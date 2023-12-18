Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о расширении границ Казани

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В границы Казани официально включат похоронный комплекс «Курган», спортивный биатлонный комплекс «Динамо» и «Научный городок». Соответствующие изменения одобрены в первом чтении депутатами Государственного совета Татарстана в республиканский закон «О границах районов в городе Казани». В результате численность столицы региона увеличится на 600 человек.

С законодательной инициативой о расширении границ Казани выступил первый замглавы Казани Денис Калинкин. В самом начале он предупредил, что указанные объекты де-факто выведены из границ муниципалитетов, прилегающих в Казани, а сейчас требуется закрепить их в границах столицы Татарстана.

— Предлагается включить в границы районов Казани территорию похоронного комплекса «Курган», спортивного комплекса «Динамо» и «Научного городка», которые в настоящее время уже являются территориями города, — доложил первый заместитель главы столицы Татарстана Денис Калинкин.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

По его словам, территория похоронного комплекса «Курган» включена в границы Казани законом Татарстана от 13 июля 2018 года из состава Кощаковского сельского поселения Пестречинского района республики, а комплекс «Динамо» — региональным законом от 21 июля 2020 года из границ Матюшинского сельского поселения Лаишевского района, «Научного городка» — законом от 4 октября 2022 года из состава Высокогороского сельского поселения.

В результате спорткомплекс «Динамо» включили в Приволжский район Казани, «Курган» и «Научный городок» — в Советский район. Он напомнил, что 20 января 2022 года проведены публичные слушания по вопросам изменения границ Казани, а 30 ноября 2023-го получено положительное сводное заключение кабмина Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Численность Советского района Казани за счет принятого решения увеличится на 600 человек — до 340 тысяч, а Приволжского и Вахитовского районов не изменится, уточнил Денис Калинкин. При этом границы избирательных округов не изменятся, подтвердил представитель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.



О планах Госсовета Татарстана рассмотреть в четвертом квартале вопрос о расширении границ районов Казани «Реальное время» писало в октябре. Документ депутаты Казанской городской думы просили рассмотреть своих коллег из парламента еще в прошлом году. Они же и разработали документ



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Луиза Игнатьева