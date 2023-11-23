Бюджет ТФОМС Татарстана в 2024 году составит 79,605 млрд рублей

Фото: скрин realnoevremya.ru сайта gossov.tatarstan.ru

Госсовет Татарстана утвердил бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики со следующими параметрами: доходы в 2024 году — 79,605 млрд рублей, расходы — 79,605 млрд.

В ходе подготовки законопроекта доходная и расходная части бюджета Фонда были увеличены на 29,8 млн рублей — в связи с выделением средств из федерального бюджета и уточнением средств бюджета республики на софинансируемые расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, а объем средств на оплату медицинской помощи по территориальной программе ОМС увеличен на сумму 1,2 млн рублей.

Прогнозные доходы и ТФОМС в 2025 году составят по 84,567 млрд рублей, в 2026 году, соответственно, по 89,791 млрд. Дефицит бюджета на плановый период не планируется.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 19 октября на 48-м заседании Госсовет Татарстана сразу в трех чтениях принял законопроект о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Депутаты поддержали его единогласно. Документ уже подписан раисом республики Рустамом Миннихановым.



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Инна Серова