События недели: итоги выборов в Госсовет, «заваленная деньгами Казань» и растущие аппетиты перевозчиков

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане определились победители выборов в Госсовет РТ: теперь в республиканском парламенте будут заседать представители не двух, а сразу пяти партий. Среди них будет и один депутат от ЛДПР, лидер которой высказал недовольство «процветанием Казани и Северного Кавказа» в ущерб другим территориям России. Казанские перевозчики, между тем, потребовали поднять стоимость проезда в автобусах сразу до 40 рублей. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Новый состав Госсовета РТ

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане прошли выборы в Госсовет республики. Результаты их были оглашены в понедельник. В региональный парламент прошли представители пяти партий(«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия Роста»), плюс один независимый кандидат-одномандатник. Победу на выборах одержала «Единая Россия», набравшая 72 процента голосов в голосовании по партийным спискам. КПРФ нарастила свое присутствие в Госсовете РТ с трех до шести человек и приняла решение создать в нем фракцию. Первое заседание нового созыва парламента назначено на 20 сентября.

Жириновский: «Завалили Казань деньгами!»

Осенняя сессия Госдумы открылась 10 сентября. На первом заседании парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался, что в России нет «русской идеи», высказав при этом мысль о чрезмерном финансировании Татарстана.

«Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают», — заявил политик.

Единственный депутат Госсовета РТ от ЛДПР Эдуард Шарафиев раскритиковал слова своего шефа. Фото Васили Ширшовой

В Казани слова Жириновского не оставили без внимания. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заметила, что руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от лица русского народа. Раскритиковал слова своего шефа и единственный депутат Госсовета РТ от ЛДПР Эдуард Шарафиев. Он напомнил, что в республике живут и русские, и татары, и представители других национальностей.

Перевозчики требуют повысить цены на проезд в Казани

Через две недели после создания Ассоциации автотранспортных предприятий Казани перевозчики потребовали поднять стоимость проезда в автобусах с 27 до 40 рублей. Однако мэрия не сочла убедительным обоснование такого резкого скачка и запросила дополнительную документацию.

На суде вскрылись схемы вывода денег из ТФБ

В Казани продолжается судебный процесс по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Обвинение указало на ряд спорных сделок, показывающих схемы вывода денег из банка. В том числе и перевода почти $9 млн на счета в Deutsche Bank.

В Казани продолжается судебный процесс по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. Фото Ирины Плотниковой

Иск к руководству «ИнтехБанка» почти на 1 млрд

В то же время Агентство по страхованию вкладов подало иск к бывшему предправления «ИнтехБанка» (входившего в финансовую империю Мусина) Марселю Зарипову и его заместителю Елене Наумовой. Размер иска составляет 973 млн рублей.

Работы на кладбище Биш-Балта

Жителей Адмиралтейской слободы встревожили активные работы тяжелой техники на одном из древнейших кладбищ Казани — Биш-Балта. В мэрии «Реальному времени» сообщили, что рабочие просто расчищают территорию от мусора.

Жителей Адмиралтейской слободы встревожили активные работы тяжелой техники на одном из древнейших кладбищ Казани — Биш-Балта. Фото Лины Саримовой

Интервью с инициатором законопроекта о Дне стояния на Угре

Государственная дума РФ сняла с повестки обсуждение вопроса о новой памятной дате — Дне окончания Великого стояния на реке Угре. Однако инициатор законопроекта депутат Госдумы Геннадий Скляр намерен продолжить работу над документом — об этом он рассказал «Реальному времени». Правда, теперь Скляр собирается обсудить его с «татарскими коллегами».

Халяльный фастфуд в Казани

Информация об открытии халяльного KFC в Казани подтвердилась лишь отчасти. Пока сеть фастфуда только подала заявку в Комитет по стандарту «Халяль». Однако компания все же рассчитывает запустить халяльное меню в ряде казанских ресторанов в этом году.

KFC все же рассчитывает запустить халяльное меню в ряде казанских ресторанов в этом году. Фото Telegram-канала «Мулла из-за угла»

Главком ВМФ в Зеленодольске и новые корабли

На уходящей неделе Зеленодольск посетил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. Он принял участие в церемонии закладки нового малого ракетного корабля проекта 22800. Гендиректор Зеленодольского завода им. Горького Александр Карпов рассказал на ней, что предприятие работает над проектом 21631М2 — судном, о котором не удалось найти открытой информации.

Отравление шаурмой в Уфе

В Уфе 14 человек отравились шаурмой, купленной в уличном киоске. Среди них были дети и беременная женщина, пятеро попали в больницу в тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело. Владеющий бистро уроженец Таджикистана был задержан и допрошен.

В Уфе 14 человек отравились шаурмой, купленной в уличном киоске. Фото realnoevremya.ru