Недвижимость, офшор, стоматология и ЖКХ — чем живет семья Ильшата Гафурова
«Реальное время» — об источниках доходов близких родственников и приближенных ректора КФУ, арестованного по подозрению в заказном убийстве
После ответа на первый и главный вопрос: кто придет на смену арестованному по подозрению в заказном убийстве, временно отстраненному от должности ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову, «Реальное время» попыталось разобраться — какими активами владеет семья экс-чиновника. За то время, пока глава семейства строил карьеру, его супруга, дочери и приближенные к нему люди успешно строили бизнес-империю, которая в 2020 году заработала в общей сложности более 380 млн. Да и у самого Ильшата Гафурова, кроме университета, было и есть кое-что еще.
Первый бизнес в 90-х
В кресло ректора КФУ Ильшат Гафуров пересел 11 лет назад из другого кресла руководителя — главы Елабужского района. Особых научных достижений у него на тот период не было: к 1989 году он защитил кандидатскую диссертацию, преподавал в Елабужском пединституте. А вот бизнес начал всерьез строить уже тогда — в 1992 году возглавил одновременно как гендиректор и председатель правления региональную межхозяйственную ассоциацию «Зилант», базировавшуюся в Набережных Челнах.
В 1992 году Гафуров стал компаньоном по бизнесу лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова — того самого, по чьим показаниям, по данным силовиков, и был задержан ректор. Оба они, как свидетельствует система «СПАРК-Интерфакс», были в числе соучредителей ТОО «Феникс-А», специализировавшегося на оптовой торговле. Именно о нем идет речь в книге полковника ФСБ в отставке Юрия Удовенко «Зазеркалье: авторитет законов или закон «авторитетов», где приводятся слова свидетеля, пересказывавшего на допросе информацию о том, что якобы «Ильшат Гафуров за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова, так как Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания».
В том же 1992-м Ильшат Гафуров стал соучредителем челнинского малого предприятия «Брокерская фирма «Айгыр» — вместе с главой елабужской криминальной группировки Олегом Музловым. Его сын Денис Музлов, по данным «Реального времени», тоже дал показания о том, что Гафуров заказал убийство владельца елабужского рынка, депутата Айдара Исрафилова, расстрелянного в Москве в 1999-м.
«Спящие» фирмы
В 2007 году, будучи уже главой Елабужского района и имея за плечами 10-летний опыт работы в Госсовете Татарстана, Ильшат Гафуров открыл в Елабуге просветительский центр «Школа современного лидера». Несмотря на богатый опыт лидерства в бизнесе и политике, спустя десять лет эта ничем особо не прославившаяся школа приказала долго жить.
Не проявляет заметных признаков хозяйственной деятельности, как констатирует база «СПАРК-Интерфакс», и зарегистрированное в 2005 году ООО «Елабугастройсервис», совладельцем которого в прошлом был ректор КФУ. Ему принадлежала треть предприятия, сейчас доля в фирме осталась только у «главного елабужского хлебопека» Ярослава Пурия, кстати, компаньона по бизнесу и других членов семьи Гафурова.
В «спящем» состоянии пребывает и принадлежащее на 49% Ильшату Гафурову ООО «Инвестстрой», которое в 2018 году переехало из Елабуги в Казань. Как и ОАО «Елабужская керамика», совладельцем которой выступает «Инвестстрой» (в ООО принадлежит доля 50%, еще 25% числятся, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», за Венерой Гафуровой, а остальные 25% — за «Елабугастройсервисом»).
Женская доля — хлебная
Супруга Ильшата Гафурова в начале 2000-х имела доли в торговом и автомобильном бизнесах (в том числе на ТПП «Алабуга» — еще до создания особой экономической зоны). С 2010 года на пару с Ильдаром Ашрафзяновым, который выступает компаньоном по бизнесу членов семьи Гафуровых в разных предприятиях, она владела ООО «Управляющая компания «Капитал Инвест». Но уже в 2013 году фирма была выведена в офшор — по данным «СПАРК-Интерфакса», она на 76,5% принадлежат кипрской компании SANDWEST HOLDING LIMITED.
Венера Гафурова входит в состав совета директоров ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие», основным видом деятельности которого является разведение свиней. Почти 72% его акций принадлежат ЗАО «Елабужский пищекомбинат», гендиректор которого Ярослав Пурий. По данным из открытых источников, держателями акций ЗАО являются двое граждан России. Кто именно — не раскрывается.
Зубы на полку не положат
По данным открытых источников, дочь Ильшата Гафурова, Диляра Камалова, числится в соучредителях ООО «Татнефтетехнологии». Выручка этой компании, занимающейся научными исследованиями, в 2020 году составила 16,2 млн рублей, чистая прибыль — 2,16 млн. Камаловой и директору научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрию Штырлину принадлежат в фирме самые большие доли — по 25%, а некоему Ильдару Ниловичу Камалову — 10%.
Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», Диляре Камаловой также принадлежат 33% в ООО «Проф-Инвест», специализирующемся на аренде и управлении недвижимостью (уставный капитал — 177,8 тыс. рублей), 51% в упомянутом выше ООО «Инвестстрой» и 50% в сети стоматологических клиник «Витар» (вторая половина предприятия принадлежит ее сестре Гульнаре Гафуровой). По итогам 2020 года выручка ООО «Витар» составила 21,8 млн, а чистая прибыль — 3,74 миллиона.
Диляра Камалова, Ильдар Камалов, Ильдар Ашрафзянов и проректор по финансовой деятельности КФУ Ришат Газизуллин — члены совета директоров ОАО «Елабужская керамика». Эта компания завершила 2020 год с выручкой в 213,33 млн рублей и чистой прибылью в 2 млн, а ее чистые активы оценивались на конец 2020-го в 22,8 млн. Владельцы «Елабужской керамики» — гафуровское ООО «Инвестстрой» (50%), Венера Гафурова (25%) и ООО «Елабугастройсервис».
