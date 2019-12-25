Фарид Мухаметшин: «Мы считаем, что Ленин — выдающийся организатор своего времени»

10 веских фраз главы Госсовета Татарстана об итогах работы обновленного парламента: новый срок для Минниханова, политики-тяжеловесы, сельские клубы, кризис ЕдРа

На сегодняшней предновогодней пресс-конференции председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал о самых резонансных, на его взгляд, законопроектах этого года и приоритетных планах на 2020 год. Он высказался о новом президентском сроке для Рустама Минниханова, поделился мнением об уходе тяжеловесов из республиканского парламента и личным отношением к закону о семейном насилии. Подробности беседы с журналистами — в материале «Реального времени».

1. «Их ведь не то чтобы не избрали — они сами ушли»



— Новый Государственный совет всего-то работает три с небольшим месяца, и самое приятное, что вновь избранные депутаты, а у нас обновление произошло более чем на 45 процентов, активно включились в законодательный процесс, — такими словами открыл пресс-конференцию Фарид Мухаметшин.

Позже, отвечая на вопрос, как сказался на работе Госсовета уход тяжеловесов Анастасии Колесовой, Вячеслава Зубарева и Наиля Маганова, он ответил, что не считает, что с их уходом парламент потерял в весе:

— Я считаю, что обновление парламента — это дело естественное. Это дело самих кандидатов в депутаты. Это не Маганова, не Колесову не избрали — они же сами отказались идти, не выставляли свои кандидатуры… Да, это были подготовленные люди, за которыми большая ответственность за огромные предприятия, огромное число людей, которые работают там. Но обновление нужно. Я думаю, это обновление не принесет сильного вреда парламенту, который сохранил преемственность. За счет оставшихся депутатов, имеющих опыт, мы сможем принимать востребованные законы для людей.

Фото Максима Платонова

Ранее парламенты наделяли полномочиями первого лица — президента, главы. Это была одна форма. Сегодня же в законе написано: «Всенародно избирается»

2. «Мы будем давать согласие на выдвижение Минниханова на очередной президентский срок»

— Если действующий президент Минниханов, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», выдвинет свою кандидатуру, даст согласие, мы готовы его от «Единой России» выдвинуть [на очередной срок], ибо очень согласованно вместе добиваемся успехов и работаем без проблем, — сообщил глава парламента. — Ранее парламенты наделяли полномочиями первого лица — президента, главы. Это была одна форма. Сегодня же в законе написано: «Всенародно избирается». Всенародно избирался и Рустам Нургалиевич Минниханов, он 94 с лишним процента получил поддержки. Он опирался на эту поддержку, и я думаю, что его срок исчисляется подряд избранием всем населением. И это не противоречит, по мнению наших специалистов и юристов, тезису о том, что свыше двух сроков подряд не избираются. Избираются! Мы будем давать согласие на его выдвижение.

3. «Авторитет парламента Татарстана, извините за нескромность, достаточно высок»

— Авторитет парламента Татарстана, извините за нескромность, достаточно высок — и среди регионов Российской Федерации, и среди многих парламентариев из разных государств. Мы активизировали международную, межпарламентскую деятельность. Вы знаете, что большая вьетнамская делегация к нам прилетала — около 80 человек во главе с председателем верхней палаты парламента. Они очень интересовались, живо обменивались мнениями. Кроме этого, нам было доверено провести в Казани очередное заседание межпарламентской группы России и Казахстана, и это было предложение Валентины Ивановны Матвиенко — показать, как Татарстан в парламентском измерении занимается вопросами цифровизации, международной деятельности. Практика наша была одобрена… Китайская делегация у нас побывала, и не раз.

Фото Максима Платонова

Мы все эти вопросы рассматриваем для того, чтобы не допустить каких-то казусов, противостояний, хотим, чтобы все фракции и депутатские группы с полным пониманием целей и задач этого документа выходили на окончательное его принятие в парламенте

4. «Нам легитимность нужна, нам надо, чтобы закон был правильно воспринят и поддержан»

— В этом году мы создали экспертные советы при всех восьми комитетах Государственного совета Татарстана, — сообщил председатель Госсовета. — Я лично считаю, что это очень серьезный новый институт, который позволяет нам достигать нескольких целей: экспертиза и предварительное рассмотрение разработанных законов на экспертных советах позволяют серьезно уточнить, проанализировать законы и последствия после их принятия, чтобы закон был воспринят обществом и практически работал. В экспертных советах — наши представители, и экономисты, и юристы, правоприменители, опытные, авторитетные люди, которые одновременно работают над этим законом и являются нашими проводниками этих законов в жизнь. Они встречаются с людьми, с населением, и мы расширили круг участников подготовки таких законопроектов. Нам легитимность нужна, нам надо, чтобы закон был правильно воспринят и поддержан. Думаю, и дальше будем совершенствовать эту работу… Мы все эти вопросы рассматриваем для того, чтобы не допустить каких-то казусов, противостояний, хотим, чтобы все фракции и депутатские группы с полным пониманием целей и задач этого документа выходили на окончательное его принятие в парламенте.

5. «Мы впервые пошли в этом году на демократизацию»

— Мы впервые пошли в этом году на демократизацию процедур формирования молодежного парламента при Государственном совете, — сделал неожиданное признание Фарид Мухаметшин. — Если раньше группу инициативных людей из районов направляли председатели советов, главы городов, районов, то в этом году мы провели полномасштабные выборы депутатского корпуса молодежного парламента на альтернативной основе, путем рейтингования. И я думаю, такой парламент более действенным будет <…> Наша задача — как можно больше через различные группы: молодежный парламент, политические группы, общественные организации, постараться их приобщить к общегосударственным задачам, чтобы они не остались на улице, не примкнули куда-то, не ушли в какую-то крайность.

Фото gossov.tatarstan.ru

Если раньше группу инициативных людей из районов направляли председатели советов, главы городов, районов, то в этом году мы провели полномасштабные выборы депутатского корпуса молодежного парламента на альтернативной основе

6. «Отремонтировали клубы — их заполнять надо»

— Очень много (для развития села, — прим. ред.) сделано, — заметил спикер Госсовета. — Теперь другая задача, за что я и критиковал министра культуры. Отремонтировали клубы, построили клубы — десятки! — в сельской местности? Наполнять их надо содержанием, клубную работу проводить. Помогите нам в этом деле, поезжайте по этим клубам! Я другую задачу Ираде Хафизяновне (Аюповой, — прим. ред.) на днях проговорил — надо, как Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова с некоммерческими поездками отправлялись, не глядя — большой клуб или маленький. Народ это на ура воспринимает, более душевно воспринимает! У нас сейчас некая тенденция идет — что надо собрать самый большой зал и там выступить. Это здорово. Это никто не отменяет, это надо делать. Но еще более доступными надо сделать наших выдающихся писателей, артистов, певцов!

7. «Если надо — мы мониторинговую комиссию можем реанимировать»

— Чем обусловлено создание мониторинговой комиссии [по законодательству] в Государственном совете прежних лет? — ответил сам себе на риторический вопрос Фарид Мухаметшин. — Тем, что у нас было принято много действующих законов, которые требовали анализа и соответствия федеральному законодательству. Более 300 законов прошли через эту комиссию. В ходе мониторинга в этой комиссии принимали участие правоприменители, юристы и изменяли или приостанавливали эту норму, или, наоборот, улучшали ее. Сегодня этот пласт мы прошли, задачу выполнили, и мониторинговая группа предложила опустить эту мониторинговую функцию на уровень восьми комитетов по [их] направлениям. Если надо — мы мониторинговую комиссию можем реанимировать, это не вопрос. Посмотрим, как будет на практике.

