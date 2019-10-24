Татарстан бросит на борьбу с раком 6,6 миллиарда

Госсовет Татарстана рассмотрел в первом чтении бюджет-2020 и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Бюджет Татарстана и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) приняли в первом чтении депутаты Госсовета республики. Откуда в главном финансовом документе региона взялся внешний долг в 16,5 млрд японских йен, как профинансируют обещанную на выборах татарстанцам программу по ремонту придомовых территорий «Наш двор» и за счет чего в 2020 году втрое увеличатся расходы ТФОМС на лечение онкозаболеваний — в репортаже «Реального времени» с четвертого заседания республиканского парламента шестого созыва.

Прогноз — позитивный



Доклад о прогнозе социально-экономического развития Республики Татарстан на 2020-й и ближайшие годы министр экономики РТ Фарид Абдулганиев начал, отметив непростую экономическую обстановку в мире. Но сразу же заметил, что, несмотря на сложность ситуации, объем валового регионального продукта в январе — сентябре 2019 года составил в Татарстане 2,102 трлн рублей, и ожидается, что по итогам года он превысит 2,552 трлн.



Министр сообщил, что прогнозируется дальнейший рост индекса промышленного производства и сельского хозяйства.

— Рост экономической активности в 2020—2024 годах будет обеспечиваться в первую очередь увеличением объемов промышленного производства в обрабатывающих отраслях. По итогам текущего года индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 101,5 процента, объем отгруженной продукции составит 2,741 трлн рублей.

Абдулганиев отметил крупные инвестиционные проекты, которые должны способствовать росту экономического развития республики

Надежда на инвестпроекты

Абдулганиев отметил крупные инвестиционные проекты, которые должны способствовать росту экономического развития республики: производство высококачественных товарных бензинов, которое в итоге позволит увеличить мощность переработки нефти в Татарстане.

Среди проектов, которые будут способствовать развитию агропромышленного комплекса, министр перечислил стройку шампиньонного завода в ОЭЗ «Алабуга», модернизацию и расширение производства на Казанском молочном комбинате, возведение завода по производству масла и сыра в Алькеевском районе. В последнем муниципалитете в 2020 году начнут строить еще и мельничный комплекс, а в 2021-м завершат возведение молочных комплексов в 15 районах республики.

Напомнил он и о новой ОЭЗ — «АлмА», заявку на которую Татарстан направил в российское Минэкономразвития. Напомним, ее планируется создать на территории сразу трех районов республики — Альметьевского, Нижнекамского и Лениногорского, где «главным стратегическим инвестором и партнером» станет АО «Татнефть». Объем финансирования создания объектов инфраструктуры ОЭЗ «Алма» должен составить более 28,5 млрд рублей, а объем инвестиций резидентами к 2025 году — 67,9 млрд. В зоне планируется разместить 1 400 резидентов и создать 40 тысяч новых рабочих мест.

— Что касается передачи полномочий по ОЭЗ «Иннополис», то Министерство экономики традиционно отвечает за развитие преференциальных зон: ТОСЭРы, ОЭЗ, моногорода, — отметил Фарид Абдулганиев. — Министерство экономики является центром ответственности по подпрограмме развития рынка интеллектуальной собственности, поэтому принятие такого решения правительством закономерно.



Радик Гайзатуллин перечислил основные технико-экономические характеристики проекта бюджета Республики Татарстан

Чем закроем дефицит?

Министр финансов Радик Гайзатуллин перечислил основные технико-экономические характеристики проекта бюджета Республики Татарстан. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета республики на 2019 год заложен в сумме 264,819 млрд рублей, общий объем расходов — 267,962 млрд. Прогнозируемый дефицит бюджета 2020 года — 3,143 млрд.

