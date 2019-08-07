«По принципу горячей линии» — как Анатолий Фомин станет рефери на выборах в Госсовет

Общественная палата Татарстана создала открытый штаб наблюдателей с беспрецедентным числом участников

Фото: Олег Тихонов

За месяц до выборов в Госсовет Татарстана Общественная палата республики создает открытый штаб наблюдателей. Цель — отслеживать весь ход избирательной кампании в регионе, «чтобы своевременно обсуждать и снимать острые вопросы, если появятся», как пояснил председатель организации Анатолий Фомин. Обращаться в штаб советуют не только населению, но и политическим партиям в случае любых конфликтов — общественники надеются привести стороны к согласию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кого возьмут в наблюдатели

Через месяц, 8 сентября, пройдут выборы в Госсовет Татарстана VI созыва. В парламент изберут 100 депутатов: полсотни — по единому республиканскому избирательному округу и столько же — по одномандатным округам. Сейчас зарегистрированы 202 кандидата по партийным спискам и 236 одномандатников. Также пройдут довыборы 190 местных депутатов в муниципальных образованиях.

Общественная палата республики продолжит опыт, начатый два года назад, по делегированию наблюдателей на избирательные участки. Создается открытый наблюдательный штаб, куда приглашают ученых, юристов, экспертов из разных отраслей, чтобы обсуждать возникающие в ходе избирательного процесса проблемы и минимизировать критические замечания по организации выборов, рассказал председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Пока планируется участие порядка 20 наблюдателей на каждом избирательном участке (всего их 2811) в течение дня выборов — не только от палаты, но и от партий, кандидатов, СМИ, общественных организаций. Таким образом, наблюдательная «армия» составит свыше 56 тысяч человек. О работе создаваемого штаба рассказал зампредседателя Общественной палаты Мунир Гафиятуллин:

— Сегодня вся деятельность по наблюдению за ходом выборов будет сконцентрирована именно в Общественной палате. В этот штаб мы предлагаем обращаться не только населению за разъяснениями, но и политическим партиям. <…> Штаб будет работать по принципу горячей линии. <…> Это будет площадка, которая будет концентрировать как положительные, так и отрицательные моменты — если жалобы какие-то возникают».

Свести конфликты к минимуму

Необходимость начать наблюдение за ходом избирательной кампании «логически вытекает из того опыта, который получен два года назад на выборах президента Российской Федерации», пояснил журналистам Фомин. Тогда законодатель России, Государственная дума, а потом и Госсовет Татарстана внесли в избирательные документы поправки, которые наделили правом Общественные палаты направлять наблюдателей на все избирательные участки.

— Это мы сделали, и практика получила хороший отклик — мы видели, что особых проблем при выборах президента РФ не было. Эти общественные наблюдатели были сосредоточены, работая в последний день перед голосованием — это пик политической деятельности. Одновременно стала возникать необходимость отсматривать состояние избирательных процессов на всех этапах — это выдвижение, формирование платформ, это и регистрация, и работа средств массовой информации, это финансовые вопросы и так далее. Поэтому мы вышли с таким предложением — образовать штаб, который в течение месяца в данном случае будет отслеживать весь ход избирательной кампании в Татарстане для того, чтобы своевременно обсуждать те острые вопросы, которые появятся, и, надеемся, снимать их, приходить к единой точке зрения, чтобы 9-го числа, после подведения итогов, все сказали, что избирательный процесс прошел и у нас нет претензий к этому, — отметил глава Общественной палаты республики.

«Наши обсуждения не являются обязательными для кого-то — у нас нет таких полномочий, но это как раз тот момент, когда общество — представители общества, а Общественная палата не ангажирована политически, мы не заинтересованы в победе кого-то над кем-то, будь то одномандатники или политические партии, мы заинтересованы в стабильном состоянии общества, которое будет после выборов. Мы будем обсуждать, мы будем пояснять те проблемы, которые могут возникнуть в ходе избирательного процесса, давать им общественную оценку, вот этому мы должны научиться», — пояснил Фомин «Реальному времени», как эти спорные моменты наблюдательный штаб будет снимать.

В случае если будут выявлены какие-то нарушения, Общественная палата будет направлять рекомендации в адрес организаторов выборов и других структур, задействованных в избирательном процессе, продолжил Фомин. Но спикер еще раз подчеркнул, что обязывать власти или другие субъекты поступать каким-то образом не будут: «А вот высказать общественности тревогу, если такое будет, — я надеюсь, такого не произойдет, — это очень важно».

В случае если будут выявлены какие-то нарушения, Общественная палата будет направлять рекомендации в адрес организаторов выборов и других структур, задействованных в избирательном процессе, продолжил Фомин. Фото Максима Платонова

Мониторинг соцсетей для обнаружения вбросов

Ежегодно организовывается школа наблюдателей. Цель — сформировать корпус, который мог бы оценить происходящее и оперативно реагировать на возможные нарушения, чтобы ни у кого из участников избирательного процесса не возникало сомнений в легитимности выборов, отметил Фомин.

Со 2 сентября начинает работу ситуационный центр, который будет координировать работу наблюдателей, оказывать консультационную поддержку по вопросу выборов депутатов Госсовета. Об этом рассказал региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Татарстане Павел Соломонов.

— Ситуационный центр сможет оперативно обрабатывать информацию, эксперты смогут дать комментарий, как отреагировать на ту или иную ситуацию, которая может возникнуть. Функционал — мониторинг СМИ, соцсетей на предмет информации о нарушениях. Также будем давать ежечасные выкладки с полей о том, как проходит, на базе площадок «Татмедиа», — добавил он.

На следующей неделе (предварительно — 16 августа) презентуют карту сообщений по фиксации нарушений, которые будут проверяться, чтобы избежать вбросов и недостоверной информации, сообщили в Общественной палате республики.