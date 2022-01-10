Недвижимость, офшор, стоматология и ЖКХ — чем живет семья Ильшата Гафурова

«Реальное время» — об источниках доходов близких родственников и приближенных ректора КФУ, арестованного по подозрению в заказном убийстве

Фото: kpfu.ru (на фото - Венера и Ильшат Гафуровы)

После ответа на первый и главный вопрос: кто придет на смену арестованному по подозрению в заказном убийстве, временно отстраненному от должности ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову, «Реальное время» попыталось разобраться — какими активами владеет семья экс-чиновника. За то время, пока глава семейства строил карьеру, его супруга, дочери и приближенные к нему люди успешно строили бизнес-империю, которая в 2020 году заработала в общей сложности более 380 млн. Да и у самого Ильшата Гафурова, кроме университета, было и есть кое-что еще.

Первый бизнес в 90-х



В кресло ректора КФУ Ильшат Гафуров пересел 11 лет назад из другого кресла руководителя — главы Елабужского района. Особых научных достижений у него на тот период не было: к 1989 году он защитил кандидатскую диссертацию, преподавал в Елабужском пединституте. А вот бизнес начал всерьез строить уже тогда — в 1992 году возглавил одновременно как гендиректор и председатель правления региональную межхозяйственную ассоциацию «Зилант», базировавшуюся в Набережных Челнах.

В 1992 году Гафуров стал компаньоном по бизнесу лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова — того самого, по чьим показаниям, по данным силовиков, и был задержан ректор. Оба они, как свидетельствует система «СПАРК-Интерфакс», были в числе соучредителей ТОО «Феникс-А», специализировавшегося на оптовой торговле. Именно о нем идет речь в книге полковника ФСБ в отставке Юрия Удовенко «Зазеркалье: авторитет законов или закон «авторитетов», где приводятся слова свидетеля, пересказывавшего на допросе информацию о том, что якобы «Ильшат Гафуров за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова, так как Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания».

В том же 1992-м Ильшат Гафуров стал соучредителем челнинского малого предприятия «Брокерская фирма «Айгыр» — вместе с главой елабужской криминальной группировки Олегом Музловым. Его сын Денис Музлов, по данным «Реального времени», тоже дал показания о том, что Гафуров заказал убийство владельца елабужского рынка, депутата Айдара Исрафилова, расстрелянного в Москве в 1999-м.

Четвертый слева — Олег Музлов, лидер «Музловских». 1991 год. Фото: vk.com/kazan_opg

«Спящие» фирмы

В 2007 году, будучи уже главой Елабужского района и имея за плечами 10-летний опыт работы в Госсовете Татарстана, Ильшат Гафуров открыл в Елабуге просветительский центр «Школа современного лидера». Несмотря на богатый опыт лидерства в бизнесе и политике, спустя десять лет эта ничем особо не прославившаяся школа приказала долго жить.

Не проявляет заметных признаков хозяйственной деятельности, как констатирует база «СПАРК-Интерфакс», и зарегистрированное в 2005 году ООО «Елабугастройсервис», совладельцем которого в прошлом был ректор КФУ. Ему принадлежала треть предприятия, сейчас доля в фирме осталась только у «главного елабужского хлебопека» Ярослава Пурия, кстати, компаньона по бизнесу и других членов семьи Гафурова.

В «спящем» состоянии пребывает и принадлежащее на 49% Ильшату Гафурову ООО «Инвестстрой», которое в 2018 году переехало из Елабуги в Казань. Как и ОАО «Елабужская керамика», совладельцем которой выступает «Инвестстрой» (в ООО принадлежит доля 50%, еще 25% числятся, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», за Венерой Гафуровой, а остальные 25% — за «Елабугастройсервисом»).

Женская доля — хлебная

Супруга Ильшата Гафурова в начале 2000-х имела доли в торговом и автомобильном бизнесах (в том числе на ТПП «Алабуга» — еще до создания особой экономической зоны). С 2010 года на пару с Ильдаром Ашрафзяновым, который выступает компаньоном по бизнесу членов семьи Гафуровых в разных предприятиях, она владела ООО «Управляющая компания «Капитал Инвест». Но уже в 2013 году фирма была выведена в офшор — по данным «СПАРК-Интерфакса», она на 76,5% принадлежат кипрской компании SANDWEST HOLDING LIMITED.

Венера Гафурова входит в состав совета директоров ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие», основным видом деятельности которого является разведение свиней. Почти 72% его акций принадлежат ЗАО «Елабужский пищекомбинат», гендиректор которого Ярослав Пурий. По данным из открытых источников, держателями акций ЗАО являются двое граждан России. Кто именно — не раскрывается.

Зубы на полку не положат

По данным открытых источников, дочь Ильшата Гафурова, Диляра Камалова, числится в соучредителях ООО «Татнефтетехнологии». Выручка этой компании, занимающейся научными исследованиями, в 2020 году составила 16,2 млн рублей, чистая прибыль — 2,16 млн. Камаловой и директору научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрию Штырлину принадлежат в фирме самые большие доли — по 25%, а некоему Ильдару Ниловичу Камалову — 10%.



Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», Диляре Камаловой также принадлежат 33% в ООО «Проф-Инвест», специализирующемся на аренде и управлении недвижимостью (уставный капитал — 177,8 тыс. рублей), 51% в упомянутом выше ООО «Инвестстрой» и 50% в сети стоматологических клиник «Витар» (вторая половина предприятия принадлежит ее сестре Гульнаре Гафуровой). По итогам 2020 года выручка ООО «Витар» составила 21,8 млн, а чистая прибыль — 3,74 миллиона.

Диляра Камалова, Ильдар Камалов, Ильдар Ашрафзянов и проректор по финансовой деятельности КФУ Ришат Газизуллин — члены совета директоров ОАО «Елабужская керамика». Эта компания завершила 2020 год с выручкой в 213,33 млн рублей и чистой прибылью в 2 млн, а ее чистые активы оценивались на конец 2020-го в 22,8 млн. Владельцы «Елабужской керамики» — гафуровское ООО «Инвестстрой» (50%), Венера Гафурова (25%) и ООО «Елабугастройсервис».

«Елабужская керамика» завершила 2020 год с выручкой в 213,33 млн рублей и чистой прибылью в 2 млн, а ее чистые активы оценивались на конец 2020-го в 22,8 млн. Фото: el-keramika.ru

Стоматология — «конек» семьи Гафуровых: ЗАО «ЕПК», к которому имеет отношение супруга экс-ректора КФУ, владеет 25% акций сети «Алстом», заработавшей в 2020 году почти 63,5 млн рублей (чистая прибыль составила 2,4 млн). А родной брат Ильшата Гафурова, Ленар Гафуров, является совладельцем с долей в 50% стоматологической клиники ООО «Дантел» (выручка от продажи на конец 2020 года — 14,8 млн, чистая прибыль — 3 млн рублей).

Кроме того, у Ленара Гафурова в собственности несколько предприятий, занимающихся управлением жилым фондом Елабуги. Его доля в ООО «Домуправ» — 66%, «Домуправ-1» — 67%, «Домуправ-2» — 66%. Выручка этих компаний по итогам 2020 года на круг превысила 52 млн рублей, чистая прибыль — 9 миллионов.

«Правая рука» и богатый фонд

Тесно связан с бизнесом семьи Гафуровых и проректор по финансовой деятельности КФУ, директор университетского фонда попечителей Ришат Газизуллин. Например, имеет долю в 32,36% в фирме «Проф-Инвест», у дочек Гафурова в той же компании по 33%.

До 2010 года Газизуллин работал в Елабуге. Согласно информации на сайте КФУ, он начинал карьеру специалистом экономического отдела елабужского Комитета по управлению коммунальным имуществом, в 2001—2003 гг. был директором городского Фонда финансовой поддержки малого предпринимательства, затем директором Целевого бюджетного инвестиционного фонда, а в 2006—2008 гг. — председателем палаты перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района. Следующая должность — гендиректор МУП «Управляющая компания» в Елабуге — оттуда он и ушел в университет.



В 2019 году земляк Ильшата Гафурова был назначен проректором по финансовой деятельности КФУ. По итогам 2020 года чистые активы управляемого Газизуллиным фонда попечителей составили почти 17,2 млн рублей, чистая прибыль — 105 тысяч.

Семейный доход в 400 млн, «усадьба» в Габишево и квартира в Испании

Согласно декларации о доходах ректора КФУ, депутата Государственного совета РТ Ильшата Гафурова, за 2020 год он лично заработал 17,948 млн рублей, его супруга — 1,628 миллиона.

Однако это лишь часть семейных доходов, причем не самая главная. По самым скромным оценкам, выручка компаний, принадлежащих семье и приближенным арестованного экс-ректора КФУ, в 2020 году превысила 381 млн рублей, а чистая прибыль — 22 миллиона.

В собственности у Ильшата Гафурова — три земельных участка общей площадью 11,64 тыс. кв. м и три жилых дома — 607,4 кв. м, 162,4 кв. м и 84,6 кв. м, которые, по данным из открытых источников, расположены на соседних земельных участках в селе Габишево Пестречинского района — этакое подобие крупной «усадьбы» в престижном месте, вблизи Мохового озера. Кроме того, экс-ректор владеет квартирой площадью 54,4 кв. м и иным недвижимым имуществом площадью 36 кв. м. В пользовании Гафурова — квартира площадью 367,4 кв. м.

Супруга Гафурова также владеет недвижимостью — тремя квартирами. Двумя в России, площадью 51,2 и 364 кв. м, и одной в Испании — площадью 129,3 кв. м (у Венеры Гафуровой в ней доля — 1/3).



Иными словами, даже при самом неблагополучном исходе событий для фигуранта громкого дела по обвинению в заказном убийстве бедствовать отстраненному ректору КФУ и его близким не придется. «Золотой парашют» Гафуровы себе обеспечили.