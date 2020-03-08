Татьяна Ларионова: «Возрождение наследия Татарстана за эти 10 лет стало общенародной задачей»

Исполнительный директор Фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана — о ежедневных уроках жизни от Шаймиева, воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери и проекте полилингвальных комплексов

Фото: Олег Тихонов

10 лет назад, в феврале 2010 года, указом президента Татарстана была учреждена некоммерческая организация «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан». Целями ее заявлялись, в частности, содействие возрождению и развитию Болгарского музея-заповедника, государственного музея «Остров-град Свияжск», других памятников истории и культуры Татарстана, и, разумеется, привлечение необходимых для этого финансовых средств. О том, что и как было сделано фондом за это десятилетие, «Реальному времени» рассказала исполнительный директор фонда, заместитель председателя Государственного совета РТ Татьяна Ларионова.

«Были обида и непонимание. И одновременно — уверенность в результатах проделанной работы и желание отстоять правоту»



— Татьяна Петровна, какие слова приходят вам на ум, когда вы оглядываетесь на прошедшие 10 лет? Какой год остался в памяти как самый трудный для фонда, какой — как самый удачный? Почему?

— Какие слова приходят на ум? Люди, конечно. Работа. И результаты.

Люди, причем потрясающие — археологи и ученые, реставраторы и строители, проектировщики, инвесторы и благотворители, сотрудники музеев и экскурсоводы, жители и туристы. Те, кто вместе с нами прикоснулся к истории Болгара и Свияжска, исламскому богословию и православному собору Казанской иконы Божией Матери. Кто все эти годы «от души и для души» преображали наши исторические святыни.

Работа, безусловно, созидательная. У нас сформировалась работоспособная команда специалистов, которая за 10 лет изучила, освоила, применила на практике все принципы, подходы, правила реставрации и воссоздания культурного наследия. Первыми всегда были ученые и археологи, наш Казанский федеральный университет. Сегодня их бесценный опыт востребован по всей стране. Спасибо ГУП «Татинвестгражданпроект». Кстати, многие объекты они проектировали на благотворительной основе. Каждый проект уникален и интересен. Огромная благодарность всем организациям, которые в любую погоду, подчас в труднейших условиях, профессионально решали поставленные перед ними задачи.

Каждый год был по-своему трудным и одновременно результативным. У каждого года из прожитых фондом лет свои воспоминания, особенности, сложности и радости. Каждый год был созидательным. Низкий поклон всем, кто вложил в Возрождение знания, труд, отношение, реализовал наши смелые планы.



Фото Михаила Козловского

То, что нам удалось включить и Болгар, и Свияжск в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — это особый результат, особая победа. Такое ранее в России не удалось сделать никому, мы единственный регион в стране, где сразу три объекта (ранее, напомню, был включен Казанский кремль) представляют всему миру свою всемирную универсальную ценность

И результаты, вне сомнения, — убедительные! Сохранили и отреставрировали более 50 исторических объектов, построили почти два десятка новых историко-культурных сооружений, создали 28 уникальных музеев, обеспечили Болгар и Свияжск туристической, инженерной и транспортной инфраструктурой.

И конечно то, что нам удалось включить и Болгар, и Свияжск в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — это особый результат, особая победа. Такое ранее в России не удалось сделать никому, мы единственный регион в стране, где сразу три объекта (ранее, напомню, был включен Казанский кремль) представляют всему миру свою всемирную универсальную ценность. Есть чем гордиться! Есть что беречь, сохранять, приумножать.

— А какой была ваша первая мысль, когда вы узнали, что эксперты ICOMOS не рекомендовали включать городище Болгар и остров-град Свияжск в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году? Все-таки этот вопрос прорабатывался на тот момент уже на протяжении 15 лет.

— Обида и непонимание прежде всего. Одновременно уверенность в результатах проделанной работы и желание отстоять нашу правоту. Нам удалось договориться с руководством ICOMOS о специальной встрече и возможной аргументированной дискуссии. Полдня мы обсуждали замечания по древнему Болгару, еще полдня по Свияжску. Представили обоснования фотоматериалы, исторические справки по каждому вопросу. Международный эксперт Бритта Рудольф от имени ICOMOS поблагодарила нас за диалог, за нашу справедливую убежденность в праве историко-культурного наследия Татарстана войти в список самых значимых и престижных объектов мира.