Стоматология — «конек» семьи Гафуровых: ЗАО «ЕПК», к которому имеет отношение супруга экс-ректора КФУ, владеет 25% акций сети «Алстом», заработавшей в 2020 году почти 63,5 млн рублей (чистая прибыль составила 2,4 млн). А родной брат Ильшата Гафурова, Ленар Гафуров, является совладельцем с долей в 50% стоматологической клиники ООО «Дантел» (выручка от продажи на конец 2020 года — 14,8 млн, чистая прибыль — 3 млн рублей).
Кроме того, у Ленара Гафурова в собственности несколько предприятий, занимающихся управлением жилым фондом Елабуги. Его доля в ООО «Домуправ» — 66%, «Домуправ-1» — 67%, «Домуправ-2» — 66%. Выручка этих компаний по итогам 2020 года на круг превысила 52 млн рублей, чистая прибыль — 9 миллионов.
«Правая рука» и богатый фонд
До 2010 года Газизуллин работал в Елабуге. Согласно информации на сайте КФУ, он начинал карьеру специалистом экономического отдела елабужского Комитета по управлению коммунальным имуществом, в 2001—2003 гг. был директором городского Фонда финансовой поддержки малого предпринимательства, затем директором Целевого бюджетного инвестиционного фонда, а в 2006—2008 гг. — председателем палаты перспективного социально-экономического развития Елабужского муниципального района. Следующая должность — гендиректор МУП «Управляющая компания» в Елабуге — оттуда он и ушел в университет.
В 2019 году земляк Ильшата Гафурова был назначен проректором по финансовой деятельности КФУ. По итогам 2020 года чистые активы управляемого Газизуллиным фонда попечителей составили почти 17,2 млн рублей, чистая прибыль — 105 тысяч.
Семейный доход в 400 млн, «усадьба» в Габишево и квартира в Испании
Согласно декларации о доходах ректора КФУ, депутата Государственного совета РТ Ильшата Гафурова, за 2020 год он лично заработал 17,948 млн рублей, его супруга — 1,628 миллиона.
Однако это лишь часть семейных доходов, причем не самая главная. По самым скромным оценкам, выручка компаний, принадлежащих семье и приближенным арестованного экс-ректора КФУ, в 2020 году превысила 381 млн рублей, а чистая прибыль — 22 миллиона.
В собственности у Ильшата Гафурова — три земельных участка общей площадью 11,64 тыс. кв. м и три жилых дома — 607,4 кв. м, 162,4 кв. м и 84,6 кв. м, которые, по данным из открытых источников, расположены на соседних земельных участках в селе Габишево Пестречинского района — этакое подобие крупной «усадьбы» в престижном месте, вблизи Мохового озера. Кроме того, экс-ректор владеет квартирой площадью 54,4 кв. м и иным недвижимым имуществом площадью 36 кв. м. В пользовании Гафурова — квартира площадью 367,4 кв. м.
Супруга Гафурова также владеет недвижимостью — тремя квартирами. Двумя в России, площадью 51,2 и 364 кв. м, и одной в Испании — площадью 129,3 кв. м (у Венеры Гафуровой в ней доля — 1/3).
Иными словами, даже при самом неблагополучном исходе событий для фигуранта громкого дела по обвинению в заказном убийстве бедствовать отстраненному ректору КФУ и его близким не придется. «Золотой парашют» Гафуровы себе обеспечили.
комментарии
Наука завершает переход на женские рельсы.
Мужикам нечего делать в образовании и науке - отчеты лучше пишут женщины.
И секретарши лучше получаются из женщин.
Вот мужик и занялся бизнесом, отдав на откуп образование и науку женщинам.
И, похоже, так практически везде.
Но бизнес надо вести не нарушая Закона.
Впрочем, будучи ректором, он был честным бизнесменом, Законов, похоже, не нарушал.
Всё его университетское близкое окружение просто в восторге от его ректорской деятельности.
Ну а преподавательницы, профессорши и доцентши, как могли, занимались "образованием и наукой", тоже потихоньку предаваясь бизнесу, как это общепринято в мировом масштабе.
Формально.
Но относится.
КФУ получило огромное количество не только образовательных грантов, но и научных.
На многие десятки миллиардов рублей.
Выпускники КФУ определяют лицо современных российских образования и науки.
Расцвет образования и науки в РФ произошел во многом благодаря Казанскому (Приволжскому) Федеральному университету.
Телевизионные ролики телевидения КФУ убедительно это доказывают.
Особенно телепередача, посвященная 60-летию ректора КФУ.
Но почему-то имеющие научные степени доктора наук и ученые звания профессора.
Все осужденные в Казани (и не только) в системе образования и науки мошенники-"бизнесмены", ректора, проректора, зав.кафедрами на судах кичились этими регалиями.
А что делать?
Университеты часть общества, и ныне самая зависимая часть общества.
По сути профессора превращены в современных университетах в секретарш, которые должны быстро выполнять все (все!) требования своего работодателя.
Главным критерием успеха в образовании и науки стало количество денег, заработанных профессором.
Ну и ещё количество (а не качество, т.е. не новые знания, не результат) публикаций.
И давно произошел "естественный" отбор профессоров - ими стали "бизнесмены", умеющие зарабатывать деньги, путем получения грантов из гос.бюджета.
Самый яркий пример - герой публикации.
И так по всем университетам.
И не только российским.
Во всех университетах мира такая же ситуация.
И это "нормально" для современной цивилизации всеобщего потребления, где основными квалифицированными потребителями являются женщины, которые совершают более 80% всех покупок.