Бюджет на 2021 год составлен с прогнозируемым объемом доходов 270,033 млрд, на 2022-й — 272,339 млрд. Объем расходов на 2021 год предполагается в сумме 272,842 млрд, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7,14 млрд. На 2022 год расходы прогнозируются в сумме 274,97 млрд, в том числе условно утвержденные — 14,52 млрд. Дефицит бюджета на 2021 год заложен пока в сумме 2,809 млрд, на 2022—2021 годы — 2,631 млрд.

Как пояснил Радик Гайзатуллин, отвечая на вопросы депутатов, источником покрытия дефицита должны стать «остатки на начало года».

Живо заинтересовались депутаты и новой строкой в бюджете республики: в законопроекте предлагается утвердить по состоянию на 1 января 2021 года верхний предел государственного внутреннего долга в сумме 83,7 млрд рублей, а также верхний предел государственного внешнего долга в сумме 16,513 млрд японских иен.

На вопрос, откуда вообще у Татарстана взялся внешний долг, министр ответил, что он складывается из прямых бюджетных кредитов и гарантий по ним и теперь будет отражаться в бюджете.

Николай Рыбушкин поинтересовался, нашла ли финансовое отражение в бюджете обещанная в ходе предвыборной кампании программа «Наш двор»

Член фракции «Единая Россия» Николай Рыбушкин поинтересовался, нашла ли финансовое отражение в бюджете обещанная в ходе предвыборной кампании программа «Наш двор». Радик Гайзатуллин пояснил, что программа финансируется не из бюджета, а из других источников (как уже было заявлено, на эти цели направят 50 млрд рублей из дивидендов «Татнефти», — прим. ред.).

Последний вопрос министру финансов задал депутат Владимир Вавилов. Напомнив о росте числа онкозаболеваний, он спросил, как просчитывалась перспектива, связанная с сокращением расходов на здравоохранение, и не приведет ли это снижение к росту смертности. Радик Гайзатуллин заверил, что все просчитано и пообещал по возможности предоставить расчеты.

В итоге депутаты пришли к заключению, что проект бюджета сбалансирован и социально-направлен: социально-значимые расходы составляют в нем более 70% от всех расходов. Законопроект о бюджете приняли сегодня в первом чтении. Поправки к нему будут приниматься до 3 ноября.



Руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов напомнил о болевых точках: платных услугах здравоохранения, «абонентской плате» за детсад, а потом предложил «помочь Челнам выкупить эти автобусы», имея в виду проблемы набережночелнинских перевозчиков с оплатой лизинга. Впрочем, ничего нового предводитель красных предложить по поднятым проблемам не смог.



В итоге депутаты пришли к заключению, что проект бюджета сбалансирован и социально-направлен: социально-значимые расходы составляют в нем более 70% от всех расходов

На онкологию подкинули федералы

Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова доложила депутатам содержание законопроекта.

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2020 год составит 57,675 млрд рублей. Предполагается, что за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в Территориальный фонд в 2020 году поступит 48,073 млрд рублей, из бюджета Республики Татарстан — 8,715 млрд.

Размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2020 год предполагается установить в сумме 6,176 млрд рублей.

Мифтахова подчеркнула, что расходы ТФОМС на онкологическую помощь за последние 6 лет, в связи с ростом заболеваемости, выросли в 3,5 раза. А возможность поднять расходы, по ее словам, обеспечили поступления из федерального бюджета: «Выделяются целевые средства на дорогостоящую химиотерапию».

Сумма расходов на онкологическую помощь в 2020 году прогнозируется в размере 6,6 млрд рублей, сообщила она, подчеркнув, что не более 75 процентов из этой суммы должны направляться на химиотерапию. А 768 млн рублей предполагается направить на паллиативную медицинскую помощь.

Напомним, в 2018 году за высокую смертность от рака раскритиковал Татарстан полпред ПФО Игорь Комаров на совещании в Доме правительства РТ, где обсуждались планы реализации майских указов президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития России. Комаров особо подчеркнул, что ухудшение ситуации наблюдается на фоне непрекращающихся финансовых вливаний в переоснащение медицинской отрасли региона.

