Ударная пятилетка: парламентарии в авторитете, депутаты-прогульщики и «татаро-монгольское иго»

Фарид Мухаметшин рассказал об итогах работы республиканского парламента V созыва

Фото: Олег Тихонов

Госсовет Татарстана, «авторитет которого растет», могут ожидать структурные изменения после выборов. Об этом узнал корреспондент «Реального времени», побывавший на брифинге с председателем регионального парламента Фаридом Мухаметшиным. Во время встречи с журналистами спикер обличал депутатов-прогульщиков, высказывался о татарском языке и Дне освобождения от татаро-монгольского ига. Подробнее — в нашем материале.

«Авторитет Госсовета, извините за нескромность, растет»

Сегодня глава законодательной ветви власти Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с журналистами и отчитался о работе Госсовета республики V созыва.

Как сообщало «Реальное время», Государственный совет Республики Татарстан за пять лет провел 49 заседаний (рассмотрели 1989 вопросов), 50 заседаний президиума Госсовета (рассмотрено 220 вопросов, принято 275 постановлений). Президент республики Рустам Минниханов подписал 561 закон, не отклонив ни одного законопроекта.

По словам Мухаметшина, тесное сотрудничество с президентом РТ, прокуратурой, надзорными органами до принятия закона и «профессионализм депутатов» позволили принять качественные законы, которые не были отклонены. Это, в свою очередь, позволяет избежать судебных разбирательств и противостояний, находя компромисс между разработчиками законопроекта и теми, кто его принимает.

— Мы работали над теми законопроектами, которые востребованы жизнью, — подчеркнул Мухаметшин. — Главной задачей было создание и улучшение комфортных условий жизни, а также удержание экономического вектора РТ в социально-экономическом развитии.

Фарид Мухаметшин встретился с журналистами и отчитался о работе Госсовета республики V созыва. Фото gossov.tatarstan.ru

Спикер парламента назвал важными законопроекты, касающиеся охраны общественного порядка, ограничения продажи алкогольной продукции, продовольственной безопасности (поддержка сельского производителя), помощи пенсионерам и семей с детьми, самозанятых, самообложения.

Он отметил, что во время работы созыва депутаты применили новый инструментарий — обращались к избирателям и получили около 200 предложений. Парламентарии также рассмотрели 62 тыс. обращений и жалоб граждан, общественных организаций (в том числе через интернет-приемные).

— Авторитет Госсовета, извините за нескромность, растет, — добавил Фарид Мухаметшин. — Субъекты РФ обращаются к нам, поддерживают наши инициативы. А с 36 субъектами РФ подписали соглашения и протоколы.

Вместе с тем он сообщил, что в «наследство» от четвертого созыва досталось два законопроекта, которые до сих пор находятся в работе. Сейчас в «листе ожидания» парламентариев находятся 11 законопроектов, «разгребать» которые, вероятно, придется уже депутатам шестого призыва.

«Изучение татарского языка в таком объеме, может быть, и не нужно»

Вопрос обязательности изучения родных языков в школах до сих пор будоражит общественность в регионах. После высказываний президента РФ Владимира Путина о добровольном принципе и последующей реакции государственных органов в информационном пространстве разгорелись споры об объемах присутствия «туган теле» в учебных заведениях Татарстана, Башкортостана и других республик. И эта весьма болезненная тема не обошла стороной татарстанских законодателей.

Вопрос обязательности изучения родных языков в школах до сих пор будоражит общественность в регионах. Фото Максима Платонова

— Необходимо учитывать, что в Татарстане два государственных языка. Мы согласились с тем, что в республике преподавание татарского языка для нетатар очень затруднено учебной программой. И для русского, чуваша, мордвина изучение татарского языка в таком объеме, может быть, и не нужно. Нужна разговорная речь, более простое обучение через учебники, — заявил спикер.

Он напомнил, что первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым инициирована программа полилингвальной школы в трехъязычном образовании. К 2022 году в Татарстане появится шесть полилингвальных образовательных комплексов. Два из них будут в Казани и по одному — в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

— Думаю, в целом по стране этот путь будут проходить и другие субъекты РФ, — добавил Мухаметшин. — Никто не хочет отказываться от родного языка. Все, безусловно, должны знать русский, но много желающих изучить дополнительно английский, французский или немецкий языки, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

А было ли «татаро-монгольское иго»?

