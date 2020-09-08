Михаил Виноградов: «Часть избирателей-лоялистов немножко устала от голосования»

Глава фонда «Петербургская политика»: о губернаторских выборах, протестах в Башкирии, конкуренции Уфы с Казанью и переписи населения

Фото: Ринат Назметдинов

Вторых туров на предстоящих губернаторских выборах в России, скорее всего, не будет, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В интервью корреспонденту «Реального времени» он рассказал, почему некоторые кандидаты в главы регионов отказались выдвигаться от «Единой России». Кроме того, наш собеседник поделился своим мнением относительно конфликта вокруг шиханов в Башкирии и смены позиции Радия Хабирова. Политолог назвал тревожным прецедент с «Башкирской содовой компанией» на фоне слухов о предстоящей волне «раскулачиваний». Также Виноградов высказался об отношениях Татарстана с Башкортостаном и предстоящей переписи населения.

«Полуофициальный прогноз: вторых туров не будет»

— Михаил Юрьевич, в выходные состоятся выборы 18 губернаторов. В каких регионах может произойти существенная борьба за кресло главы, со вторым туром, политическими интригами?

— Прогнозы довольно неодинаковы. Потому что, с одной стороны, период пониженного рейтинга власти по-прежнему сохраняется. И часть избирателей-лоялистов немножко устала от голосования: только что они волеизъявлялись по 1 июля (голосование по поправкам в Конституцию РФ, — прим. ред.). С другой стороны, далеко не везде были зарегистрированы сильные кандидаты-конкуренты. И три дня и три ночи голосования оставляют определенный зазор для административной коррекции. Хотя во всех регионах традиции совершенно разные. Полуофициальный прогноз: вторых туров не будет. Сейчас наибольшие ожидания связаны с рисками в Архангельской и Иркутской областях — оба региона, где принято быстро «съедать» губернаторов, и они были одними из рекордсменов в ротации губернаторов в девяностые-нулевые-десятые годы.

— Почему наметился такой тренд, когда часть губернаторов, будучи членами «Единой России», идут на выборы самовыдвиженцами?

— Это старая история: иногда бренда «Единая Россия» принято стесняться. Эта история была во все годы. Хотя необходимости в этом подчас нет. Когда в Коми проходят выборы одновременно Госсовета и главы республики, это создает некоторые риски для обеих кампаний. Но у части членов «Единой России» есть стереотип, что партия тяготит. Неслучайно на плакатах и листовках кандидатов «Единой России» уже много лет логотип партии стоит очень мелко и незаметно. У большого количества кандидатов существует стереотип, что база «Единой России» электорально уже, чем база власти. Насколько это справедливо, тут можно спорить.

— Почему на губернаторских выборах решили отказаться от электронного голосования?

— Есть очевидная проблема уровня доверия населения к электронному голосованию. И без того есть фактор трех дней голосования, который тоже вызывает большие вопросы. При всем удобстве электронного голосования, мы все наблюдали обсуждения в Центризбиркоме, где эксперты громили доводы ЦИКа о том, что все прозрачно. Все-таки ощущение, что кто-то в последний момент может нажать «нужную» кнопку — такие тревоги есть у общества и экспертов. И это приходится принимать во внимание. Здесь удобство против доверия.

Фото Максима Платонова

— В прошлом году вы отметили высокую явку на выборах в Госсовет Татарстана. Ожидаете ли вы в этом году высокую «посещаемость» на выборах президента республики?

— Я не видел социологии. Но исторически явка в Татарстане высокая. Выборы, которые в Татарстане воспринимаются как политически и символически знаковое событие, а также хорошая погода вовсе не препятствуют высокой явке. Пока нет признаков слома традиций высокой явки в Татарстане.

«В Башкирии исторически немало протестов»

— Последние недели мы наблюдали за ситуацией в Башкирии вокруг шихана Куштау. Почему Радий Хабиров, который ранее выступал на стороне «Башкирской содовой компании», перешел на сторону протестующих?

— Настолько смешались конфликты — социальный, имиджевый и корпоративный, что сейчас уже не понять, что первично, а что нет. Но в целом это такая тревожная история: то власть давит протестующих, то пользуется ими для сведения корпоративных счетов. Потому что есть очевидная проблема, связанная с сырьем. Для «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке эта тема чувствительна, особенно для работников, для города и бюджета республики. Хотя есть споры о том, какие были вливания БСК в бюджет республики.

Фото soda.ru

— Насколько мне известно, вы были на «Соде».

— Да, был достаточно давно. Но это вне контекста конфликта. Это было в рамках экскурсии по Стерлитамаку…

С одной стороны, Хабиров попал в федеральную повестку. Видно, что он стремится в ней присутствовать как руководитель нового типа. С другой стороны, развязка этого конфликта довольно противоречива по последствиям.

— Вы изучаете рейтинги губернаторов. Как сказался на позициях Радия Хабирова кейс с шиханами?

— Мы выпускаем рейтинги регионов. Тактически сам по себе конфликт снизит уровень устойчивости регионов за август. Дальше мы увидим, меняется ли стиль башкирских властей, начинается ли масштабный передел собственности, который легко перекидывается на другие отрасли, или это локальная история, которая так или иначе будет быстро урегулирована. От этого зависит честь и репутация эффективности властей Башкирии, по крайней мере, в экспертных оценках. Давайте посмотрим.

Фото Тимура Рахматуллина

— Разделяете ли вы мнение тех экспертов, которые считают, что предыдущий глава Башкортостана Рустэм Хамитов поплатился своим креслом из-за нежелания отдавать шиханы?

— Мне кажется, это упрощение. Во-первых, передача шиханов в этом случае произошла бы гораздо быстрее. А Хабиров уже почти 2 года возглавляет Башкортостан. Во-вторых, многие говорили, что у Хамитова не было особой мотивации идти на выборы на следующий срок. Многие эксперты его воспринимали как переходную промежуточную фигуру. Поэтому я бы не сказал, что замена Хамитова была такой спецоперацией, по масштабности соизмеримой с заменой Рахимова.

— Почему на долю Хабирова вылилось столько экологических протестов: карьер в Сибае, шиханы и БСК, теперь Салават-совхоз на хребте Кырктытау против «Русской медной компании», плюс другие карьеры в Зауралье?

— В Башкирии исторически немало протестов. В свое время были протесты вокруг «Кроношпана». Я даже в Уфе был в лагере протестующих, заходил туда, общался. При всей такой засушенности повестки, если смотреть, внимательнее, такого рода проявления в Башкирии всегда существовали, связано ли это с экологической проблемой, корпоративными конфликтами или в связи с тем, что политическая энергия не всегда находит выхлоп в рамках закрытой политической системы. Наверное, все эти причины играют свою роль.

Фото vk.com/saveshihan

— Можно ли считать кейс с БСК началом новой волны «раскулачиваний»?

— Не хотелось бы так думать. Это как в спортивном тотализаторе вы ставите либо на наиболее вероятный результат, либо на тот, за который вы болеете. Трудно сказать. Прецедент по-своему тревожный. Но в последнее время было немало тревожных событий в разных сферах.

— Осталось ли в республике влияние первого президента Башкирии Муртазы Рахимова и экс-главы региона Рустэма Хамитова?

— Влияния Хамитова я не вижу. Я достаточно давно не был в республике и сейчас не могу оценить ситуацию. В свое время Рахимов был заметен в спортивном мире вокруг хоккейного клуба «Салават Юлаев». С другой стороны, это достаточно возрастной политик. Для него психологически значим был уход Хамитова. Там очевидно история его отношений с Хабировым была насыщенной. Не знаю, как они выстроились сегодня, но так или иначе Рахимов всегда выглядел человеком, у которого есть собственная миссия по отношению к республике, и это бывает не так часто.

Фото Максима Платонова

«И Хабирову, и Минниханову нравятся их аккаунты»

— Фонд «Петербургская политика» признавал Минниханова и Хабирова одними из лучших блогеров-губернаторов (наряду с Собяниным). В чем сильные и слабые стороны постов каждого из них?

— Я подписан на их «Инстаграмы», но не сильно слежу за ними. По Хабирову видно, что он сам неравнодушен к ведению собственного аккаунта. Ему нравится быть такой публичной фигурой на виду. Но для актуальной оценки с момента издания этой публикации смогли смениться вплоть до тех людей, которые ведут эти аккаунты. Поэтому я не могу сказать по состоянию на сегодня. По крайней мере, их аккаунты всегда были достаточно стильными, соотносились с текущей повесткой. Было видно, что и Хабирову, и Минниханову нравятся их аккаунты.

— Можно ли считать демонстративные теплые встречи Минниханова в Уфе и Хабирова в Казани налаживанием отношений между Татарстаном и Башкортостаном — от конкуренции к сотрудничеству?

— Я не считаю, что конкуренция и сотрудничество — взаимоисключающие понятия.

— Почему Хабиров на начальном этапе использовал риторику конкуренции с Казанью?

— Ревность и зависть — это вообще качества, которые движут человечество вперед.

— То есть вы считаете это ревность со стороны Радия Фаритовича?

— Ревность к Татарстану со стороны Башкортостана исторически существует. Она создана не Хабировым. И это совершенно нормально. Ничего плохого в том, чтобы соотноситься с соседями нет. А дальше — уже вопрос реалистичности оценок.

Фото: pobedarf.ru

— В следующем году ожидается перепись населения. В Башкирии татары опасаются, что их запишут башкирами, тем самым поправив статистику в пользу титульной нации. Насколько такие страхи обоснованы?

— Мы не знаем механику того, как будет осуществляться собственно перепись. Понятно, что эта тема попыток переписывания этносов довольно чувствительна. Если страхи и тревоги есть, наверное, не поздно сделать этот процесс более прозрачным. Эта тема всегда чувствительна для таких республик с двусмысленностью в межэтнических отношениях.

— Тогда как сделать этот процесс прозрачней?

— Надо смотреть на ситуацию для того, чтоб найти технологическое решение. Если поставить такую цель, можно повлиять на контроль над процессом. Иначе мотивировать тех, кого переписывают, на контроль того, что напишут, как наблюдение на выборах, мягко говоря, не дает стопроцентного результата, но иногда выступает психологическим ограничителем.