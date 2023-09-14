Госсовет Татарстана принял закон о внесении изменений в патентную систему налогообложения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный совет Татарстана на 47-м заседании в первом чтении и в целом принял законопроект о внесении изменений в закон о патентной системе налогообложения. Депутаты поддержали документ единогласно.



— <...> субъектам Российской Федерации предоставлено право на ежегодную индексацию размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения на коэффициент-дефлятор, — доложил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Министр уточнил, что коэффициент-дефлятор будет устанавливать Минэкономразвития России и он будет соответствовать индексу изменения потребительских цен на товары.

— Законопроект разработан в целях реализации вышеуказанного права и направлен на возможное увеличение уровня налоговых поступлений в местные бюджеты, — заявил Радик Гайзатуллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Госсовет Татарстана на 47-м заседании также принял закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей. С 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года включительно их освободят от уплаты транспортного налога. С 1 января 2029 года до 31 декабря 2030 года им предоставят льготу в размере 50% от налоговых ставок.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина