Фарид Мухаметшин: «Мы считаем, что Ленин — выдающийся организатор своего времени»
10 веских фраз главы Госсовета Татарстана об итогах работы обновленного парламента: новый срок для Минниханова, политики-тяжеловесы, сельские клубы, кризис ЕдРа
На сегодняшней предновогодней пресс-конференции председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал о самых резонансных, на его взгляд, законопроектах этого года и приоритетных планах на 2020 год. Он высказался о новом президентском сроке для Рустама Минниханова, поделился мнением об уходе тяжеловесов из республиканского парламента и личным отношением к закону о семейном насилии. Подробности беседы с журналистами — в материале «Реального времени».
1. «Их ведь не то чтобы не избрали — они сами ушли»
— Новый Государственный совет всего-то работает три с небольшим месяца, и самое приятное, что вновь избранные депутаты, а у нас обновление произошло более чем на 45 процентов, активно включились в законодательный процесс, — такими словами открыл пресс-конференцию Фарид Мухаметшин.
Позже, отвечая на вопрос, как сказался на работе Госсовета уход тяжеловесов Анастасии Колесовой, Вячеслава Зубарева и Наиля Маганова, он ответил, что не считает, что с их уходом парламент потерял в весе:
— Я считаю, что обновление парламента — это дело естественное. Это дело самих кандидатов в депутаты. Это не Маганова, не Колесову не избрали — они же сами отказались идти, не выставляли свои кандидатуры… Да, это были подготовленные люди, за которыми большая ответственность за огромные предприятия, огромное число людей, которые работают там. Но обновление нужно. Я думаю, это обновление не принесет сильного вреда парламенту, который сохранил преемственность. За счет оставшихся депутатов, имеющих опыт, мы сможем принимать востребованные законы для людей.
Ранее парламенты наделяли полномочиями первого лица — президента, главы. Это была одна форма. Сегодня же в законе написано: «Всенародно избирается»
2. «Мы будем давать согласие на выдвижение Минниханова на очередной президентский срок»
— Если действующий президент Минниханов, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», выдвинет свою кандидатуру, даст согласие, мы готовы его от «Единой России» выдвинуть [на очередной срок], ибо очень согласованно вместе добиваемся успехов и работаем без проблем, — сообщил глава парламента. — Ранее парламенты наделяли полномочиями первого лица — президента, главы. Это была одна форма. Сегодня же в законе написано: «Всенародно избирается». Всенародно избирался и Рустам Нургалиевич Минниханов, он 94 с лишним процента получил поддержки. Он опирался на эту поддержку, и я думаю, что его срок исчисляется подряд избранием всем населением. И это не противоречит, по мнению наших специалистов и юристов, тезису о том, что свыше двух сроков подряд не избираются. Избираются! Мы будем давать согласие на его выдвижение.
3. «Авторитет парламента Татарстана, извините за нескромность, достаточно высок»
— Авторитет парламента Татарстана, извините за нескромность, достаточно высок — и среди регионов Российской Федерации, и среди многих парламентариев из разных государств. Мы активизировали международную, межпарламентскую деятельность. Вы знаете, что большая вьетнамская делегация к нам прилетала — около 80 человек во главе с председателем верхней палаты парламента. Они очень интересовались, живо обменивались мнениями. Кроме этого, нам было доверено провести в Казани очередное заседание межпарламентской группы России и Казахстана, и это было предложение Валентины Ивановны Матвиенко — показать, как Татарстан в парламентском измерении занимается вопросами цифровизации, международной деятельности. Практика наша была одобрена… Китайская делегация у нас побывала, и не раз.
Мы все эти вопросы рассматриваем для того, чтобы не допустить каких-то казусов, противостояний, хотим, чтобы все фракции и депутатские группы с полным пониманием целей и задач этого документа выходили на окончательное его принятие в парламенте
4. «Нам легитимность нужна, нам надо, чтобы закон был правильно воспринят и поддержан»
— В этом году мы создали экспертные советы при всех восьми комитетах Государственного совета Татарстана, — сообщил председатель Госсовета. — Я лично считаю, что это очень серьезный новый институт, который позволяет нам достигать нескольких целей: экспертиза и предварительное рассмотрение разработанных законов на экспертных советах позволяют серьезно уточнить, проанализировать законы и последствия после их принятия, чтобы закон был воспринят обществом и практически работал. В экспертных советах — наши представители, и экономисты, и юристы, правоприменители, опытные, авторитетные люди, которые одновременно работают над этим законом и являются нашими проводниками этих законов в жизнь. Они встречаются с людьми, с населением, и мы расширили круг участников подготовки таких законопроектов. Нам легитимность нужна, нам надо, чтобы закон был правильно воспринят и поддержан. Думаю, и дальше будем совершенствовать эту работу… Мы все эти вопросы рассматриваем для того, чтобы не допустить каких-то казусов, противостояний, хотим, чтобы все фракции и депутатские группы с полным пониманием целей и задач этого документа выходили на окончательное его принятие в парламенте.
5. «Мы впервые пошли в этом году на демократизацию»
— Мы впервые пошли в этом году на демократизацию процедур формирования молодежного парламента при Государственном совете, — сделал неожиданное признание Фарид Мухаметшин. — Если раньше группу инициативных людей из районов направляли председатели советов, главы городов, районов, то в этом году мы провели полномасштабные выборы депутатского корпуса молодежного парламента на альтернативной основе, путем рейтингования. И я думаю, такой парламент более действенным будет <…> Наша задача — как можно больше через различные группы: молодежный парламент, политические группы, общественные организации, постараться их приобщить к общегосударственным задачам, чтобы они не остались на улице, не примкнули куда-то, не ушли в какую-то крайность.
