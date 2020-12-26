Татарстанские депутаты благодаря пандемии коронавируса сэкономили почти 4 млн рублей
Сэкономили 3,93 млн бюджетных рублей депутаты Госсовета РТ благодаря пандемии COVID-19, сообщил на пресс-конференции глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин.
Экономия связана с ограничениями на передвижение: народные избранники были вынуждены отменить большую часть командировок, в том числе зарубежных.
Ранее «Реальное время» сообщало, что 75% наказов избирателей депутаты республиканского парламента пока не выполнили.ОбществоВласть Татарстан Государственный Совет РТМухаметшин Фарид Хайруллович
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