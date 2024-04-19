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Крупные предприятия Татарстана испытывают кадровый голод

10:46, 19.04.2024
Крупные предприятия Татарстана испытывают кадровый голод
Фото: сайт Госсовета РТ

О необходимости нового подхода в кадровой политике в условиях кадрового дефицита заявил сегодня на заседании Госсовета премьер-министр РТ Алексей Песошин.

— Только на крупных предприятиях потребность в квалифицированных кадрах составляет 11 тысяч человек, — подчеркнул он.

Премьер-министр сообщил, что на 1 января 2024 года, по информации работодателей, в республике насчитывалось 48,7 тыс. вакансий. Наиболее востребованными профессиями и специальностями являются раскройщик, слесарь, водитель автомобиля, уборщик территорий и производственных, служебных помещений, инженеры различных специальностей, монтажники, воспитатели и кухонные работники.

Ранее «Реальное время» сообщало, что налоги на доходы физлиц в Татарстане составили почти четверть всех доходов бюджета.

Инна Серова
ЭкономикаБюджетБизнес Татарстан Государственный Совет ТатарстанаКабинет министров ТатарстанаПесошин Алексей Валерьевич

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