— Не «мелочные» вопросы, а вопросы местного значения, — по-отечески поправил коллегу Марат Ахметов.

Дачники и благотворители хотят участвовать, но не могут

Эффективность и полезность программы самообложения признавали все участники обсуждения. Однако есть в ней и некоторые изъяны. К примеру, в пригородных районах проживает много «дачников», которые там не прописаны, а потому участвовать в самообложении не могут, даже если хотят. Также, по мнению депутата Лутфуллы Шафигуллина, было бы уместно объединить программу самообложения с тем, что делают для развития сельских поселений благотворители и меценаты: сейчас правовой механизм для этого отсутствует.

По словам Марата Ахметова, вопросы совершенствования механизмов самообложения будут подниматься в декабре, в ходе республиканского съезда муниципальных образований.