Затем были консультативные миссии международных экспертов в Болгаре и Свияжске, продолжилась кропотливая работа с номинационными досье, поиск дополнительной доказательной базы и верных решений. И конечно — была победа! И Болгар, и Свияжск достойны этой победы. А трудность и сложность стали для нас настоящей школой! Мы многое познали, многому научились, приобрели силу и уверенность.

Фото heritagedevelopment.wordpress.com

Нам удалось договориться с руководством ICOMOS о специальной встрече и возможной аргументированной дискуссии. Полдня мы обсуждали замечания по древнему Болгару, еще полдня по Свияжску. Представили обоснования фотоматериалы, исторические справки по каждому вопросу

«А где людям молиться в такую погоду? Площади перед минаретами открытые!»

— Насколько детально вникает в работу над проектами фонда Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев? Вообще, расскажите на конкретных примерах о том, насколько ему интересна эта работа.

— Начну с того, что жизнью мне дарованы годы совместной работы с Минтимером Шариповичем Шаймиевым. Он гениальный политик, уникальный человек, яркая личность. Работа с ним — это постоянный поиск оптимальных решений, профессиональные дискуссии, ежедневные уроки жизни. Для него нет мелочей, нет вопросов без ответов, нет решений без должного обоснования. Он — главный идеолог всех проектов фонда.

Он очень много читает, досконально изучает материалы, связанные с историей, архитектурой, духовным значением каждого объекта.

У него потрясающая память на события, факты, предметы, детали.

Каждое совещание, каждая встреча, каждое посещение объектов — это уважительный, заинтересованный, эффективный разговор, это новая ступень в движении к намеченным результатам, к межконфессиональному и межнациональному согласию в республике, к духовности нашего общества.

Примеры? Первая рабочая поездка Минтимера Шариповича в Свияжск состоялась 4 марта 2010 года. По плану его пребывания на острове мы должны были осмотреть два монастыря — Успенский и Иоанно-Предтеченский. Участники встречи ждали Минтимера Шариповича у стен мужского монастыря, куда он должен был подъехать на машине. Неожиданно для всех он остановился у свияжской лестницы и пешком поднялся на остров, ибо именно этот путь был в то время единственным и для жителей, и для туристов. Для него это было важно! В этот день Минтимер Шарипович не ограничился посещением предлагаемых монастырских помещений, он побывал в школе, посетил разрушенный конный двор, осмотрел развалившиеся здания казенных сооружений, словом, обошел весь остров. Вместо запланированных двух часов, несмотря на снегопад, он пробыл в Свияжске четыре с половиной часа.

Но главное, что он сделал, это встретился с жителями острова. Они были недовольны, насторожены, обижены на свою судьбу. Жаловались на то, что многие проживают в бывших монашеских кельях и ветхом жилье без самых элементарных удобств. Сетовали на отсутствие какой-либо работы, высказывали опасения, что их выселят с острова, который станет достопримечательным местом для посещения туристов. Минтимер Шарипович заверил, что все, кто прописан в Свияжске, здесь же будут проживать и далее. Пообещал мужчинам работу на объектах восстановления. Предложил вместе обсуждать и решать насущные вопросы.

Фото shaimiev.tatarstan.ru

Первая рабочая поездка Минтимера Шариповича в Свияжск состоялась 4 марта 2010 года. Вместо запланированных двух часов, несмотря на снегопад, он пробыл в Свияжске четыре с половиной часа

Спустя годы остров не узнать. Проведены масштабные работы по реставрации храмов, монастырских строений, памятников гражданской архитектуры. За счет различных региональных программ построены объекты газификации, водоснабжения, городские водозаборы, очистные сооружения, дороги, появилось устойчивое тепло, бесперебойное энергоснабжение. Украшением Свияжска стали речной вокзал, набережная, скверы. Открыты фельдшерско-акушерский пункт, пункт полиции, пожарное депо. По программе переселения граждан из ветхого жилья построены 22 жилых дома. Сейчас уже никто не сомневается, что 10 лет с фондом «Возрождение» для Свияжска стали периодом расцвета острова.

