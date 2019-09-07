Видеоопрос: «А вы пойдете на выборы депутатов Госсовета Татарстана?»

Фото: Александр Артемьев

Завтра в Татарстане пройдут выборы в Государственный совет Татарстана VI созыва. В 8.00 в республике откроются 2 811 избирательных участков. Вчера Центризбирком РТ подвел итоги подготовительной работы избирательных комиссий республики, сообщив, что все территориальные и участковые избирательные комиссии республики полностью готовы к проведению голосования. «А вы пойдете на выборы?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

— Голосовать идти нужно. Когда голосуешь, то предполагаешь, что если все так же проголосуют, то твоя кандидатура будет защищать твои интересы, — считает житель Казани.



С ним солидарна и молодая пара, которая приехала в Казань на отдых. Семья уверена, что отдать свой голос в пользу того или иного кандидата должен каждый.

— Мы не местные, проголосовали в своем городе, — поделились они. — Надо ли всем идти на выборы? Обязательно, это наш гражданский долг.

Жительница Казани сама проработала в Госсовете Татарстана более 15 лет и считает, что нужно всегда принимать активное участие в выборах представительной власти.

— Обязательно пойду, — сообщила она. — Потому что нужно отвечать за ту жизнь, которой мы живем, знать, кому ты доверяешь свою судьбу.

— Пойду, потому что надо выбирать себе депутатов, чтобы они стояли за нас, за народ, — поддержала ее еще одна женщина.

Другая жительница Казани считает, что отдать свой голос необходимо, чтобы выборы прошли честно.

— Обязательно пойду, потому что хочу, чтобы в стране были действительно честные выборы, — сказала она.

Мама с ребенком уверена, что несет ответственность за будущее дочери, поэтому 8 сентября также пойдет на избирательный участок.

— Я пойду, потому что мне важно будущее нашей страны, — поделилась она. — И всех призываю идти на выборы!