«Не каждый гражданин Татарстана сможет поехать, чтобы защитить свои права»

Как Фарид Мухаметшин вступился за жителей республики на 38-й сессии Госсовета РТ

«Количество стран, с которыми были тесные контакты, сжимается, а на федеральном уровне принято решение о том, что региональные парламенты могут заключить межпарламентские соглашения только после заключения с МИД РФ», — недоумевал сегодня на заседании татарстанского парламента председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, возглавляющий еще и Комиссию Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества. Все-таки Татарстан «подставит плечо» регионам и продолжит укреплять отношения со странами СНГ, заверил он. На сессии также посетовали по поводу упразднения Конституционного суда РТ и обсудили единые детские пособия, на которые с будущего года перейдут малообеспеченные семьи. «Вместо 200—300 рублей родители смогут получить 11 852 рубля, если доход ниже прожиточного минимума», — сообщила министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. Но к росту рождаемости это не приведет, переживали депутаты.



«Он бюджет видел на полтора метра вглубь»



Предновогоднее заседание парламента открылось с церемонии награждения ветеранов госслужбы почетным знаком Госсовета РТ «За вклад в развитие парламентаризма». Награды удостоились три заслуженных общественных деятеля РТ — экс-вице-спикер Александр Гусев, работавший на этом посту в 2009—2014 годах, известный финансист Гелий Кобелев, работавший председателем постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Госсовета первого созыва, и Ольга Ермакова, бывший председатель Комиссии Верховного Совета ТАССР по промышленности, товарам народного потребления, транспорту, связи, торговле и услугам населению. Последняя не смогла приехать, зато Гелий Васильевич взял слово.

— Вы принимаете бюджет за один день, а мы могли до двух ночи сидеть, — вспомнил он прошлые бюджетные баталии с депутатами и правительством РТ.

Тогда главой Минфина республики, а позднее и премьер-министром был Рустам Минниханов. «Мне, как бюджетнику, было легко с ним работать, — признался Кобелев. — Потому что он бюджет видел на полтора метра вглубь и боролся за каждую строчку!» Больше всего он восхищался политической и экономической независимостью Татарстана.

— Тогда принималась новая Конституция Татарстана. Когда под руководством Минтимера Шариповича все делалось в Москве, чтобы получить нам суверенитет республики. И когда в Кремле у Ельцина было подписано это все, мы приехали в совершенно другую республику, которая имела суверенитет, финансы, Конституцию, герб, флаг, — воскликнул Гелий Васильевич.

Тут же Кобелев заметил, что «были силы, которые штурмом брали здание парламента». Но удержаться от резких действий помогло только «глубокое внимание Минтимера Шариповича». «Не забывайте своих избирателей. Оправдайте, пожалуйста, их доверие», — напутствовал он.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Глава КС на связи с депутатом-добровольцем Эдуардом Шарафиевым из зоны СВО

Глава упраздненного Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов (прекращает работу 30 декабря этого года, — прим. авт.) сейчас проводит время в поездках, доставляя гуманитарные грузы для бойцов батальонов «Тимер» и «Алга». Он рассказал, что буквально вчера вернулся из зоны СВО. В подшефный Лисичанск были доставлены медикаменты, продукты и другие предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь встречал депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, который добровольцем ушел на фронт. Сегодня его могли увидеть живым и здоровым коллеги — депутаты Госсовета РТ.

— Рад приветствовать вас с территории специальной военной операции, где я в качестве добровольца выполняю поставленные перед нами задачи. Вместе мы сделаем все, чтобы мир на этой земле наступил как можно раньше и мы отметили нашу общую победу! — транслировали его обращение на сессии на большом экране.

Позже депутаты невольно вернулись к теме суверенитета, заговорив об упразднении КС РТ.

— В регионах с большим сожалением говорят о решении федерального центра упразднить конституционные (уставные) суды субъектов РФ, — отметил председатель Госсовета РТ.

По его словам, вслед за этим упразднением были сокращены ставки сотрудников в прокуратуре РТ, которые осуществляли надзор за соблюдением законодательства. И теперь защитить свои права рядовому человеку будет сложнее.

— Не каждый гражданин Татарстана сможет поехать, чтобы защитить свои права, в Санкт-Петербург к Зорькину (глава Конституционного суда РФ, — прим. ред.). Мы очень серьезно работали над этой темой, но решение федеральное принято, — отметил Фарид Мухаметшин.

Кстати, КС РТ не «покушался» на дополнительные полномочия России, а был сосредоточен на разрешении правовых коллизий в социальном поле, добавил Фархат Хуснутдинов.

Федеральные меры поддержки малообеспеченных семей были одобрены депутатами. С будущего года вводятся единые пособия по рождению и воспитанию детей, а вместо этого упраздняются нормы в трех законах РТ о социальном обеспечении.

— Вместо 200—300 рублей родители смогут получить 11 852 рубля, если доход ниже прожиточного минимума, — заверила министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. — В зависимости от уровня доходов, семьи будут получать либо 100% пособия, либо 75% и 50%. Конечно, это улучшит качество жизни наших семей с детьми.

Фото: gossov.tatarstan.ru

— А как вы думаете, эти меры будут стимулировать повышение рождаемости? — спросил позже депутат Игорь Бикеев у главы Комитета по социальной политике Светланы Захаровой.

Та рассмеялась: «Я думаю, что мы здесь помогаем малообеспеченным семьям». И потом коротко ответила: «Скорее всего, не будут». Депутат удрученно покачал головой. «Значит, еще нужны будут меры?» — спросил он.

— У нас есть материнский капитал, который этому способствует. Пора уже заниматься детьми и повышать статус семьи, — рассудила Светлана Михайловна.

Парламентарии подставят плечо

Затем депутаты заговорили о необходимости развития межпарламентского сотрудничества с другими субъектами и странами СНГ. Председатель Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин сообщил, что 1 июля в Гродно были подписаны соглашения с Белоруссией, 25 октября на заседании Ассоциации субъектов в Уфе подписано соглашение с Чувашией. В марте с парламентариями субъектов ПФО проходили обсуждения «мусорной реформы», 1 июня в Нефтекамске принимали участие в заседании по сохранению национальных традиций.

— Количество стран, с которыми были тесные контакты, сжимается, — сообщил Фарид Мухаметшин, возглавляющий еще и Комиссию Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества. — А на федеральном уровне принято решение о том, что региональные парламенты только после заключения МИД и Минэкономики РФ могут заключить межпарламентские соглашения.

По его словам, бывший президент Туркменистана, который сейчас возглавляет верхнюю палату парламента, настаивал на подписании соглашения с парламентом Татарстана: «Ну вот мы сейчас проходим тяжелую рутинную работу по получению всех этих соглашений». Зато президент Татарстана более активен в этих вопросах.

— Рустам Нургалиевич много и активно ездит, встречается, подписывает, ищет новые рынки сбыта нашей продукции. И мы должны подставить под это «парламентское плечо». Татарстан — республика многонациональная, многие бывшие союзные республики тянутся к Татарстану, — заключил Фарид Мухаметшин.