Другой пример, тоже из Свияжска. В ходе очередного выездного совещания Минтимер Шарипович особо заинтересовался работой археологов. День был жаркий. Свияжск был весь изрыт, прокладывали водопровод, кабель под электричество. Любые разрытия «сопровождали» археологи, земляные работы проводил студенческий трудовой отряд. Минтимер Шарипович уточнил объемы выполняемых работ и запланированные сроки завершения, а главное, условия работы студентов и археологов. Пожалуй, любой бы удовлетворился — ответы были обнадеживающими, ребята явно понимали смысл, содержание и важность сделанного. Любой — да! Но только не Минтимер Шарипович. Неожиданно для всех он задал вопрос: «Жарко! Воды питьевой хватает?». И очень рассердился, узнав, что об этом никто не подумал. Ох и досталось же главе сельского поселения. С тех пор и в Свияжске, и в Болгаре на всех объектах было питье, вопросам питания работающих уделялось пристальное внимание.

А вот пример по Болгару. Ранняя весна, зябко, дождливо. Совещание, как всегда, напряженное, результативное. Спрашивать Минтимер Шарипович умеет! Летим на вертолете в Казань. У Шаймиева есть правило, если на вертолете, то до и после совещания внимательно осматривать происходящее с высоты. Пролетаем над минаретами — большим и малым, вдруг слышим вопрос Минтимера Шариповича: «А где же людям молиться в такую погоду? Площади перед минаретами открытые!». Так зародилась идея о строительстве Белой мечети, которая стала одной из жемчужин Древнего Болгара. Мы тогда еще не владели всеми принципами и премудростями ЮНЕСКО. А Минтимер Шарипович сразу же предложил место для строительства за пределами городища, где сегодня в любое время года верующие обращаются с молитвой к Всевышнему, многие при этом с благодарностью к фонду, что на месте добровольного принятия ислама так уважительно относятся к вере и к верующим.

Фото Михаила Козловского

Пролетаем над минаретами — большим и малым, вдруг слышим вопрос Минтимера Шариповича: «А где же людям молиться в такую погоду? Площади перед минаретами открытые!». Так зародилась идея о строительстве Белой мечети, которая стала одной из жемчужин Древнего Болгара

И, пожалуй, еще один очень характерный пример. Как-то я зашла к Минтимеру Шариповичу с просьбой обсудить подготовленные варианты благоустройства набережной Болгара. Молча, достаточно долго Минтимер Шарипович рассматривал предлагаемый материал и вдруг спросил: «Вам что больше нравится?». Я ответила. Неожиданно он поинтересовался: «А что понравится вашей Полине?». Я недоумевала, моей внучке было всего 2 года. Однако услышала: «Все, что мы сейчас делаем, это для них — детей, внуков». Надо, чтобы они это приняли, чтобы ценили и дорожили. Это их история».

Вот такой он — наш председатель попечительского совета фонда «Возрождение». Благодаря его пониманию значимости и важности проводимой работы, его авторитету, его умению предвидеть, его уникальному дару объединить вокруг себя единомышленников можно реки вспять поворачивать. Его же потенциал, характер, работоспособность нацелены на созидание. Спасибо, что он есть!

«Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери закончится в 2021 году»

— Когда будут открыты для верующих и туристов собор Казанской иконы Божией Матери и прилегающая территория? Началась ли уже роспись верхнего храма?

— С 2016 года Институт археологии Академии наук Татарстана провел крупные археологические, междисциплинарные, естественнонаучные исследования на территории Казанского Богородицкого монастыря. Площадь раскопа составила 4 198 кв. метров, а общая площадь исследований с учетом проведения археологических наблюдений, надзорных работ — 4 922 кв. метра (это 10% от общей территории монастыря).

«Татинвестгражданпроект» безвозмездно разработал уникальный проект воссоздания исторического храма. Особое значение имеют работы по восстановлению Пещерного храма, они включали в себя противоаварийные мероприятия, гидроизоляцию зоны контакта сохранившейся исторической кладки, возведение вертикальных кирпичных стен. Уникальным решением стало устройство армированной монолитной железобетонной плиты.

А Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Татарстана и казанское ООО «ЦМП» разработали научную концепцию и выполнили проект музеефикации Пещерного храма.