Фото gossov.tatarstan.ru

Мы в Татарстане не пошли по этому пути, мы честнее поступили — сказали: если есть политическая партия и она сегодня партия парламентского большинства, мы ответственная партия, мы не боимся трудностей

8. «Мы единственный субъект, который нарастил численность партии!»

— Я могу вам с гордостью сказать, что мы единственный субъект, который в ходе избирательной кампании этого года нарастил численность партии. У всех отток. А где-то «прячутся», самовыдвиженцами идут — дескать, я не из «Единой России». Москва, Петербург, вы видели, списками не выступали. Я считаю, что если есть партия, если мы провозгласили многопартийность, разные мнения, разные подходы к достижению цели — развитию страны, надо выставлять [кандидатов от партии]. Некоторые позволяют себе не участвовать (в выборах, — прим. ред.) партийными списками — только одномандатные округа, и то самовыдвиженцы. И что получилось? Проиграли. Мы в Татарстане не пошли по этому пути, мы честнее поступили — сказали: если есть политическая партия и она сегодня партия парламентского большинства, мы ответственная партия, мы не боимся трудностей.

9. «Если в семье невозможно навести порядок, то надо не мучить друг друга»

— Если ты взял на себя ответственность, создал семью, народили детей, есть жена, какие могут быть споры? — отреагировал глава Госсовета на вопрос об отношении к новому закону о семейном насилии. — Нет, конечно, споры есть, они и у меня есть. Хотя мы с женой 49 лет живем. Но это критика, это же из благих пожеланий, я так думаю. А если есть какие-то антагонистические, нетерпимые отношения — никакого насилия быть не должно. Если в семье невозможно навести порядок, то надо не мучить друг друга, разойтись и попробовать создать новую семью. Правда, при этом будут страдать дети и ты всю жизнь будешь этот крест нести. Я считаю, что надо повышать ответственность самих граждан — тебя же никто не заставлял насильно брать в жены ту или иную. Вы же по обоюдному согласию написали заявление, пошли в загс… Тут каким-то ужесточающим законом ничего не сделаешь, тут только от культуры, от воспитанности обоих половин зависит. Да, иногда надо терпеть, переждать, подумать. Если случается рукоприкладство — за это есть уголовная ответственность. Но как на родного мужа в суд подать? Лучше еще раз обсудить все на семейном совете, и если есть антагонистическое непонимание, то надо, на мой взгляд, не мучить друг друга.

Фото gossov.tatarstan.ru

Да, Ленин. Да, сегодня его критикуют… Но сегодня мы считаем, что Ленин — вообще-то выдающийся организатор своего времени

10. «Собираться возле памятника Ленину только для того, чтобы недовольство высказывать, — это память осквернять этого человека»

— Мы считали, что мы своим законом отрегулировали порядок проведения митингов, шествий, санкционированных мирных собраний, ограничив [место проведения] 50 метрами, но Конституционный суд России принял решение убрать эти цифры — 50 метров до общественных зданий органов власти, больниц, — ответил Фарид Мухаметшин на вопрос «Реального времени» о том, какой из принятых татарстанским парламентом в осеннюю сессию законов лично он считает самым резонансным. — И правительство республики внесло новый законопроект. Он резонансный, особенно для тех, кто хотел каждый раз митинговать под своим символом — у памятника Ленину. Для коммунистов, например. Но площадь Свободы — там такие культурные учреждения, как оперный театр, Большой концертный зал. Правительство, в конце концов! Да, Ленин. Да, сегодня его критикуют… Но сегодня мы считаем, что Ленин — вообще-то выдающийся организатор своего времени. Он учился в Казанском университете, он связан с ним. <…> Свою историю забывать нельзя, и напоминание — этот памятник. И собираться возле памятника только для того, чтобы свое недовольство высказывать, — это, может быть, даже память осквернять этого человека! Мне кажется, [надо] создать безопасные условия для всех, для того чтобы можно было собрать консолидированные предложения с митинга, встречи, собрания… Условия для того, чтобы людей услышали, мы создали.