Если раньше группу инициативных людей из районов направляли председатели советов, главы городов, районов, то в этом году мы провели полномасштабные выборы депутатского корпуса молодежного парламента на альтернативной основе
6. «Отремонтировали клубы — их заполнять надо»
— Очень много (для развития села, — прим. ред.) сделано, — заметил спикер Госсовета. — Теперь другая задача, за что я и критиковал министра культуры. Отремонтировали клубы, построили клубы — десятки! — в сельской местности? Наполнять их надо содержанием, клубную работу проводить. Помогите нам в этом деле, поезжайте по этим клубам! Я другую задачу Ираде Хафизяновне (Аюповой, — прим. ред.) на днях проговорил — надо, как Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова с некоммерческими поездками отправлялись, не глядя — большой клуб или маленький. Народ это на ура воспринимает, более душевно воспринимает! У нас сейчас некая тенденция идет — что надо собрать самый большой зал и там выступить. Это здорово. Это никто не отменяет, это надо делать. Но еще более доступными надо сделать наших выдающихся писателей, артистов, певцов!
7. «Если надо — мы мониторинговую комиссию можем реанимировать»
— Чем обусловлено создание мониторинговой комиссии [по законодательству] в Государственном совете прежних лет? — ответил сам себе на риторический вопрос Фарид Мухаметшин. — Тем, что у нас было принято много действующих законов, которые требовали анализа и соответствия федеральному законодательству. Более 300 законов прошли через эту комиссию. В ходе мониторинга в этой комиссии принимали участие правоприменители, юристы и изменяли или приостанавливали эту норму, или, наоборот, улучшали ее. Сегодня этот пласт мы прошли, задачу выполнили, и мониторинговая группа предложила опустить эту мониторинговую функцию на уровень восьми комитетов по [их] направлениям. Если надо — мы мониторинговую комиссию можем реанимировать, это не вопрос. Посмотрим, как будет на практике.
Мы в Татарстане не пошли по этому пути, мы честнее поступили — сказали: если есть политическая партия и она сегодня партия парламентского большинства, мы ответственная партия, мы не боимся трудностей
8. «Мы единственный субъект, который нарастил численность партии!»
— Я могу вам с гордостью сказать, что мы единственный субъект, который в ходе избирательной кампании этого года нарастил численность партии. У всех отток. А где-то «прячутся», самовыдвиженцами идут — дескать, я не из «Единой России». Москва, Петербург, вы видели, списками не выступали. Я считаю, что если есть партия, если мы провозгласили многопартийность, разные мнения, разные подходы к достижению цели — развитию страны, надо выставлять [кандидатов от партии]. Некоторые позволяют себе не участвовать (в выборах, — прим. ред.) партийными списками — только одномандатные округа, и то самовыдвиженцы. И что получилось? Проиграли. Мы в Татарстане не пошли по этому пути, мы честнее поступили — сказали: если есть политическая партия и она сегодня партия парламентского большинства, мы ответственная партия, мы не боимся трудностей.
9. «Если в семье невозможно навести порядок, то надо не мучить друг друга»
— Если ты взял на себя ответственность, создал семью, народили детей, есть жена, какие могут быть споры? — отреагировал глава Госсовета на вопрос об отношении к новому закону о семейном насилии. — Нет, конечно, споры есть, они и у меня есть. Хотя мы с женой 49 лет живем. Но это критика, это же из благих пожеланий, я так думаю. А если есть какие-то антагонистические, нетерпимые отношения — никакого насилия быть не должно. Если в семье невозможно навести порядок, то надо не мучить друг друга, разойтись и попробовать создать новую семью. Правда, при этом будут страдать дети и ты всю жизнь будешь этот крест нести. Я считаю, что надо повышать ответственность самих граждан — тебя же никто не заставлял насильно брать в жены ту или иную. Вы же по обоюдному согласию написали заявление, пошли в загс… Тут каким-то ужесточающим законом ничего не сделаешь, тут только от культуры, от воспитанности обоих половин зависит. Да, иногда надо терпеть, переждать, подумать. Если случается рукоприкладство — за это есть уголовная ответственность. Но как на родного мужа в суд подать? Лучше еще раз обсудить все на семейном совете, и если есть антагонистическое непонимание, то надо, на мой взгляд, не мучить друг друга.
Да, Ленин. Да, сегодня его критикуют… Но сегодня мы считаем, что Ленин — вообще-то выдающийся организатор своего времени
10. «Собираться возле памятника Ленину только для того, чтобы недовольство высказывать, — это память осквернять этого человека»
— Мы считали, что мы своим законом отрегулировали порядок проведения митингов, шествий, санкционированных мирных собраний, ограничив [место проведения] 50 метрами, но Конституционный суд России принял решение убрать эти цифры — 50 метров до общественных зданий органов власти, больниц, — ответил Фарид Мухаметшин на вопрос «Реального времени» о том, какой из принятых татарстанским парламентом в осеннюю сессию законов лично он считает самым резонансным. — И правительство республики внесло новый законопроект. Он резонансный, особенно для тех, кто хотел каждый раз митинговать под своим символом — у памятника Ленину. Для коммунистов, например. Но площадь Свободы — там такие культурные учреждения, как оперный театр, Большой концертный зал. Правительство, в конце концов! Да, Ленин. Да, сегодня его критикуют… Но сегодня мы считаем, что Ленин — вообще-то выдающийся организатор своего времени. Он учился в Казанском университете, он связан с ним. <…> Свою историю забывать нельзя, и напоминание — этот памятник. И собираться возле памятника только для того, чтобы свое недовольство высказывать, — это, может быть, даже память осквернять этого человека! Мне кажется, [надо] создать безопасные условия для всех, для того чтобы можно было собрать консолидированные предложения с митинга, встречи, собрания… Условия для того, чтобы людей услышали, мы создали.
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