На сегодня завершены общестроительные и наружные работы по воссозданию собора и Пещерного храма, включая благоустройство территории, прилегающей к собору, общей площадью 16 627 кв. метров. Выполнено мощение, озеленение, наружное освещение, установка малых архитектурных форм, устройство сквера и санитарно-гигиенической комнаты для паломников. Исполком Казани провел реконструкцию прилегающей улицы Нагорной с устройством парковки для туристических автобусов.

Фото Максима Платонова

Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери — это важный этап колоссальнейшей работы по восстановлению Казанского Богородицкого монастыря

В верхнем храме предстоят работы по монтажу винтовых лестниц на хоры и устройству чугунных полов, изготовлению киотов и храмовой мебели.



Казанская и Татарстанская митрополия за счет собственных средств проводит работы по проектированию, изготовлению и установке центрального и боковых иконостасов верхнего храма собора Казанской иконы Божией Матери. Работа по росписи верхнего храма собора началась, она поручена индивидуальному предпринимателю из Ставрополя Вячеславу Валентиновичу Пахомову. Живопись храма, тем более с учетом исторического материала, требует особого подхода, тщательности и, конечно, продолжительного времени.

Воссоздание собора планируется завершить в 2021 году.

— В одном из своих интервью вы сказали, что вопрос расселения трех хрущевок (по всей видимости, для их последующего сноса), стоящих рядом с собором, не входит в компетенцию фонда. А на ваш личный взгляд, взгляд горожанина, как следовало бы поступить с этими зданиями?

— Это очень непростой вопрос. Очевидно, что многие выражают мнение, что хрущевки не являются украшением исторической части города. Но здесь живут люди!

Я хотела бы выразить огромную благодарность жителям этих домов, которые с пониманием отнеслись к неудобствам в связи с проведением строительных работ по воссозданию собора.

Уверена, вопрос возможного расселения жилых домов, прилегающих к Казанскому Богородицкому монастырю, требует взвешенного и обдуманного решения.

— В декабре прошлого года Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным поднял вопрос о федеральном софинансировании восстановления корпусов Богородицкого монастыря. Какое-то решение по этому вопросу принято?

— Воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери — это важный этап колоссальнейшей работы по восстановлению Казанского Богородицкого монастыря. Красивейший собор сегодня находится в обрамлении целого комплекса сохранившихся зданий монастыря, которые требуют ремонтно-восстановительных работ. Это здания сестринского и настоятельского корпусов, здание церковно-приходской школы, собор Николы Тульского и утраченная 60-метровая колокольня.

Данные объекты, находящиеся в пользовании или собственности Казанской и Татарстанской митрополии, ждут своего часа. Это следующий этап восстановления Казанского Богородицкого монастыря, и мы надеемся на положительное решение вопроса федеральными органами власти.

Фото Максима Платонова

Здания сестринского и настоятельского корпусов, здание церковно-приходской школы, собор Николы Тульского и утраченная 60-метровая колокольня ждут своего часа. Это следующий этап восстановления Казанского Богородицкого монастыря

«Подготовку детей к поступлению в полилингвальные комплексы будем начинать с детского сада»

— Ровно год назад фонд начал реализацию проекта полилингвальных образовательных комплексов в Татарстане. Как она проходит, есть ли трудности? Будет ли в 2020 году закончен первый этап проекта, как было запланировано?

— Да, именно год назад, завершая работу по возрождению исторического и культурного наследия Татарстана, фонд «Возрождение» совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки РТ и при одобрении и поддержке президента РТ Рустама Минниханова начал уникальный образовательный проект — строительство и создание полилингвальных общеобразовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. Как известно, их будет всего шесть: два комплекса в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге.

Все комплексы объединяет название — «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Это не случайно, ведь школы формируют детское сознание, учат жить в дружбе и согласии, воспринимать разнообразие языков и культур. Сегодня качество, конкурентоспособность образования, мотивация школьников к учебе, вера в ценность знаний, в талант, в справедливость должны служить базовым социальным лифтом. Это необходимое условие для нашего национального развития, а значит, важнейший приоритет усилий государства и общества.