Журналистов интересовала инициатива установить новую памятную дату: 11 ноября — День освобождения от татаро-монгольского ига (как вариант — День окончания Великого стояния на реке Угре). С таким предложением ранее выступил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»). Позже губернатор региона Анатолий Артамонов сообщил, что такой законопроект направлен в регионы страны.

По мнению автора законопроекта, произошедшее осенью 1480 года является «значительным и памятным событием» в истории страны. И Русское государство (с центром в Москве), освободившись от «татаро-монгольского ига», обрело свою независимость. А установление нового дня, по задумке, должно способствовать укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории. Надо заметить, что ряд историков, в частности казанских, вообще сомневаются в существовании «ига».

Журналистов интересовала инициатива установить новую памятную дату: 11 ноября — День освобождения от татаро-монгольского ига (как вариант — День окончания Великого стояния на реке Угре). Фото svt-tikhon.ru

Фарид Мухаметшин ответил, что татарстанским депутатам такой законопроект еще не поступил.

— Мы владеем этой ситуацией, — подчеркнул он. — И Конгресс татар активно подключился, чтоб этот вопрос не поднимали на такой уровень и не раскалывали общество. Поступит законопроект — мы обязательно выскажемся. Нам надо его внимательно прочитать, узнать суть этой «проблемы», как они считают. Его пока внесли в Государственную думу. И он должен быть направлен субъектам Российской Федерации.

Депутаты-прогульщики

Кроме того, Мухаметшин, продолжая тему о дисциплине депутатов, начатую Юрием Камалтыновым, подтвердил, что контроль над парламентариями был значительно усилен. Все заседания Госсовета и его комитетов набирали кворум.

— Но есть те, кто регулярно в силу разных причин пропускали, — Равиль Зиганшин (пропустил 39 заседаний), Роберт Мусин (40), Ринат Ханбиков (24), Алмаз Шарипов (20). Кто-то задержан, кто-то под следствием. Равиль Зиганшин в силу не оправдывающих его причин находился на пике строительства крупных объектов, стадионов в Самаре, Саратове, Казани и космодрома. Он находился в режиме бесконечных перелетов и совещаний, и ему нужно было уложиться в сроки, — заявил Мухаметшин.

Депутат, пропустивший заседание парламента по неуважительной причине, приглашается в комиссию по этике Госсовета. И с ним проводится профилактическая беседа.

Отметим, Равиль Зиганшин возглавляет ПСО «Казань». Роберт Мусин был руководителем рухнувшего «Татфондбанка» и находится под домашним арестом. Ринат Ханбиков руководит АО «Газпром межрегионгаз Казань», судится за АО «Аммоний». Алмаз Шарипов — бывший гендиректор «Набережночелнинского комбината хлебопродуктов».

Роберт Мусин, пропустивший 40 заседаний Госсовета РТ, находится под домашним арестом

Новый созыв, новые должности

Не обошли стороной и предстоящие выборы в Госсовет. Голосование пройдет 8 сентября 2019 года. И новый состав (шестой созыв) будет избран на ближайшую пятилетку. Однако Мухаметшин не стал комментировать информацию о будущем распределении должностей в парламенте. Например, прессу интересовал вопрос о возможном посте вице-спикера для Марата Ахметова, который сейчас возглавляет Минсельхоз РТ. На сегодняшний день заместителями председателя Госсовета являются Юрий Камалтынов, Римма Ратникова и Татьяна Ларионова.

— Пусть успешно пройдет избирательная кампания. Слава Богу, есть депутаты, которых будем рассматривать, если изберемся. Конечно, хотелось бы, чтоб сохранилась преемственность. Востребованность на обновление, безусловно, есть, — заметил Мухаметшин.

Однако он не исключил, что в парламенте может измениться количество комитетов. На сегодняшний день в Госсовете работают семь профильных комитетов. После выборов их «может быть и пять, и восемь».

Вместе с тем законодатели не планируют вносить дополнения в Конституцию РТ или рассматривать изменение должности президента республики, поскольку основной закон республики «был выверен в рамках российской Конституции по всем статьям и нормам».