Сейчас мы находимся на этапе реализации первого полилингвального общеобразовательного комплекса в Казани. Строящиеся здания школ, а это полилингвальная школа на 1 224 места со спальным корпусом по ул. Бондаренко, билингвальная школа на 800 мест по ул. Бичурина, проектируются с современными образовательными пространствами, трансформируемыми учебными кабинетами, зонами социализации, многофункциональной школьной мебелью.

15 апреля начинаем реконструкцию средней общеобразовательной школы №165. В этом здании будет начальная школа комплекса на 480 мест.

Одновременно приступаем к строительству и капитальному ремонту корпусов детского оздоровительного лагеря «Пламя» в целях создания загородного центра дополнительного образования на 270 мест для двух полилингвальных общеобразовательных комплексов Казани.

Фото tatarstan.ru

Все комплексы объединяет название — «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Это не случайно, ведь школы формируют детское сознание, учат жить в дружбе и согласии, воспринимать разнообразие языков и культур

Сегодня уже ведется работа по подготовке и переподготовке педагогических кадров, которые будут преподавать предметы на полилингвальной основе. В КФУ обучаются на би- и полилингвальной основе 265 студентов. Организован отбор студентов третьих-четвертых курсов, желающих освоить программы дополнительного профессионального образования для углубленной подготовки к преподаванию предметов на полилингвальной основе. На базе Казанского кооперативного института с января по июль этого года осуществляется переподготовка 102 педагогических работников в области совершенствования их знаний английского языка, овладения технологией предметно-языкового интегрированного обучения.



Министерством образования и науки Татарстана создаются соответствующие учебно-методические комплекты.

Подготовку детей к поступлению в эти комплексы будем начинать с детского сада, когда дети могут вобрать в себя много знаний и информации. На первом стартовом этапе проекта определили два казанских дошкольных образовательных учреждения №99 и №401, которые будут работать на полилингвальной основе. В январе этого года был завершен капитальный ремонт ДОУ №401, а в ДОУ №99 будет проводиться текущий ремонт. Начата подготовка кадров воспитателей, которые будут вести учебно-воспитательный процесс на полилингвальной основе. Исполком Казани решает вопросы совершенствования материально-технической базы этих учреждений.

С опережением на год ведется строительство полилингвальной школы на 1 224 места в Елабуге.

Если говорить о трудностях, то для нас это новый проект, который требует разностороннего изучения передового опыта лучших российских и зарубежных образовательных практик, новых подходов к строительству, применению современных строительных материалов, приобретению технологического оборудования, дизайну интерьеров и многого другого. Строятся эти школы по типовому проекту повторного применения, и поэтому возникают вопросы соответствия стоимости объектов и возможности использования новых строительных материалов. Но все эти вопросы решаемы.

Отмечу, что на объектах под руководством Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана работает высокопрофессиональная команда проектировщиков ГУП «Татинвестгражданпроект» и строителей ООО «Грань» (в Казани) и ООО «Ак таш» (в Елабуге). Все работают с большой заинтересованностью и ответственностью за результат проекта. Поэтому уверенность в том, что к августу текущего года мы успешно введем в эксплуатацию объекты первого казанского комплекса и елабужскую школу, у меня есть.

Фото tatarstan.ru

Возрождение наследия Татарстана стало общенародной задачей. Сам факт реализации таких проектов говорит и о качественно возросших возможностях республики для постановки задач принципиально нового уровня, и о духовном возрождении общества

Подводя итоги десятилетней деятельности фонда «Возрождение», хочу особо подчеркнуть, что залогом успеха созидательной работы по восстановлению и сохранению бесценного наследия нашего народа, безусловно, стала поддержка президента Татарстана Рустама Минниханова. Многие вопросы по его поручению министерствами и ведомствами решались в рамках различных федеральных и региональных государственных программ. Рустам Нургалиевич инициировал и проводил многочисленные совещания на объектах восстановления и строительства, где определялись пути решения значимых, прежде всего финансовых, вопросов.

Возрождение наследия Татарстана стало общенародной задачей. Сам факт реализации таких проектов говорит и о качественно возросших возможностях республики для постановки задач принципиально нового уровня, и о духовном возрождении общества. Пусть наши добрые дела приумножатся благополучием всех сопричастных к достигнутым общим результатам.



Рустем Шакиров